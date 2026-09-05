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गंगा की बाढ़ में उतरे पप्पू यादव, पीड़ित परिवारों को दी 500-500 रुपए की कैश आर्थिक सहायता

पप्पू यादव एक बार फिर पटना में गंगा के बाढ़ग्रस्त इलाकों में पहुंच गए हैं और नाव से घूमकर राहत पहुंचा रहे हैं. पढ़ें खबर-

गंगा की बाढ़ में मदद करते पप्पू यादव
गंगा की बाढ़ में मदद करते पप्पू यादव (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 5, 2026 at 2:29 PM IST

3 Min Read
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पटना : ''नमस्कार मैं पप्पू यादव, हमी हैं पप्पू यादव बेटा..'' गंगा के पानी में आधा डूब चुके कच्चे मकान के बाहर 'जुगाड़ की नाव' पर बैठी वृद्ध महिला को पप्पू यादव जेब से 500-500 के नोट निकालकर हाथ पर रखते हैं. एक बार फिर बिहार में गंगा के बढ़ते जलस्तर और बाढ़ की मार झेल रहे लोगों के बीच पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव नाव से पटना में बाढ़ प्रभावितों के बीच पहुंचे. उन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और जरूरतमंद परिवारों से सीधे मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं. इस दौरान पप्पू यादव ने पीड़ित लोगों के बीच राहत और आर्थिक सहायता भी वितरित किया.

हर पीड़ित को 500 रुपये की आर्थिक सहायता

बाढ़ के पानी से घिरे इलाकों में पहुंचे पप्पू यादव ने लोगों को 500-500 रुपये देकर तत्काल आर्थिक मदद की. उनका कहना है कि कई परिवारों के सामने राशन और रोजमर्रा की जरूरतों का संकट खड़ा हो गया है. ऐसे में राहत पहुंचाना सिर्फ सरकार की नहीं, बल्कि समाज के हर सक्षम व्यक्ति की जिम्मेदारी है.

बाढ़ग्रस्त इलाके में घर-घर पहुंचे पप्पू यादव बांटा कैश (ETV Bharat)

जहां सरकारी मदद नहीं पहुंची वहां भी पहुंचे पप्पू यादव

पप्पू यादव ने दावा किया कि वे उन बाढ़ग्रस्त इलाकों तक भी पहुंचे हैं, जहां अभी तक सरकारी राहत नहीं पहुंच सकी है. उन्होंने कहा कि पानी में फंसे गरीब परिवारों को तत्काल सहायता की जरूरत है और संकट की इस घड़ी में बाढ़ पीडितों को अकेला छोड़ना ठीक नहीं है.

सरकार और अधिकारियों पर लगाया गंभीर आरोप

बाढ़ प्रभावित लोगों से मिलने के दौरान पप्पू यादव ने सरकार और प्रशासन पर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि वर्षों से गरीबों के नाम पर व्यवस्था का फायदा उठाया जाता रहा है, लेकिन जब गरीबों के घर पानी में डूबते हैं तो राहत समय पर नहीं पहुंचती. उन्होंने अधिकारियों पर भी गंभीर सवाल उठाए और कहा कि यही तो उनके लूटने का समय है. उन्होंने कहा कि गरीबों की स्थिति बेहद चिंताजनक है. घरों में पानी भर चुका है, परिवार सुरक्षित जगहों की तलाश में हैं और कई लोगों के पास खाने-पीने तक का पर्याप्त इंतजाम नहीं है.

की बाढ़ में उतरे पप्पू यादव
की बाढ़ में उतरे पप्पू यादव (ETV Bharat)

''सरकार 70 साल से ऐसे ही लूटती आई है. अफसरों का ये लूटने का समय है. गरीब का घर डूब रहा है. मदद नहीं पहुंची है. यहां के गरीब लोग अब भगवान भरोसे ही बच सकते हैं. सरकार ने इनको तो पहले ही लूट के मार दिया है...''- पप्पू यादव, निर्दलीय सांसद, पूर्णिया

20 लाख रुपये से अधिक की मदद का दावा

पप्पू यादव ने कहा कि अब तक वे बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच 20 लाख रुपये से अधिक की आर्थिक सहायता कर चुके हैं और राहत कार्य आगे भी जारी रहेगा. उन्होंने कहा कि राजनीति बाद में होती रहेगी, लेकिन इस समय सबसे जरूरी है कि संकट में फंसे लोगों तक मदद पहुंचाई जाए.

गंगा की बाढ़ में घिरा घर
गंगा की बाढ़ में घिरा घर (ETV Bharat)

बाढ़ पीड़ितों के बीच जारी रहेगा राहत अभियान

पूर्णिया सांसद ने कहा कि बाढ़ की स्थिति सामान्य होने तक जरूरतमंदों की मदद के लिए उनका प्रयास जारी रहेगा. नाव के जरिए दुर्गम और जलमग्न क्षेत्रों तक पहुंचकर लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, ताकि किसी जरूरतमंद परिवार को संकट की घड़ी में अकेला न रहना पड़े.

मिलकर कैश बांटते पप्पू यादव
मिलकर कैश बांटते पप्पू यादव (ETV Bharat)

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