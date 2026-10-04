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बिहार में फर्जी दस्तावेजों से पासपोर्ट बनाकर खाड़ी देशों में भेजने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 118 पासपोर्ट बरामद

पटना में फेक पासपोर्ट मामले में कार्रवाई ( ETV Bharat )

पटना: विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर फर्जीवाड़े का बड़ा मामला सामने आया है. बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान थाना पुलिस ने ऐसे गिरोह का खुलासा किया है, जो कथित तौर पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर बेरोजगार युवाओं को खाड़ी देशों में भेजता था. पुलिस के मुताबिक, गिरोह के सदस्य अनुभव प्रमाणपत्र, मेडिकल रिपोर्ट और इंटरव्यू लेटर जैसे दस्तावेज खुद तैयार करते थे.