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पटना के इस परिवार का अनोखा शौक, चार पीढ़ियों से सहेज रहे दुर्लभ सिक्कों का इतिहास

पुराने सिक्कों का संग्रह ( ETV Bharat )

पटना: कहते हैं शौक इंसान की पहचान बन जाता है. किसी को घूमने का शौक होता है, तो किसी को खाने-पीने का, लेकिन पटना का एक परिवार ऐसा है, जिसने अपने शौक को विरासत में बदल दिया है. यह परिवार पिछले चार पीढ़ियों से दुर्लभ और ऐतिहासिक सिक्कों का संग्रह करता आ रहा है. पिंटू कुमार और उनकी पत्नी विजया सिंह का यह अनोखा शौक आज चर्चा का विषय बना हुआ है, जो न सिर्फ इतिहास को सहेजने का काम कर रहा है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी इससे जोड़ रहा है. शौक हो तो ऐसा, जमा किए पुराने सिक्के : विजया सिंह ने ईटीवी भारत से अपने सिक्कों के कलेक्शन पर बात करते हुए बताया कि शादी के बाद जब वह इस परिवार में आईं, तब उनके ससुर राम अवतार सिंह को पुराने सिक्के जमा करने का बेहद शौक था. वह अक्सर अपने संग्रह के सिक्के निकालकर परिवार के लोगों को दिखाते थे और उनसे जुड़ी कहानियां भी बताते थे. पारिवारिक विरासत बना यह शौक : यही नहीं, यह शौक उनसे भी पहले की पीढ़ी से चला आ रहा था. उनके दादा ससुर हरिहर सिंह भी दुर्लभ सिक्कों को सहेजकर रखते थे. इस तरह यह शौक अब उनके परिवार का एक पारिवारिक विरासत बन गया है. पुराने सिक्कों का संग्रह (ETV Bharat) इनके पास है मुगल से लेकर ब्रिटिश काल के सिक्के : विजया सिंह ने बताया कि उनके पास आज भी सैकड़ों साल पुराने कई दुर्लभ सिक्के सुरक्षित हैं. इनमें मुगल काल से लेकर ब्रिटिश काल के 50 और 100 के सिक्के शामिल हैं. पुराने और नए एक आना के सिक्कों का अंतर भी इस संग्रह में साफ देखा जा सकता है. परिवार के पास मौजूद हैं कई दुर्लभ सिक्के : विजया सिंह ने कहा कि उनके पास 1884 का आधा आना, 1892 का चौथाई आना, 1888, 1902, 1907, 1917 और 1944 के एक आना के सिक्के मौजूद हैं. इसके अलावा 1894 का एक रुपये का सिक्का भी उनके संग्रह में शामिल है, जो उस समय बेहद कीमती माना जाता था. चार पीढ़ियों से सहेज रहे दुर्लभ सिक्कों का इतिहास (ETV Bharat) शुरू में अजीब लगता था बार-बार सिक्का देखना: विजया सिंह बताती हैं कि शुरुआत में उन्हें अपने ससुर का यह शौक थोड़ा अजीब लगता था और बार-बार सिक्के दिखाने पर कभी-कभी झुंझलाहट भी होती थी. परिवार में जब भी कोई मेहमान आता तो उनके ससुर सिक्कों से भरा डिब्बा लेकर बिछावन पर बिछा देते थे, और उसके बारे में बताते थे.