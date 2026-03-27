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पटना के इस परिवार का अनोखा शौक, चार पीढ़ियों से सहेज रहे दुर्लभ सिक्कों का इतिहास

पटना के इस परिवार ने चार पीढ़ियों से दुर्लभ सिक्कों का संग्रह विरासत बना रखा है. पढ़ें पटना से कृष्ण नंदन की रिपोर्ट

Patna family Rare coin collection
पुराने सिक्कों का संग्रह (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 27, 2026 at 7:49 AM IST

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पटना: कहते हैं शौक इंसान की पहचान बन जाता है. किसी को घूमने का शौक होता है, तो किसी को खाने-पीने का, लेकिन पटना का एक परिवार ऐसा है, जिसने अपने शौक को विरासत में बदल दिया है. यह परिवार पिछले चार पीढ़ियों से दुर्लभ और ऐतिहासिक सिक्कों का संग्रह करता आ रहा है. पिंटू कुमार और उनकी पत्नी विजया सिंह का यह अनोखा शौक आज चर्चा का विषय बना हुआ है, जो न सिर्फ इतिहास को सहेजने का काम कर रहा है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी इससे जोड़ रहा है.

शौक हो तो ऐसा, जमा किए पुराने सिक्के : विजया सिंह ने ईटीवी भारत से अपने सिक्कों के कलेक्शन पर बात करते हुए बताया कि शादी के बाद जब वह इस परिवार में आईं, तब उनके ससुर राम अवतार सिंह को पुराने सिक्के जमा करने का बेहद शौक था. वह अक्सर अपने संग्रह के सिक्के निकालकर परिवार के लोगों को दिखाते थे और उनसे जुड़ी कहानियां भी बताते थे.

पारिवारिक विरासत बना यह शौक : यही नहीं, यह शौक उनसे भी पहले की पीढ़ी से चला आ रहा था. उनके दादा ससुर हरिहर सिंह भी दुर्लभ सिक्कों को सहेजकर रखते थे. इस तरह यह शौक अब उनके परिवार का एक पारिवारिक विरासत बन गया है.

पुराने सिक्कों का संग्रह (ETV Bharat)

इनके पास है मुगल से लेकर ब्रिटिश काल के सिक्के : विजया सिंह ने बताया कि उनके पास आज भी सैकड़ों साल पुराने कई दुर्लभ सिक्के सुरक्षित हैं. इनमें मुगल काल से लेकर ब्रिटिश काल के 50 और 100 के सिक्के शामिल हैं. पुराने और नए एक आना के सिक्कों का अंतर भी इस संग्रह में साफ देखा जा सकता है.

परिवार के पास मौजूद हैं कई दुर्लभ सिक्के : विजया सिंह ने कहा कि उनके पास 1884 का आधा आना, 1892 का चौथाई आना, 1888, 1902, 1907, 1917 और 1944 के एक आना के सिक्के मौजूद हैं. इसके अलावा 1894 का एक रुपये का सिक्का भी उनके संग्रह में शामिल है, जो उस समय बेहद कीमती माना जाता था.

Patna family Rare coin collection
चार पीढ़ियों से सहेज रहे दुर्लभ सिक्कों का इतिहास (ETV Bharat)

शुरू में अजीब लगता था बार-बार सिक्का देखना: विजया सिंह बताती हैं कि शुरुआत में उन्हें अपने ससुर का यह शौक थोड़ा अजीब लगता था और बार-बार सिक्के दिखाने पर कभी-कभी झुंझलाहट भी होती थी. परिवार में जब भी कोई मेहमान आता तो उनके ससुर सिक्कों से भरा डिब्बा लेकर बिछावन पर बिछा देते थे, और उसके बारे में बताते थे.

"ससुर के निधन के बाद जब एक दिन अचानक सिक्के का यह डब्बा खोला और इन सिक्कों के बारे में जानकारी जुटाई, तो पता चला कि इनकी कीमत हजारों से लेकर लाखों रुपये तक हो सकती है. तब एहसास हुआ कि यह सिर्फ सिक्के नहीं, बल्कि एक अनमोल धरोहर हैं, जिसे मेरे ससुर ने मेरे लिए संभालकर रखा था."-विजया सिंह

कुछ विदेशी सिक्के भी संग्रह में है शामिल: विजया सिंह ने कहा कि इस संग्रह की खास बात यह भी है कि इसमें सिर्फ भारतीय ही नहीं, बल्कि नेपाल और अरब देशों के कुछ पुराने सिक्के भी शामिल हैं. समय के साथ परिवार के अन्य सदस्यों ने भी अपने-अपने स्तर पर इस संग्रह को बढ़ाया.

Patna family Rare coin collection
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कलेक्शन में एक आना, दो आना, एक चौथाई आना भी : विजया सिंह ने भी अपने पास मौजूद 10 आना, 25 पैसा और 50 पैसा जैसे सिक्कों को इसमें जोड़ दिया. आज उनके पास 1904 का 10 आना और करीब 1950 के दौर का 5 रुपये का बड़ा सिक्का भी मौजूद है, जो आकार में आज के 20 रुपये के सिक्के से भी बड़ा है. इसके अलावा ₹1 से लेकर ₹5 तक के पुराने नोट भी उनके पास मौजूद हैं.

चौथी पीढ़ी विरासत को संभाल रही: इस सिंह परिवार की विरासत को अब परिवार की चौथी पीढ़ी भी आगे बढ़ा रही है. विजया सिंह की बेटी शाव्या सिंह को भी बचपन से ही सिक्के और नोट जमा करने का शौक है. वह अलग-अलग डिजाइन और समय के ₹1, ₹2, ₹5, ₹10 और ₹20 के सिक्कों को सहेजकर रखती हैं. इतना ही नहीं, उनके पास 2000 रुपये का वह नोट भी है, जिसे बंद होने के बाद उन्होंने यादगार के तौर पर संभाल कर रखा है.

Patna family Rare coin collection
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दोस्त नहीं समझते पुराने सिक्कों का महत्व: शाव्या बताती हैं कि शुरू में जब उन्होंने अपने दोस्तों को इस शौक के बारे में बताया, तो किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया. लेकिन जब वह उन्हें ब्रिटिश काल के सिक्कों की कीमत और महत्व बताती हैं, तो लोग हैरान रह जाते हैं. उनके पास 1904 का एक ऐसा आधा आना भी है, जिसके बीच में छेद है, जो उसे और भी खास बनाता है.

"इसके अलावा अलग-अलग समय की एक आना, दो आना, एक चौथाई आना, तीन आना, 10 आना, 25 पैसा और 50 पैसा सब है. इस बात का गर्व होता है कि मेरे पूर्वज को भी सिक्का और विभिन्न देशों की करेंसी को संग्रहित करने का शौक था."- शाव्या सिंह

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