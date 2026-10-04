बिहार में फर्जी दस्तावेजों से पासपोर्ट बनाकर खाड़ी देशों में भेजने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 118 पासपोर्ट बरामद
पटना में फर्जी दस्तावेजों से पासपोर्ट बनाकर खाड़ी देशों में भेजने वाले गिरोह का खुलासा, 118 पासपोर्ट समेत कई दस्तावेज बरामद. रिपोर्ट- राजीव रंजन पाठक
Published : October 4, 2026 at 9:11 AM IST
पटना: विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर फर्जीवाड़े का बड़ा मामला सामने आया है. बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान थाना पुलिस ने ऐसे गिरोह का खुलासा किया है, जो कथित तौर पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर बेरोजगार युवाओं को खाड़ी देशों में भेजता था. पुलिस के मुताबिक, गिरोह के सदस्य अनुभव प्रमाणपत्र, मेडिकल रिपोर्ट और इंटरव्यू लेटर जैसे दस्तावेज खुद तैयार करते थे.
ट्रैवल्स कंसल्टेंसी के दफ्तर में छापा
पुलिस ने एग्जिबिशन रोड स्थित चांदी व्यापार भवन की पांचवीं मंजिल पर संचालित वैशाली ट्रैवल्स कंसल्टेंसी सर्विस के कार्यालय में छापेमारी की. कार्रवाई के दौरान पुलिस ने तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि कंसल्टेंसी के जरिए लोगों को फिटर, इलेक्ट्रीशियन सहित अलग-अलग कामों में नौकरी दिलाने का झांसा दिया जाता था.
118 पासपोर्ट देखकर पुलिस भी हैरान
छापेमारी के दौरान पुलिस को अलग-अलग राज्यों के लोगों के 118 पासपोर्ट मिले. इनमें बिहार और असम समेत कई राज्यों के लोगों के पासपोर्ट शामिल बताए जा रहे हैं. इसके साथ ही विभिन्न संस्थानों के अनुभव प्रमाणपत्र, पैथोलॉजी जांच पर्चियों की बुकलेट, इंटरव्यू लेटर और अन्य संदिग्ध दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं.
लैपटॉप-मोबाइल और नकदी भी मिली
पुलिस ने कार्यालय से तीन लैपटॉप, एक सीपीयू, पांच मोबाइल फोन और 1.44 लाख रुपये नकद बरामद किए हैं. तलाशी के दौरान विदेशी मुद्रा भी मिली, जिसमें दुबई की 210 दिरहम, ओमान की सात रियाल और सऊदी अरब की 1000 रियाल शामिल है. पुलिस अब इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और दस्तावेजों की जांच कर रही है.
दो-तीन लाख लेकर विदेश भेजने का आरोप
जांच में पुलिस को पता चला है कि गिरोह नौकरी की तलाश में आने वाले लोगों से कथित तौर पर दो से तीन लाख रुपये तक वसूलता था. इसके अलावा पासपोर्ट और दूसरे जरूरी दस्तावेज तैयार कराने के नाम पर भी अलग से रकम ली जाती थी. पुलिस अब पैसों के लेन-देन और पूरे नेटवर्क की पड़ताल कर रही है.
तीन आरोपित गिरफ्तार
पुलिस ने इस मामले में तनवीर आलम, निवासी महनार, वैशाली; शाहिद अनवर, निवासी मखदुमपुर, जहानाबाद और तौसीफ आलम, निवासी गर्दनीबाग, पटना को गिरफ्तार किया है. तीनों से पूछताछ के आधार पर पुलिस नेटवर्क में शामिल अन्य लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है.
500 से ज्यादा लोगों को विदेश भेजने का शक
प्रारंभिक जांच में पुलिस को इस नेटवर्क के जरिए 500 से अधिक लोगों को विदेश भेजे जाने की जानकारी मिली है. पुलिस को आशंका है कि इस कथित फर्जीवाड़े से गिरोह ने 10 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई की हो सकती है. हालांकि, यह आंकड़ा जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगा.
फर्जी दस्तावेजों का नेटवर्क कहां तक फैला?
अब पुलिस की जांच सिर्फ गिरफ्तार आरोपितों तक सीमित नहीं है. यह पता लगाया जा रहा है कि फर्जी अनुभव प्रमाणपत्र, मेडिकल रिपोर्ट और इंटरव्यू लेटर कहां तैयार किए जाते थे. इन दस्तावेजों के आधार पर पासपोर्ट और विदेश में नौकरी की प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ाई जाती थी, इसकी भी पड़ताल की जा रही है.
विदेश भेजने वाले नेटवर्क की कड़ियां खंगाल रही पुलिस
टाउन डीएसपी कामाख्या नारायण सिंह के अनुसार, बरामद 118 पासपोर्ट और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच महत्वपूर्ण होगी. इनके जरिए विदेश भेजे गए लोगों, एजेंटों और नेटवर्क से जुड़े अन्य व्यक्तियों की जानकारी जुटाई जाएगी. गांधी मैदान थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.
''बरामद 118 पासपोर्ट और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की गहन जांच होगी. गांधी मैदान थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.''- कामाख्या नारायण सिंह, डीएसपी, टाउन
बिहार के पते पर विदेशी नागरिकों के पासपोर्ट की भी जांच
इस मामले के बीच बिहार के पते का इस्तेमाल कर कुछ अफगान और बांग्लादेशी नागरिकों के पासपोर्ट बनाए जाने से जुड़े मामलों की जांच भी चर्चा में है. पुलिस मुख्यालय और संबंधित एजेंसियां ऐसे मामलों की अलग-अलग स्तर पर पड़ताल कर रही हैं. अब पुलिस यह भी देख रही है कि फर्जी दस्तावेज तैयार करने वाले नेटवर्क की इन मामलों से कोई संभावित कड़ी जुड़ती है या नहीं.
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