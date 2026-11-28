यश माहेश्वरी की बढ़ीं मुश्किलें, दिल्ली-जयपुर में पटना पुलिस की छापेमारी.. छठ, सिंदूर का उड़ाया था मजाक
Yash Maheshwari Chhath Remark: बिहार पुलिस को यश माहेश्वरी की तलाश है. इसके लिए संभावित ठिकानों पर पुलिस छापेमारी कर रही है. रिपोर्ट- राजीव रंजन
Published : November 28, 2026 at 10:25 AM IST
पटना: छठ महापर्व और सिंदूर पर आपत्तिजनक बयान देने वाले स्टैंड-अप कॉमेडियन यश माहेश्वरी की बिहार पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है. उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की विशेष टीम जयपुर और दिल्ली में ढूंढ रही हैं. पुलिस ने अपनी तलाश तेज कर दी है. अन्य राज्यों से भी उसकी गिरफ्तारी के लिए सहयोग लिया जा रहा है. हालांकि, अभी तक यश माहेश्वरी जयपुर और दिल्ली के संभावित ठिकानों पर नहीं मिला है, उसका कोई सुराग पुलिस को नहीं लग सका है.
यश माहेश्वरी को ढूंढ रही बिहार पुलिस
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, घटना के बाद से ही यश माहेश्वरी का मोबाइल फोन बंद आ रहा है. इसके कारण पुलिस को उसकी वर्तमान लोकेशन का पता लगाने में परेशानी हो रही है. पुलिस ने उसके परिजनों से भी पूछताछ की है. हालांकि, पूछताछ के दौरान परिजनों ने उसके वर्तमान ठिकाने की जानकारी होने से इनकार किया है. पुलिस इस मामले में परिजनों से मिली जानकारी और अन्य तकनीकी साक्ष्यों का मिलान कर रही है.
बिहार पुलिस को यश माहेश्वरी की तलाश
यश माहेश्वरी की गिरफ्तारी के लिए पटना साइबर पुलिस अब तकनीकी जांच को और तेज कर रही है. पुलिस उसके मोबाइल फोन से जुड़े तकनीकी इनपुट, डिजिटल गतिविधियों और अन्य उपलब्ध जानकारियों के आधार पर उसकी संभावित लोकेशन का पता लगाने में जुटी है. इसके साथ ही उसके सोशल मीडिया ग्रुप और ऑनलाइन गतिविधियों पर भी पुलिस की नजर बनी हुई है. जांच टीम यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि मोबाइल बंद होने के बाद भी वह किसी अन्य माध्यम से अपने संपर्क में तो नहीं है.
संभावित ठिकानों पर लगातार हो रही छापेमारी
पुलिस की अलग-अलग टीमें संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर रही हैं. जयपुर और दिल्ली में सफलता नहीं मिलने के बाद भी पुलिस ने तलाश अभियान बंद नहीं किया है. जांच से जुड़े अधिकारियों की नजर उसके संभावित संपर्कों और सोशल मीडिया गतिविधियों पर भी बनी हुई है. पुलिस को उम्मीद है कि तकनीकी जांच और अन्य सूचनाओं के आधार पर जल्द ही उसके ठिकाने का पता लगाया जा सकेगा.
आपत्तिजनक बयान देकर फंसे यश माहेश्वरी
स्टैंड-अप कॉमेडियन यश माहेश्वरी ने 24 अक्टूबर 2026 को दक्षिण दिल्ली के साकेत स्थित एक कॉमेडी शो में छठ महापर्व को लेकर विवादित टिप्पणी की थी, जिसका वीडियो वायरल हो गया. अपनी प्रस्तुति के दौरान उन्होंने छठ पूजा में व्रती महिलाओं द्वारा नाक से माथे तक लंबा सिंदूर लगाने की पारंपरिक आस्था का मजाक उड़ाया था और इस पर बेहद अभद्र तुलना की थी. इस आपत्तिजनक बयान को लेकर भारी विरोध के बाद उन्होंने माफी मांगी थी. यश पर लगातार केस दर्ज होते जा रहे हैं.
अंडरग्राउंड हो गया यश माहेश्वरी?
फिलहाल पटना साइबर पुलिस यश माहेश्वरी की तलाश में जुटी हुई है. पुलिस का मुख्य फोकस उसकी लोकेशन का पता लगाकर उसे गिरफ्तार करना है. मामले में आगे की कार्रवाई उसकी गिरफ्तारी और पूछताछ के बाद तेज होने की संभावना है.
ये भी पढ़ें-