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ज्ञान बिंदू के डायरेक्टर रौशन आनंद के भाई की मौत..खान क्लोबल कोचिंग मामले में था फरार

पटना: पटना के खान ग्लोबल कोचिंग फायरिंग मामले में फरार चल रहे नामजद आरोपी प्रिंस यादव की नेपाल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. प्रिंस का शव नेपाल के विराटनगर के एक होटल के कमरे से बरामद किया गया है. वह ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रौशन आनंद का छोटा भाई था. इस घटना के बाद पटना पुलिस ने ऐहतियात के तौर पर पीरबहोर और कदमकुआं इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी है.

गिरफ्तारी के डर से नेपाल में थे आरोपी प्रिंस यादव: जानकारी के अनुसार खान सर कोचिंग विवाद और फायरिंग मामले में नामजद होने के बाद प्रिंस यादव पुलिस गिरफ्तारी के डर से नेपाल भाग गया था. वह वहां एक गेस्ट हाउस में छिपकर रह रहा था, जहां उसका शव मिला है. प्रिंस यादव मूल रूप से बिहार के सहरसा का रहने वाला था. पटना में अपने भाई रौशन आनंद के साथ कोचिंग का संचालन करता था.

छात्र नेता ने की जांच की मांग: प्रिंस यादव की मौत किन कारणों से हुई है, इसकी अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है. इस घटना की जानकारी मिलने के बाद पटना के छात्र नेता सौरभ कुमार सिंह ने बिहार सरकार और पटना पुलिस से इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है. पुलिस नेपाल प्रशासन के संपर्क में है और मामले की कड़ियों को जोड़ने का प्रयास कर रही है.

"बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना की जानकारी मिली. रौशन आनंद के छोटे भाई प्रिंस यादव की मौत हो गयी है. पटना पुलिस-प्रशासन और सरकार से मांग करते हैं कि इस पूरी घटना की गहनता से जांच की जाए." -सौरभ कुमार सिंह, छात्र नेता

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