तेजस राजधानी, संपूर्ण क्रांति, मगध.. आज पटना से दिल्ली जाने वाली कई ट्रेनें रद्द, कहीं आपकी ट्रेन तो नहीं
CJP के प्रोटेस्ट को देखते हुए 10 अक्टूबर को पटना से दिल्ली जाने वाली प्रीमियम ट्रेनों का संचालन कैंसिल कर दिया गया है. पढ़ें रिपोर्ट-
Published : October 9, 2026 at 12:48 PM IST
पटना : दिल्ली के जंतर-मंतर पर 10 अक्टूबर को कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ प्रस्तावित आंदोलन को देखते हुए रेल प्रशासन ने आज बड़ा फैसला लिया है. सुरक्षा कारणों और राष्ट्रीय राजधानी में भारी ट्रैफिक जाम की आशंका के मद्देनजर नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचने वाली कई मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है. इस फैसले से बिहार से दिल्ली की यात्रा करने वाले आम रेल यात्रियों की परेशानी बढ़ सकती है.
पटना से दिल्ली रूट की ये ट्रेनें रहेंगी बंद
रेलवे से मिली जानकारी के मुताबिक 9 अक्टूबर को बिहार की राजधानी पटना से दिल्ली जाने वाली तीन सबसे प्रमुख और प्रीमियम ट्रेनों के परिचालन को रोका गया है. इसमें 12309 तेजस एक्सप्रेस, 12393 संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस, 22361 राजेन्द्र नगर नई दिल्ली अमृतभारत एक्सप्रेस और 20801 मगध एक्सप्रेस है. रेलवे अधिकारियों के अनुसार, यह पाबंदी 10 अक्टूबर को सुबह 4 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक दिल्ली पहुंचने वाली ट्रेनों पर मुख्य रूप से लागू रहेगी.
''9 अक्टूबर 2026 को दोपहर 2 बजे के बाद चलने वाली वे सभी मेल/एक्सप्रेस ट्रेनें रद्द रहेंगी, जिन्हें 10 अक्टूबर 2026 को सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली या हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचना है. ये ट्रेनें अपने शुरुआती स्टेशन से ही रद्द रहेंगी.''- भारतीय रेलवे
शेष ट्रेनों के संचालन पर कोई असर नहीं
रेलवे के अनुसार 10 अक्टूबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रस्तावित प्रदर्शन के कारण नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों के आसपास सड़क पर भारी ट्रैफिक जाम की आशंका जताई गई है. जिसे देखते हुए रेलवे ने इस दौरान दिल्ली पहुंचने वाली कई मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों को उनके शुरुआती स्टेशन से ही रद्द करने का फैसला लिया. इस फैसले की जद में बिहार से चलने वाली 4 ट्रेनें भी हैं. जिन्हें कैंसिल किया गया है. शेष ट्रेनें अपने निर्धारित शेड्यूल के हिसाब से ही संचालित होंगी.
घर से निकलने से पहले देख लें ट्रेन का लाइव स्टेटस
यदि आपने पटना या बिहार के अन्य स्टेशनों से दिल्ली, नई दिल्ली या हजरत निजामुद्दीन जाने का टिकट बुक कराया है, तो घर से निकलने से पहले अपनी ट्रेन का लाइव स्टेटस जरूर जांच लें. यात्री रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट, National Train Enquiry System ऐप या हेल्पलाइन नंबर 139 के जरिए अपनी ट्रेन की स्थिति पता कर सकते हैं.
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