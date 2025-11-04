'नीतीश या तेजस्वी'...पटना के पहली बार वोटर्स के दिमाग में क्या चल रहा है?
पहले चरण के चुनाव से पहले ईटीवी संवाददाता अनामिका रत्ना ने पटना में पहली बार के वोटर्स, युवा, महिलाएं और पुरुषों से बात की.
Published : November 4, 2025 at 4:47 PM IST
पटनाः बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर को होगी. 4 नवंबर की शाम में प्रचार अभियान पर रोक लग जाएगा. राजधानी पटना में भी 6 नवंबर को मतदान होना है. यहां कई वोटरों ने मन बना लिया है कि किसे वोट देना है, वहीं कुछ वोटर ऐसे हैं जिनके सामने अपने उम्मीदवार को चुनने में दुविधा है वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले.
ईटीवी भारत की वरिष्ठ संवाददाता अनामिका रत्ना ने राजधानी पटना के पहली बार के वोटर्स, युवा, महिलाएं और पुरुषों से बात की. इनमें कई लोगों ने खुलकर बताया कि किसके पक्ष में और क्यों मतदान करेंगे वहीं कुछ ने चुप्पी साध ली. हालांकि, उन्होंने अपनी समस्याएं और मिल रही सुविधाओं के बारे में खुलकर बात की.
छात्र-छात्राओं ने क्या कहाः
पटना यूनिवर्सिटी में कॉलेज छात्रा-छात्रा और पहली बार के वोटर से पूछा गया कि वो बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर इस बार किसे देखना चाहते हैं, नीतीश या तेजस्वी. बीकॉम की छात्रा ने बताया कि नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया. उसने लॉ एंड ऑर्डर के भी बेहतर होने की बात बतायी. कहा कि अब वो रात में बाहर निकल सकती हैं. वहीं, कुछ छात्राओं ने तेजस्वी को चुनने की बात कही. उनका मानना था कि तेजस्वी रोजगार की बात कर रहे हैं.
महिलाओं के मन में क्या चल रहाः
बिहार में महिलाएं का वोटिंग प्रतिशत पुरुषों से ज्यादा रहता है. पिछले सर्वे बताते हैं कि महिलाओं का झुकाव नीतीश कुमार की ओर ज्यादा है. वहीं, तेजस्वी यादव युवाओं और बदलाव की चाहत रखने वालों को लुभा रहे हैं. खासकर 'हर परिवार को एक नौकरी' और 'माई-बहिन योजना' (मासिक 2500 रुपये) जैसे वादों से.
नीतीश या तेजस्वी...किसे चुनेंगेः
एक फर्म में काम करने वाली युवती ने कहा कि वर्तमान सरकार से संतुष्ट है. लेकिन किसे वोट करेंगी इस बारे में कुछ भी बताने से इंकार कर देती हैं. नीतीश सरकार में बेरोजगारी बढ़ने की बात कही. तेजस्वी के हर घर रोजगार और लोन माफी स्कीम को बेहतर बताया. किसी ने कहा कि नीतीश की स्कीम्स अच्छी हैं, लेकिन अब बदलाव चाहिए.
नौकरी करने वाले एक राहगीर ने कहा कि बिहार में कानून-व्यवस्था बेहतर है. सड़कें बन रही है और विकास हो रहा है. वहीं कुछ लोगों का मानना था कि इस सरकार में कुछ काम नहीं हुआ. तेजस्वी यादव के पक्ष में वोट करने की बात कही. कुछ लोगों का मानना था कि नीतीश कुमार थक गये हैं. तेजस्वी ने 17 महीने डिप्टी सीएम रहकर काम किया. रोजगार का वादा झूठा नहीं लगता.
इसे भी पढ़ेंः