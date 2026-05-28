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'आंखों के सामने डूब गई मां..' किसी के बुढ़ापे का छिना सहारा, दर्दनाक है पटना गंगा नाव हादसा

''मेरी मां नदी को उस पार जा रही थी. बीच नदी में ही नाव डूब गयी. नाव पर करीब 10 से 15 लोग सवार थे. अभी पांच से 6 लोग लापता हैं. तीन शव निकाले गए हैं जिसमें एक मेरी मां भी है.'' - कुसुम कुमारी, मृतक की बेटी

'मां पानी में डूब गई' : घटना के बाद घाट पर चीख-पुकार मच गई. भीगे कपड़ों में कांपती हुई 10 साल की कुसुम अपने एक साल के छोटे भाई को गोद में लेकर बार-बार उस पल को याद कर रही थी, जब उसकी मां गंगा की तेज धारा में बह गई. मासूम बच्ची अपनी डबडबाई आंखें और कांपती-सिसकती आवाज में उस मंजर को कह सुनाया जो उसने देखा और सुना.

गंगा नदी में डूबी छोटी नाव : राजधानी पटना से सटे बाढ़ अनुमंडल के प्रसिद्ध उमानाथ गंगा घाट पर गुरुवार सुबह एक दर्दनाक नाव हादसे ने पूरे इलाके को शोक में डुबो दिया. दियारा क्षेत्र की ओर जा रही एक छोटी डेंगी नाव अचानक गंगा के बीच धारा में असंतुलित होकर पलट गई. नाव पर पुलिस के अनुसार 14 से 18 लोग सवार थे.

पटना : सुबह के 5:30 बजे हल्की धूप थी. गंगा किनारे रोज की तरह लोग अपने खेतों की तरफ छोटी नाव से उस पार के लिए निकल रहे थे. किसी के हाथ में सब्जी तोड़ने की टोकरी थी, तो कोई खेत में दिनभर की मेहनत की तैयारी में था. किसी ने शायद सोचा भी नहीं था कि यह सफर कई परिवारों के लिए आख़िरी सफर बन जाएगा.

चलाया जा रहा रेस्क्यू अभियान : गंगा की धारा में कई लोग लापता हैं. काफी देर तक स्थानीय गोताखोर और NDRF और SDRF की टीम ने पहुंचकर लापता लोगों की तलाशी अभियान चलाया. 7 लापता लोगों में 3 का शव बरामद किया जा चुका है जबकि 4 ग्रामीणों का अब भी कुछ पता नहीं चल सका है. खोजबीन के लिए रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है.

बेटे के लिए चीखती बूढी मां : घाट पर एक बुजुर्ग मां बेसुध होकर अपने बेटे को पुकारती रही. उसका करुण विलाप पूरे घाट पर गूंजता रहा - 'बेटवा रे बेटवा'. आसपास खड़े लोग उसे संभालने की कोशिश करते रहे, लेकिन मां का दर्द शब्दों से कहीं बड़ा था. सहारा देने की उम्र में उस बूढ़ी मां का सहारा हमेशा के लिए जा चुका था.

बेटे के लिए तड़पती बूढ़ी मां (ETV Bharat)

हवा का झोंका और पलटी नाव : पुलिस के मुताबिक नाव का मोटर बीच नदी में खराब हो गया. उसी दौरान तेज हवा के झोंके और धारा के दबाव से नाव असंतुलित होकर पलट गई. देखते ही देखते लोग नदी में डूबने लगे. चीखें गूंजने लगीं और घाट पर अफरा-तफरी मच गई. हादसे को देख स्थानीय गोताखोर तुरंत हरकत में आए और डूब रहे लोगों को बचा लाने में कुछ हद तक कामयाब रहे.

"ये लोग खेती के लिए उस गंगा नदी के उस पार जाया करते थे डेंगी पर लगभग 14 से 18 लोग सवार थे मोटर खराब होने और हवा के झोंके से नाव पलट गई जिसमें 3 का शव स्थानीय गोताखोर, SDRF और NDRF की मदद से निकाल लिया गया बाकी 4 की तलाश की जा रही है"- राम कृष्ण, डीएसपी

गंगा में रेस्क्यू अभियान चलाती NDRF (ETV Bharat)

स्थानीय लोगों ने बचाईं कई जानें : घटना के तुरंत बाद घाट के आसपास मौजूद मल्लाह और स्थानीय लोग नदी में कूद पड़े. कई लोगों को तैरकर बाहर निकाला गया. प्रशासन के अनुसार अब तक 7 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है. जबकि 3 शव बरामद किया गया है. प्रशासन के मुताबिक नाव पर कितने लोग सवार थे इसका सही डाटा उनके पास नहीं है.

तीन शव बरामद, चार की तलाश जारी : इस हादसे में अब तक 3 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि 4 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं. SDRF और NDRF की टीमें लगातार गंगा में सर्च ऑपरेशन चला रही हैं. स्थानीय गोताखोर भी तलाश अभियान में जुटे हैं.

गंगा में रेस्क्यू अभियान चलाती NDRF (ETV Bharat)

गांव में पसरा सन्नाटा : हादसे के बाद पूरे इलाके में मातम पसरा है. जिन घरों से सुबह लोग खेतों के लिए निकले थे, वहां अब रोने-बिलखने की आवाजें सुनाई दे रही हैं. गंगा किनारे जमा भीड़ की आंखों में सिर्फ इंतजार है — कोई अपने बेटे का, कोई अपनी मां का, तो कोई अपने जीवनसाथी का.

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