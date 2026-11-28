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यश माहेश्वरी की बढ़ीं मुश्किलें, दिल्ली-जयपुर में पटना पुलिस की छापेमारी.. छठ, सिंदूर का उड़ाया था मजाक

यश माहेश्वरी को ढूंढ रही बिहार पुलिस ( ETV Bharat )

पटना: छठ महापर्व और सिंदूर पर आपत्तिजनक बयान देने वाले स्टैंड-अप कॉमेडियन यश माहेश्वरी की बिहार पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है. उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की विशेष टीम जयपुर और दिल्ली में ढूंढ रही हैं. पुलिस ने अपनी तलाश तेज कर दी है. अन्य राज्यों से भी उसकी गिरफ्तारी के लिए सहयोग लिया जा रहा है. हालांकि, अभी तक यश माहेश्वरी जयपुर और दिल्ली के संभावित ठिकानों पर नहीं मिला है, उसका कोई सुराग पुलिस को नहीं लग सका है.

यश माहेश्वरी को ढूंढ रही बिहार पुलिस