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पटना का अटल पथ; डेथ रोड के नाम से है मशहूर.. यहां जरा सी गलती और मिलती है मौत!

लापरवाही और शॉर्टकट वाहनों की तेज रफ्तार के बीच लोगों को सुरक्षित सड़क पार कराने के लिए चार फुट ओवरब्रिज बनाए गए हैं. इन पर 13 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च हुए हैं. बावजूद इसके कहीं लोग शॉर्टकट के लिए रेलिंग काटकर सड़क पार कर रहे हैं तो कहीं बुजुर्गों की सुविधा के लिए लगाई गई लिफ्ट बंद पड़ी है. आर ब्लॉक से दीघा तक की ग्राउंड रिपोर्ट में अटल पथ की यही विरोधाभासी तस्वीर सामने आई.

जानलेवा स्टंटबाजी आए दिन अटल पथ से हैरान और परेशान करने वाली तस्वीर सामने आती है. जहां बाइक सवार स्टंट करते नजर आते हैं. स्टंटबाजी के कारण कई बाद खुद हादसे का शिकार हो जाते हैं और कई बार दूसरों की जान खतरे में डाल देते हैं.

अटल पथ पर दिन-रात यानी चौबीस घंटे गाड़ियां चलती हैं लेकिन रफ्तार पर लगाम लगाने के लिए पुलिस की ओर से मुकम्मल व्यवस्था है. स्पीडो मीटर तक नहीं है, जबकि कई वाहनों की स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक होती है.

अटल पथ पर क्यों होते हैं एक्सीडेंट? अटल पथ पर लगातार होने वाले हादसों की कोई एक वजह नहीं है. जानकार कहते हैं कि ओवर स्पीडिंग. रॉन्ग साइड में ड्राइविंग, बाइकर्स गैंग का उत्पात, रीलबाजी और स्टंटबाजी, पुलिस गश्ती का अभाव, फुट ओवरब्रिज का इस्तेमाल करने के बजाय गलत तरीके से सड़क पार करना, सड़क किनारे अवैध पार्किंग, कई जगहों पर स्ट्रीट लाइट का खराब होना भी दुर्घटनाओं को आमंत्रित करते हैं.

फरवरी 2024: साइकिल सवार की मौत 15 फरवरी 2024 को पाटलिपुत्र इंडस्ट्रियल एरिया के पास अटल पथ की सर्विस लेन में तेज रफ्तार थार ने एक साइकिल सवार को कुचल दिया. जिससे साइकिल सवार की मौके पर ही मौत हो गई. टक्कर के बाद वाहन रेलिंग से जा टकराया और लोहे की रॉड वाहन में बैठे एक युवक के सीने में घुस गई.

मार्च 2024: डिवाइडर से टकरायी कार 10 मार्च 2024 की रात अटल पथ पर तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर पलट गई. कार में चार युवक सवार थे. हादसे में कार चला रहे करीब 25 वर्षीय युवक की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य घायल हुए. एक घायल युवक के सीने में लोहे की रॉड घुस गई थी. प्रत्यक्षदर्शियों ने कार की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक होने की बात कही.

सितंबर 2024: रेसिंग के दौरान मौत 8 सितंबर 2024 को अटल पथ पर बाइक रेसिंग के दौरान एक बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई. पीछे बैठे 23 वर्षीय मोहित भूषण सिन्हा की मौत हो गई. पुलिस के मुताबिक बाइक को पीछे से दूसरी गाड़ी ने टक्कर मारी थी, जिसके बाद वह डिवाइडर से जा टकराई.

नवंबर 2024: कार चालक की मौत 30 नवंबर 2024 में दीघा थाना क्षेत्र के अटल पथ पर तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई. इस हादसे में 20 वर्षीय कार चालक आदित्य की मौत हो गई. दो युवती और एक युवक गंभीर रूप से जख्मी हुए थे.

फरवरी 2025: कार से कुचलकर मौत 25 फरवरी 2025 को भी अटल पथ पर तेज रफ्तार कार की टक्कर से एक व्यक्ति की मौत हो गई. सुबह-सुबह साइकिल सवार दो व्यक्तियों को तेज रफ्तार करने टक्कर मार दी, जिसमें एक की मौत हुई और एक गंभीर रूप से घायल हुए.

जून 2025: महिला कांस्टेबल को कुचला यह पिछले दो वर्षों का सबसे गंभीर और महत्वपूर्ण हादसा है. 12 जून 2025 की रात अटल पथ पर एसके पुरी थाना क्षेत्र में पुलिस वाहन जांच कर रही थी. इसी दौरान तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने पुलिस टीम को टक्कर मार दी. हादसे में महिला कांस्टेबल कोमल कुमारी की मौत हो गई, जबकि दो अन्य पुलिसकर्मी घायल हुए. बाद में चालक को गिरफ्तार किया गया.

सितंबर 2025: कार ने बाइक सवार को रौंदा 9 सितंबर 2025 को अटल पथ पर एक कार ने कई बाइक सवारों को टक्कर मार दी. घटना के दिन बारिश से बचने के लिए कुछ बाइक सवार बस शेड के पास रुके थे. बारिश रुकने के बाद जैसे ही वे निकलने लगे, तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी. घटना में 4 लोग घायल हुए, जिसमें 2 बच्चे शामिल थे. स्थानीय लोगों ने गाड़ी को फोड़ डाला. चालक को पुलिस ने हिरासत में लिया.

नवंबर 2025: महिला को कुचला 12 नवंबर 2025 को पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र के इंद्रपुरी के पास 40 वर्षीय मनोरमा देवी की मौत हो गई. रिपोर्ट के मुताबिक वह काम खत्म कर घर लौट रही थीं और अटल पथ पार कर रही थी, इसी दौरान दीघा से आर ब्लॉक की ओर जा रही तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने उन्हें टक्कर मार दी. टक्कर के बाद महिला करीब 30 मीटर तक घसीटती चली गईं और उनकी मौत हो गई. चालक मौके से फरार हो गया.

5 जनवरी 2026: युवक की मौत 5 जनवरी 2026 की तड़के अटल पथ पर एक एसयूवी ने सड़क किनारे खराब खड़े पिकअप वाहन को टक्कर मार दी. हादसे में 24 वर्षीय आदित्य कुमार की मौत हो गई, जबकि चार लोग घायल हुए. एसयूवी तेज रफ्तार में थी.

13 जनवरी 2026: ओवरब्रिज के पास हादसा दीघा अटल पथ पर ओपृवरब्रिज के पास हादसा हुआ था. तेज रफ्तार कार ने ऑटो में टक्कर मार दी. जिसमें 3-4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.

मई 2026: दो कारों में भिड़ंत इसी साल 10 मई में दो कारों के बीच जोरदार टक्कर हो गई. जिस वजह से दोनों गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए. हालांकि कार में सवार लोगों को गंभीर चोटें नहीं आईं.

जुलाई 2026: नाले में गिरी कार 20 जुलाई 2026 को शिवपुरी अटल पथ पर हादसा हुआ. जहां बेकाबू हुंडई (आई-टेन) कार नाले में गिर गई. हादसे में कार सवार बाल-बाल बचा.

अगस्त 2026: 5 लोग घायल 6 अगस्त 2026 को तेज रफ्तार स्विफ्ट डिजायर कार ने पहले डिवाइडर में टक्कर मारी, फिर सड़क किनारे खड़े ऑटो से जा टकरायी. हादसे में ऑटो चालक समेत 5 लोग घायल हुए थे. घायलों में तीन यात्री दुबई की फ्लाइट पकड़ने जा रहे थे.

डेंजर जोन? आखिर अटल पथ को क्यों डेंजर जोन कहा जाता है? इसे समझने के लिए पहले आंकड़ों पर बात करनी होगी, फिर वजह और समाधान पर चर्चा करेंगे. पिछले तीन सालों में करीब दो दर्जन हादसे हो चुके हैं. इस साल अबतक आधा दर्जन से अधिक दुर्घटनाएं घट चुकी हैं.

साल 2021 में जब सड़क का उद्घाटन हुआ तो उसके बाद यहां कुछ हादसे हुए, जिसके बाद एहतियात के तौर पर जब सड़क टर्न ले रहा होता है तो उसके ठीक पहले दोनों तरफ से स्पीड ब्रेकर लगा दिए गए हैं. इसके बावजूद आए दिन हादसे होते रहते हैं.

बिना रुकावट फर्राटेदार गाड़ी आगे बढ़ सके, इसके लिए अटल पथ पर बेली रोड समेत विभिन्न मोहल्ले के सड़कों को क्रॉस करने वाली जगह पर फोरलेन पुल का निर्माण किया गया है. अटल पथ पर कुल चार पुल बने हुए हैं. अटल पथ पर आर ब्लॉक से जब आगे बढ़ते हैं तो रास्ता सीधे ही पड़ता है और कहीं-कहीं 30 डिग्री का सड़क घुमाव लेता है लेकिन राजीव नगर और पाटलिपुत्र इंडस्ट्रियल इलाके के बाद जब अटल अपनी दूरी का आखिरी 1 किलोमीटर पूरी कर मरीन ड्राइव (जेपी गंगा पथ) से मिल रहा होता है, यहां सीधे 90 डिग्री का टर्न देखने को मिलता है.

किस दिशा में है अटल पथ? हार्डिंग पार्क की जमीन पर पटना जंक्शन का एक्सटेंड प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है और आर. ब्लॉक से दीघा तक शानदार अटल पथ बनकर तैयार है. अटल पथ की कुल लंबाई 6.3 किलोमीटर है. आर. ब्लॉक से जब दीघा की ओर बढ़ते हैं तो अटल पथ पहले एक किलोमीटर पर पटना के बेली रोड को ऊपर से क्रॉस करता है. बेली रोड पूरब-पश्चिम के डायरेक्शन में है और अटल पथ दक्षिण से उत्तर की ओर है.

असल में पटना का अटल पथ कभी पटना दीघा रेल लाइन हुआ करता था, पटना जंक्शन से हार्डिंग पार्क के रास्ते आर ब्लॉक होते हुए दीघा तक इस रूट पर सुबह शाम 7 किलोमीटर के लिए पैसेंजर ट्रेन का परिचालन होता था. समय के साथ-साथ इस ट्रेन की उपयोगिता कम पड़ गई और रेलवे को काफी घाटा हो रहा था. इसके बाद एक समझौते के तहत बिहार सरकार ने हार्डिंग पार्क की जमीन रेलवे को दे दी. जिसके बाद आर. ब्लॉक से दीघा तक रेलवे ट्रैक की जमीन को पथ निर्माण विभाग को रेलवे ने सौंप दिया.

6.3 किमी 6-लेन.. पटना का अटल पथ तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 15 जनवरी 2021 को 379.57 करोड़ की लागत से बने अटल पथ का उद्घाटन हुआ था. आर ब्लॉक से दीघा तक करीब 6.3 किलोमीटर लंबा अटल पथ (छह-लेन) राजधानी की आधुनिक और तेज रफ्तार सड़कों में गिना जाता है. चौड़ी सड़क और बेहतर कनेक्टिविटी ने पटना के एक बड़े हिस्से के सफर को आसान किया है लेकिन इसी सड़क पर पैदल यात्रियों की सुरक्षा अब बड़ा सवाल बन गई है.

पटना: राजधानी पटना का अटल पथ बिहार के सबसे खतरनाक सड़कों में शामिल है. निर्माण के बाद से आए दिन इस सड़क पर हादसे होते रहते हैं. जिस वजह से लोगों की जानें भी जाती हैं. अटल पथ से जुड़ी कई तरह की खामियां सामने आती रहती हैं. ओवर स्पीडिंग से लेकर शॉर्टकट लेने की लोगों की मानसिकता भी एक्सीडेंट को आमंत्रण देते हैं. विधान परिषद में भी अटल पथ की सुरक्षा का सवाल उठ चुका है लेकिन उसके बावजूद ग्राउंड पर तस्वीर बहुत ज्यादा नहीं बदली.

पहला फुट ओवरब्रिज

आर ब्लॉक से दीघा की तरफ बढ़ते हैं तो सबसे पहले पहला फुट ओवरब्रिज आर ब्लॉक इलाके में मिलता है. इस हिस्से में पैदल यात्रियों की आवाजाही दूसरे स्थानों की तुलना में कम है. सड़क के दोनों तरफ आने-जाने के रास्ते उपलब्ध होने के कारण यहां बीच सड़क से बड़ी संख्या में लोग गुजरते नहीं दिखे.

कुछ लोग फुट ओवरब्रिज का इस्तेमाल करते भी नजर आए. हालांकि यहां लगी लिफ्ट की हालत अलग कहानी बताती है. लिफ्ट का बटन खराब पड़ा है. यानी सुविधा मौजूद है लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा. अटल पथ का एक भी लिफ्ट फंक्शनल नहीं है.

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दूसरा फुट ओवरब्रिज

पहले ब्रिज से आगे बढ़ते ही अटल पथ का दूसरा फुट ओवरब्रिज सबसे संवेदनशील तस्वीर सामने लाता है. यह इलाका बेली रोड की तरफ आने-जाने वाले ट्रैफिक और अटल पथ के तेज रफ्तार यातायात के कारण काफी व्यस्त रहता है. यहां सड़क के बीच बनी लोहे की बैरिकेडिंग के दो रॉड काट दिए गए हैं.

कटे हुए हिस्से से लोगों ने सड़क पार करने का शॉर्टकट बना लिया है. फुट ओवरब्रिज कुछ दूरी पर मौजूद है लेकिन इसके बावजूद लोग समय बचाने के लिए इसी रास्ते से निकलते दिखे.

ग्राउंड रिपोर्ट के दौरान स्कूल-कॉलेज जाने वाले बच्चों समेत कई पैदल यात्रियों को इस कटे हुए हिस्से से सड़क पार करते देखा गया. सामने से तेज रफ्तार में वाहन आते रहे और कई बार वाहन चालकों को पैदल यात्रियों को देखकर अचानक ब्रेक लगाकर रफ्तार कम करनी पड़ी.

स्थानीय लोगों के मुताबिक बड़ी संख्या में लोग इसी शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं. ऐसे में यहां कुछ सेकंड बचाने की कोशिश किसी बड़े हादसे में बदल सकती है.

सड़क पार करते लोग (ETV Bharat)

सड़क पार कर रही निशु कुमारी ने बताया कि उन्हें कोचिंग के लिए देर हो रही थी, इसलिए उन्होंने शॉर्टकट रास्ता अपनाया. उन्होंने माना कि यह सुरक्षित तरीका नहीं है और आगे से फुट ओवरब्रिज का इस्तेमाल करने की बात कही.

"क्या करें देर हो रही थी, इसलिए शॉर्टकट ले लिया. सीढ़ियों से जाते तो टाइम लग जाता. वैसे भी लिफ्ट खराब है. अगर लिफ्ट चल रही होती तो कम समय में सुरक्षित तरीके से सड़क पार करना आसान होता."- निशु कुमारी, छात्रा

वहीं, अमरजीत कुमार ने भी बताया कि कोचिंग जाने में देर होने पर वह कई बार शॉर्टकट का इस्तेमाल कर लेते हैं. आगे से कोशिश करेंगे कि फुट ओवरब्रिज का प्रयोग करूं. उन्होंने ये भी माना कि जल्दबाजी के कारण ही हादसे होते हैं.

"आज तो कोचिंग जाने में देर हो रही थी, इसलिए बीच से सड़क पार कर रहा हूं. वैसे मैं फुट ओवरब्रिज से ही पार करता हूं. आगे से फुट ओवरब्रिज से ही सड़क पार करेंगे."- अमरजीत कुमार, छात्र

स्थानीय मुन्ना सिंह ने कहा कि बार-बार प्रशासन यहां कटे हुए ग्रिल को दुरुस्त करता है लेकिन शॉर्टकट के लिए लोग उसे काट देते हैं. वे कहते हैं कि बच्चे ही नहीं वयस्क भी बड़ी संख्या में शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं. सड़क पार करने वालों में 80 फीसदी लोग शॉर्टकट ही लेते हैं. उन्होंने कहा कि प्रशासन ने कई बार लोगों को जागरुक भी किया है लेकिन यहां सीधी गलती लोगों की है.

रोड पार करते युवा (ETV Bharat)

"यह सड़क पार करने के लिए नहीं है और सड़क पार करने के लिए सीधी की व्यवस्था है. इस सड़क को पार करने में अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो मुआवजा भी नहीं मिलेगा लेकिन लोग समझते कहां हैं और हर बात के लिए सरकार को दोषी नहीं ठहराया जा सकता."- मुन्ना सिंह, स्थानीय

जाहिर है, सवाल सिर्फ लोगों की लापरवाही का नहीं रह जाता. अगर लोग बार-बार एक ही जगह से सड़क पार करने का रास्ता बना रहे हैं तो क्या उस स्थान की व्यवस्था की समीक्षा की जरूरत नहीं है. हालांकि ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है और ऐसे अनधिकृत रास्तों को बंद भी कराया जाता है.

क्या बोले ट्रैफिक डीएसपी?

पटना के ट्रैफिक डीएसपी अनिल कुमार ने बताया कि अटल पथ के फुट ओवरब्रिज का कम इस्तेमाल होने की बात सामने आई है लेकिन लोगों को इसके लिए लगातार जागरूक किया जाता है. सड़क पर समय-समय पर जागरूकता कार्यक्रम और ड्राइव चलाए जाते हैं. नियमों के खिलाफ सड़क पार करने वालों को पकड़ा जाता है और उन्हें आगे सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने के लिए समझाया जाता है. जहां लोग सड़क किनारे लगी ग्रिल को काटकर शॉर्टकट बना लेते हैं, वहां उसे दुरुस्त कराया जाता है.

स्पीड ब्रेकर (ETV Bharat)

"अति उत्साह में रैश ड्राइविंग करना दिखावा के सिवा और कुछ नहीं है. उसमें केवल अपने ही जीवन का नुकसान नहीं है, हम दूसरों के जीवन को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं. लोगों को गाड़ी चलाते वक्त धैर्य रखना चाहिए. सड़क को पार करने वक्त आगे-पीछे, दाएं-बाएं देखकर आगे बढ़ना चाहिए. जहां रोड क्रॉस करने की जगह है, वहीं से पार करें या कट पर से ही गाड़ी को टर्न कराएं."- अनिल कुमार, ट्रैफिक डीएसपी, पटना

तीसरा फुट ओवरब्रिज:

दूसरे फुट ओवरब्रिज की तस्वीर के बाद आगे बढ़ते हैं तो तीसरा फुट ओवरब्रिज महेश नगर के पास आता है. यहां स्थिति कुछ बेहतर दिखाई दी. पैदल यात्री सड़क पार करने के लिए फुट ओवरब्रिज का इस्तेमाल करते नजर आए. इससे साफ है कि जहां सुरक्षित रास्ता लोगों के लिए उपयोगी और सुविधाजनक है, वहां उसका इस्तेमाल भी किया जा रहा है लेकिन इस ब्रिज की लिफ्ट खराब मिली.

लिफ्ट बंद है, बुजुर्ग क्या करें?

स्थानीय निवासी अनिल कुमार कर्ण ने बताया कि स्थानीय लोगों की मांग पर इस फुट ओवरब्रिज का निर्माण कराया गया था और लिफ्ट भी लगाई गई थी. उन्होंने बताया कि उद्घाटन के बाद से लिफ्ट कभी ठीक तरीके से नहीं चली और अब पूरी तरह खराब हो चुकी है. लिफ्ट नहीं चलने के कारण सबसे ज्यादा दिक्कत बुजुर्गों को होती है.

"बनने के बाद से कभी भी लिफ्ट नहीं चली. अब तो लिफ्ट के गेट भी कई जगह से टूट गए हैं. बुजुर्गों के लिए सीढ़ियां चढ़कर फुट ओवरब्रिज पार करना मुश्किल है. ऐसे में लिफ्ट चालू हो तो उन्हें काफी राहत मिल सकती है, सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए."- अनिल कुमार कर्ण, स्थानीय

रेलिंग के पास से चलते लोग (ETV Bharat)

चौथा फुट ओवरब्रिज

महेश नगर के बाद अटल पथ पर आगे बढ़ने पर चौथा फुट ओवरब्रिज राजीव नगर में मिलता है. यह ब्रिज राजीव नगर और पाटलिपुत्र इंडस्ट्रियल एरिया के बीच आने-जाने वाले लोगों के लिए काफी उपयोगी है. यहां फुट ओवरब्रिज का अच्छा इस्तेमाल होता दिखाई दिया. यानी लोग सड़क के बीच से निकलने के बजाय सुरक्षित रास्ते को प्राथमिकता देते हैं लेकिन यहां भी लिफ्ट की स्थिति ठीक नहीं है.

चारों फुट ओवरब्रिज को क्रम से देखने पर अटल पथ की सुरक्षा व्यवस्था की अलग-अलग तस्वीर सामने आती है. आर ब्लॉक में पैदल आवाजाही कम है और लिफ्ट खराब है. दूसरे स्थान पर लोग फुट ओवरब्रिज के बावजूद रेलिंग काटकर शॉर्टकट बना रहे हैं. महेश नगर में लोग ब्रिज का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन लिफ्ट बंद है. राजीव नगर में भी फुट ओवरब्रिज उपयोगी है लेकिन लिफ्ट काम नहीं कर रही. यानी निर्माण के बाद इन सुविधाओं के रखरखाव का सवाल गंभीर बना हुआ है.

90 डिग्री मोड़, हादसे की वजह

अटल पथ पर चारों फुट ओवरब्रिज की पड़ताल के बाद जब सड़क आगे दीघा की ओर बढ़ती है तो राजीव नगर के आगे करीब 90 डिग्री का एक तेज मोड़ आता है. यह हिस्सा पहले हादसों के लिहाज से संवेदनशील रहा है. अब यहां मोड़ से पहले दोनों तरफ तीन-तीन स्पीड ब्रेकर लगाए गए हैं. इनकी वजह से वाहनों की रफ्तार मोड़ से पहले कम होती है. ग्राउंड पर यह सुरक्षा उपाय प्रभावी दिखाई दिया और वाहन मोड़ के पास अपेक्षाकृत धीमी गति से गुजरते नजर आए.

फुट ओवरब्रिज का कम इस्तेमाल (ETV Bharat)

बिहार विधान परिषद में उठा सवाल

अटल पथ की सुरक्षा का सवाल 16 फरवरी 2026 को बिहार विधान परिषद में भी उठा था. कांग्रेस एमएलसी समीर कुमार सिंह ने सरकार से पूछा था, 'क्या राजधानी की आधुनिक सड़क मानी जाने वाली अटल पथ देश की सबसे असुरक्षित सड़कों में शामिल होती जा रही है, क्या यह डेथ ट्रैप बन गई है?'

इस पर सरकार की ओर से जवाब में बताया गया, 'अटल पथ पर फुट ओवरब्रिज, सर्विस रोड, साइन बोर्ड और गति सीमा से जुड़े निर्देश मौजूद हैं.' सरकार ने यह भी कहा था कि सीसीटीवी फुटेज में फुट ओवरब्रिज का इस्तेमाल बेहद कम संख्या में लोग करते दिखते हैं.

यानी सरकार का पक्ष है कि सुरक्षा के लिए जरूरी बुनियादी ढांचा मौजूद है लेकिन लोग उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं. दूसरी तरफ ग्राउंड रिपोर्ट यह दिखाती है कि कुछ जगह लोग फुट ओवरब्रिज का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि कुछ जगह शॉर्टकट का सहारा ले रहे हैं. ऐसे में समस्या को केवल लोगों की लापरवाही तक सीमित करना या केवल सरकारी व्यवस्था की कमी बताना, दोनों ही तस्वीर का अधूरा हिस्सा होगा.

रेलिंग काटकर लोगों ने बनाया रास्ता (ETV Bharat)

क्या बोले समीर सिंह?

कांग्रेस के तत्कालीन एमएलसी समीर सिंह का कार्यकाल समाप्त हो गया है और अब वह पूर्व एमएलसी हो गए हैं. उन्होंने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि अटल पथ पर सुरक्षा को लेकर मेरे प्रश्न के बावजूद सरकार की ओर से कोई गंभीर कदम नहीं उठाए गए. आज भी बेतहाशा तेज गति से लोग उस पर गाड़ी चलाते हैं.

"गति सीमा नियंत्रित करने के लिए कहीं कोई मीटर नहीं लगा है कि कोई अधिक तेज गति से आ रहा है तो उस पर चालान हो जाए. कुछ जगह लोग बार-बार ग्रिल काट कर शॉर्टकट बना रहे हैं तो इसका विधिवत स्टडी करके स्थाई निराकरण नहीं किया गया है."- समीर सिंह, पूर्व विधान पार्षद, कांग्रेस

लिफ्ट बंद (ETV Bharat)

क्या कहते हैं विभागीय मंत्री?

हालांकि परिवहन मंत्री दामोदर रावत का कहना है कि अटल पथ पर सड़क हादसे में थोड़ी कमी आई है. यह जागरूकता कार्यक्रम का नतीजा है. वे कहते हैं कि कुछ लोग तेज रफ्तार से आते हैं और तेज रफ्तार में कुछ दुर्घटनाएं घट जाती हैं. वहीं कुछ लोग सड़क पार करने के दौरान लापरवाही बरतते हैं, जिस वजह से कई बार हादसे होते हैं.

"लोग काफी जागरूक हुए हैं. समय-समय पर परिवहन विभाग की ओर से स्कूल कॉलेज में और अलग-अलग जगह सड़क सुरक्षा के नियमों को लेकर जागरूकता के कार्यक्रम चलाए जाते हैं. बीते कुछ समय में अगर देखेंगे तो पाएंगे कि हादसों में कमी आई है."- दामोदर रावत, मंत्री, परिवहन विभाग, बिहार

परिवहन मंत्री दामोदर रावत (ETV Bharat)

कैसे थमेगा रोड एक्सीडेंट?

सड़क सुरक्षा विशेषज्ञ और शिक्षाविद प्रोफेसर बीएन प्रसाद कहते हैं कि पटना में महानगरों जैसी सड़क तो बन गई लेकिन सड़क सुरक्षा के नियमों को लेकर वैसी जागरूकता नहीं है, जिसके कारण दुर्घटनाएं हो रही है. जहां लोग बार-बार ग्रिल काटकर शॉर्टकट बना दे रहे हैं, जिस वजह से दुर्घटना का अंदेशा बना रहता है. वे कहते हैं कि प्रशासन को चाहिए कि अटल पथ या जिन जगहों पर एक्सीडेंट होते हैं, वहां पर पुलिस का डिप्लॉयमेंट करें. साथ ही लोगों को शॉर्टकट रास्ता फॉलो करने से रोका जाए. जो कर रहे हैं, वैसे लोगों पर जुर्माना लगाया जाए.

जागरुकता बहुत जरूरी

समाजशास्त्री प्रो. बीएन प्रसाद ये भी कहते हैं कि परिवहन विभाग को स्कूल और कॉलेजों के साथ-साथ पटना के अलग-अलग कोचिंग संस्थानों में भी सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान चलाना चाहिए. कोचिंग के शिक्षक भी केवल कंपटीशन की तैयारी का ज्ञान देते हैं और बच्चों में नैतिक और सामाजिक मूल्यों का ज्ञान कम देते हैं.

रोड किनारे चलते महिला और बच्चे (ETV Bharat)

'छात्र शॉर्टकट न अपनाएं'

वे आगे कहते हैं कि पटना में बड़ी संख्या में छात्र कोचिंग के लिए आते हैं. पुनाईचक जो इलाका है, वह कोचिंग के छात्रों वाला इलाका है. सड़क के एक तरफ पुनाइचक है तो दूसरी तरफ बोरिंग रोड है. बोरिंग रोड में बहुत सारे कोचिंग है और कई बार कोचिंग क्लास की जल्दी में छात्र शॉर्टकट अपनाते हैं. लिहाजा इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है. बच्चों में जागरुकता और सामाजिक जिम्मेदारी का भाव विकसित करना होगा.

"जो छात्र और युवा सड़क को गलत तरीके से पार करते हैं या तेज बाइक चलाते हैं, उनके लिए छात्रों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक करना जरूरी है, ताकि सुरक्षित यातायात की आदत बचपन और छात्र जीवन से ही विकसित हो और आगे चलकर एक जागरूक समाज तैयार हो. बच्चों को सामाजिक जिम्मेदारी भी समझनी होगी कि जब हम सड़क पर चलते हैं तो हमारी जिम्मेदारी क्या होती है."- प्रो. बीएन प्रसाद, समाजशास्त्री

लोगों को जिम्मेदारी समझनी होगी

जानकार कहते हैं कि अटल पथ पर लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी. फुट ओवरब्रिज मौजूद होने के बावजूद कुछ मिनट बचाने के लिए सड़क के बीच से निकलना किसी भी स्थिति में सुरक्षित विकल्प नहीं है. वहीं, प्रशासन की जिम्मेदारी है कि फुट ओवरब्रिज की लिफ्ट जैसी सुविधाएं चालू रहें, खराब होने पर समय पर मरम्मत हो और जहां लोग बार-बार बैरिकेडिंग काटकर शॉर्टकट बना रहे हैं, वहां स्थायी समाधान निकाला जाए.

अटल पथ का मामला सिर्फ एक सड़क का मामला नहीं है. पथ निर्माण विभाग के मुताबिक पूरे बिहार में 1,044 स्थानों को ब्लैक स्पॉट के तौर पर चिह्नित किया गया है. ऐसे में सड़क हादसों को रोकने के लिए सिर्फ हादसे के बाद कार्रवाई करने के बजाय पहले से जोखिम वाले स्थानों की पहचान, नियमित निगरानी और समय पर सुधार की जरूरत है.

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