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पटना के बड़े होटलों में परोसा जा रहा था मिलावटी खाना, खाद्य विभाग की रेड से हड़कंप

पटना के खाद्य विभाग के अनुसार, ''जांच के दौरान खाद्य पदार्थों के भंडारण, रसोई की साफ-सफाई, पानी की गुणवत्ता और कर्मचारियों की व्यक्तिगत स्वच्छता से जुड़ी कई अनियमितताएं सामने आईं हैं. कार्रवाई के दौरान करीब 10 किलो मटन-चिकन और छह पैकेट ब्रेड सहित एक्सपायरी खाद्य सामग्री नष्ट कराई गई. संबंधित पांचों प्रतिष्ठानों को 14 दिनों के भीतर कमियां दूर करने का नोटिस जारी किया गया.'' ये ऐसे प्रतिष्ठान हैं जो काफी महंगे हैं और हाइजीन सर्विस के लिए लोग मोटी रकम चुकाते हैं. फिर भी लोगों की सेहत से यहां खिलवाड़ किया जा रहा है.

होटलों के किचन की जांच करती खाद्य विभाग की टीम (ETV Bharat)

पटना के पांच बड़े होटलों में खाद्य सुरक्षा मानकों की पड़ताल

बिहार के सचिव सह खाद्य संरक्षा आयुक्त कुमार रवि के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने पटना के प्रमुख खाद्य प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया. जांच में गांधी मैदान के आसपास के क्षेत्र सहित संबंधित प्रतिष्ठानों की रसोई, स्टोर रूम, खाद्य सामग्री के रखरखाव और स्वच्छता व्यवस्था की पड़ताल की गई. अधिकारियों ने खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नमूने लिए गए. विभाग ने स्पष्ट किया कि खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

'एक साथ रखे गए थे शाकाहारी और मांसाहारी खाद्य पदार्थ'

निरीक्षण के दौरान एक प्रतिष्ठान की रसोई में शाकाहारी और मांसाहारी खाद्य पदार्थ एक साथ रखे पाए गए. खाद्य सामग्री के भंडारण में FEFO और FIFO प्रणाली का पालन नहीं किया जा रहा था. पानी की अंतिम जांच वर्ष 2024 में कराए जाने और कर्मचारियों के स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं होने जैसी कमियां भी सामने आईं. टीम ने पनीर और अरहर दाल के नमूने कलेक्ट कर प्रयोगशाला जांच के लिए भेजने की प्रक्रिया की. संबंधित प्रतिष्ठान को कमियां दूर करने का निर्देश दिया गया.

स्टोर रूम और रसोई में गंदगी और एक्सपायरी सामग्री नष्ट

एक अन्य प्रतिष्ठान की जांच में रसोई की साफ-सफाई असंतोषजनक पाई गई. स्टोर रूम में खाद्य सामग्री रखने की व्यवस्था उचित नहीं थी और FIFO प्रणाली का पालन भी नहीं हो रहा था. रसोई का वेंटिलेटर टूटा हुआ मिला, जिससे वहां कबूतर की मौजूदगी देखी गई. बिल पर FSSAI नंबर अंकित नहीं होने की कमी भी सामने आई. जांच के दौरान छह किलो राज मिल्क, आठ किलो बेकरी मिक्स, 1.5 किलो हाइड्रो और 100 ग्राम जीरा सीप एक्सपायरी पाए गए, जिन्हें नष्ट कराया गया. संबंधित प्रतिष्ठान को 14 दिनों के भीतर सुधार करने का नोटिस दिया गया.

महंगे होटलों में भी मिलावटी और अनहेल्दी फूड (ETV Bharat)

खराब मटन-चिकन और ब्रेड किया गया नष्ट

पैकेटों पर तारीख नहीं थी अंकित: एक प्रमुख होटल के फ्रीजर में करीब 10 किलो मटन और चिकन पॉलीथिन में लिपटे मिले. पैकेटों पर निर्माण तिथि और उपयोग की अंतिम तारीख अंकित नहीं थी. खाद्य संरक्षा टीम ने मांस को मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त मानते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 38 के तहत जब्त कर नष्ट कराया. इसके अतिरिक्त, उपयोग की अंतिम तारीख अंकित नहीं होने के कारण छह पैकेट ब्रेड भी नष्ट कराए गए.

पानी की जांच में TDS रीडिंग 44

निरीक्षण के दौरान इस्तेमाल किए जा रहे पानी की TDS मीटर से जांच की गई, जिसमें रीडिंग 44 दर्ज हुई. विभागीय निरीक्षण रिपोर्ट में इसे निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं माना गया. खाद्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, संबंधित खाद्य सामग्री का कुल बाजार मूल्य 6,250 रुपये था. इन कमियों के मद्देनजर प्रतिष्ठान को 14 दिनों में सुधार करने का नोटिस जारी किया गया.