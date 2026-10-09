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तेजस राजधानी, संपूर्ण क्रांति, मगध.. आज पटना से दिल्ली जाने वाली कई ट्रेनें रद्द, कहीं आपकी ट्रेन तो नहीं

पटना से दिल्ली रूट की ये ट्रेनें रहेंगी बंद ( ETV Bharat )

पटना : दिल्ली के जंतर-मंतर पर 10 अक्टूबर को कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ प्रस्तावित आंदोलन को देखते हुए रेल प्रशासन ने आज बड़ा फैसला लिया है. सुरक्षा कारणों और राष्ट्रीय राजधानी में भारी ट्रैफिक जाम की आशंका के मद्देनजर नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचने वाली कई मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है. इस फैसले से बिहार से दिल्ली की यात्रा करने वाले आम रेल यात्रियों की परेशानी बढ़ सकती है.

पटना से दिल्ली रूट की ये ट्रेनें रहेंगी बंद