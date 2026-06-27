बिहार में एशिया का सबसे बड़ा हाईटेक श्मशान घाट, अब सम्मानजनक होगी 'अंतिम विदाई'
पटना के बांस घाट पर आधुनिक शवदाह गृह शुरू हुआ, जहां एसी प्रतीक्षालय, रियायती लकड़ी और सम्मानजनक अंतिम संस्कार की सुविधा मिलेगी. Report- Ranjeet Kumar
Published : June 27, 2026 at 8:11 PM IST
पटना : विकास केवल सड़क, पुल और अस्पताल तक सीमित नहीं होता. किसी भी संवेदनशील समाज की पहचान इस बात से भी होती है कि वह अपने नागरिकों को अंतिम विदाई कितनी गरिमा और सम्मान के साथ देता है. पटना का हाईटेक शवदाह गृह इसी उद्देश्य के साथ तैयार किया गया है.
'अंतिम सफर' को भी मिला सम्मान का नया पता : इसी सोच को साकार करते हुए बिहार सरकार और ईशा फाउंडेशन ने पटना के बांस घाट पर अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस शवदाह गृह विकसित किया है. यहां परंपरा और आधुनिकता का ऐसा संगम देखने को मिलता है, जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को अधिक सम्मानजनक और मानवीय बनाता है.
करोड़ों की लागत से तैयार हुआ हाईटेक शवदाह गृह : करीब 89.40 करोड़ रुपये की लागत से 4.5 एकड़ में विकसित इस शवदाह गृह का निर्माण बिहार सरकार ने कराया है. अब इसका संचालन और प्रबंधन ईशा फाउंडेशन के जिम्मे है. परिसर को इस तरह तैयार किया गया है कि शोकाकुल परिवारों को कठिन समय में भी किसी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े.
भीषण गर्मी में राहत देगा एयर कंडीशन प्रतीक्षालय : पटना में गर्मियों के दौरान तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच जाता है. ऐसे में अंतिम संस्कार के दौरान कई घंटे तक खुले में इंतजार करना लोगों के लिए बेहद कठिन होता था. इसे ध्यान में रखते हुए परिसर में पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग एयर कंडीशन प्रतीक्षालय बनाए गए हैं. साथ ही बैठने की पर्याप्त व्यवस्था, स्वच्छ शौचालय, पेयजल, पार्किंग और व्यवस्थित प्रवेश निकास की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है.
हरियाली के बीच मिलेगा सुकून का अहसास : पूरे परिसर को पेड़ पौधों से विकसित किया गया है, ताकि वातावरण शांत और संतुलित बना रहे. गंगा के जलस्तर में बदलाव को देखते हुए परिसर में एक तालाब भी बनाया जा रहा है, जहां अंतिम संस्कार के बाद लोग स्नान कर धार्मिक अनुष्ठानों में शामिल हो सकेंगे.
परंपरा और आधुनिक विकल्प : इस शवदाह गृह में लोगों को अपनी धार्मिक परंपरा के अनुसार अंतिम संस्कार करने की पूरी स्वतंत्रता दी गई है. इच्छुक परिवार विद्युत शवदाह गृह का उपयोग कर सकते हैं, वहीं पारंपरिक तरीके से लकड़ी के माध्यम से भी अंतिम संस्कार की सुविधा उपलब्ध है.
सिर्फ 3500 रुपये में आधुनिक अंतिम संस्कार : विद्युत शवदाह गृह में अंतिम संस्कार के लिए एकमुश्त 3500 रुपये निर्धारित किए गए हैं. यदि कोई परिवार लकड़ी से अंतिम संस्कार करना चाहता है तो लकड़ी का अतिरिक्त शुल्क देना होगा. आम की लकड़ी 10 रुपये प्रति किलोग्राम और सखुआ की लकड़ी 20 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से उपलब्ध कराई जा रही है.
'पहले परेशानी थी अब सम्मान के साथ अंतिम विदाई' : अंतिम संस्कार में शामिल होने पहुंचे देवेंद्र कुमार भानु ने बताया कि पहले लोगों को धूप और गर्मी में घंटों इंतजार करना पड़ता था. कई बार आर्थिक और अन्य तरह की परेशानियों का भी सामना करना पड़ता था. अब एयर कंडीशन प्रतीक्षालय और सुव्यवस्थित व्यवस्था ने अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को काफी सहज और सम्मानजनक बना दिया है.
'अब गर्मी और बारिश की चिंता नहीं' : संजीव कुमार ने कहा कि पहले भीषण गर्मी और बारिश के दौरान अंतिम संस्कार में शामिल लोगों को काफी परेशानी होती थी. अब एसी प्रतीक्षालय, कैंटीन और अन्य सुविधाओं के कारण लोगों को राहत मिल रही है. जरूरत पड़ने पर परिसर में उपलब्ध अन्य सेवाओं का भी लाभ उठाया जा सकता है.
''यह हमारे लिए काफी अलग अनुभव है. पहले गर्मी ज्यादा बरसात में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था और लोग बीमार भी हो जाते थे लेकिन अब काफी रहता है. परिसर में कैंटीन की व्यवस्था भी की गई है जरूरत पड़ने पर लोग उसका भी लाभ उठा सकते हैं.''- संजीव कुमार, अंतिम संस्कार में हिस्सा लेने पहुंचे शख्स
'राजधानी को मिला एक मानवीय उपहार' : संस्था से जुड़े सुनील कुमार ने इसे पटना के लिए एक महत्वपूर्ण उपहार बताया. उनके अनुसार पहले अंतिम संस्कार के दौरान लोगों को खुले आसमान के नीचे घंटों खड़ा रहना पड़ता था, लेकिन अब महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग प्रतीक्षालय सहित सभी आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था कर दी गई है. संस्था के कार्यकर्ता सेवा भाव से लोगों की सहायता कर रहे हैं.
''राजधानी पटना के लिए यह उपहार है. पहले अंतिम संस्कार के लिए लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था. भीषण गर्मी में भी लोग खुले आकाश के नीचे खड़े रहते थे अब लोगों के लिए काफी रहता है. महिलाओं और पुरुष के लिए अलग प्रतीक्षालय बनाए गए हैं. तमाम तरह की सुविधाओं का ख्याल किया गया है. कार्यकर्ता धार्मिक भावनाओं से लोगों की सेवा करने में जुटे रहते हैं.''- सुनील कुमार, ईशा फाउंडेशन के सदस्य
'सेवा ही हमारी प्राथमिकता' : व्यवस्था का संचालन देख रहे राजीव मिश्रा ने बताया कि अंतिम संस्कार के लिए आने वाले प्रत्येक परिवार को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराना ही उनकी प्राथमिकता है. उन्होंने कहा कि विद्युत शवदाह गृह के लिए मात्र 3500 रुपये का शुल्क लिया जाता है, जबकि लकड़ी से अंतिम संस्कार कराने वालों को केवल लकड़ी की अतिरिक्त कीमत देनी होती है.
सम्मानजनक विदाई की ओर बढ़ता बिहार : बांस घाट का यह आधुनिक शवदाह गृह केवल एक निर्माण परियोजना नहीं, बल्कि संवेदनशील प्रशासन और मानवीय सोच का प्रतीक है. यहां उपलब्ध आधुनिक सुविधाएं शोकाकुल परिवारों को कठिन समय में सम्मान, सुविधा और गरिमा के साथ अपने प्रियजनों को अंतिम विदाई देने का अवसर प्रदान करती हैं.
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