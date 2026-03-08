ETV Bharat / bharat

'एक कमरा, 60 बेड और रोज 1200 मरीज', गया का 'सदर' अस्पताल बना अब 'संकट' अस्पताल

"पुरुषों को तो ज्यादा समस्या नहीं है, लेकिन जो महिलाएं या युवतियां आती हैं उन्हें परेशानी होती है. अगर मान लें कि कान नाक में ही परेशानी किसी महिला को है तो वो उस परस्थिति में महिलाएं पुरुषों के सामने बोलने से हिचकिचाती हैं. परेशानी तो है मगर कर भी क्या सकते हैं, चेकअप कराना है तो आना ही पड़ेगा." - प्रभात कुमार, मरीज

मरीज खुलकर नहीं बता पाते हैं समस्या: मरीजों की एक बड़ी समस्या यह भी है कि एक जगह पर दो तरह के मरीज होने से वे डॉक्टरों से अपनी बीमारी खुलकर नहीं बता पाते. रसलपुर गांव के जलालुद्दीन ने बताया कि वे काफी देर से खड़े हैं, एक कमरे में दो डॉक्टर देख रहे हैं और चेंबर बहुत छोटा है. वहीं प्रभात कुमार ने कहा कि पुरुषों को तो कम दिक्कत होती है लेकिन महिलाओं और युवतियों को पुरुषों के सामने अपनी समस्या बताने में हिचकिचाहट होती है.

रोज पहुंचते हैं 1200 मरीज: एक चेंबर में दो ओपीडी चलने से पूरे विभाग में हंगामा मचा रहता है. ऐसे में सवाल उठता है कि इतने शोर-शराबे और भीड़भाड़ के बीच डॉक्टर कितना सही ढंग से मरीजों का इलाज कर पाएंगे. प्रतिदिन 1200 मरीज ओपीडी पहुंचते हैं जबकि इमरजेंसी में 150 से 200 मरीज आते हैं.

गया: बिहार के गया जिले के सबसे बड़े जय प्रकाश नारायण अस्पताल में भवन की कमी के कारण एक कमरे में दो विभागों की ओपीडी एक साथ चल रही है. इससे न सिर्फ मरीजों को तरह-तरह की दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं बल्कि डॉक्टर भी परेशान हैं. हर रोज डॉक्टरों के चेंबर के बाहर लंबी कतारें लग जाती हैं और एक जगह दो लाइन होने से कभी-कभी मरीज आपस में झगड़ भी पड़ते हैं.

30 पदों पर सिर्फ 20 डॉक्टर (ETV Bharat)

डॉक्टरों की भारी कमी, 30 पदों पर सिर्फ 20 डॉक्टर: अस्पताल में चिकित्सकों की भी बड़ी कमी है. उपाधीक्षक डॉ. संजय कुमार सिंह के अनुसार ह्यूमन रिसोर्स और भवन की कमी से अस्पताल कई सालों से जूझ रहा है. यहां 30 डॉक्टरों के पद स्वीकृत हैं लेकिन वर्तमान में सिर्फ 18 से 20 डॉक्टर ही तैनात हैं. कई विभागों में सिर्फ एक डॉक्टर है और छुट्टी पर जाने पर दूसरे विभाग के डॉक्टर ओपीडी संभालते हैं.

गया का जय प्रकाश नारायण अस्पताल (ETV Bharat)

"तमाम प्रयासों के बाद भी विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी दूर नहीं हो पाई है, जिला अस्पताल में आवश्यक उपकरणों का भी अभाव है, विशेषज्ञ चिकित्सकों और जगह की कमी के कारण मरीजों को परेशानी होती है. बिना डॉक्टर से दिखाए उन्हें लौटना भी पड़ जाता है. हमारे पास कई विभाग में सिर्फ एक ही डॉक्टर हैं. जगह की कमी है इस वजह से दो विभाग की ओपीडी एक साथ एक कमरे में चलती है."-डॉ. संजय कुमार सिंह, उपाधीक्षक, जय प्रकाश नारायण अस्पताल

अल्ट्रासाउंड सिर्फ गर्भवती महिलाओं के लिए (ETV Bharat)

मात्र 60 बेड, गंभीर मरीजों को रेफर: स्वास्थ्य विभाग के मानक के मुताबिक जिला अस्पताल में कम से कम 100 बेड होने चाहिए लेकिन जेपीएन अस्पताल में सिर्फ 60 बेड हैं. इमरजेंसी में रोज 200 से 250 मरीज आते हैं इसलिए गंभीर मरीजों को अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया जाता है. उपाधीक्षक ने कहा कि अस्पताल को 100 से 300 बेड की जरूरत है.

रोज पहुंचते हैं 1200 मरीज (ETV Bharat)

बरामदे में चल रही इमरजेंसी वार्ड: अस्पताल के पुराने भवन में इमरजेंसी, जनरल वार्ड, एक्सरे और प्रसव कार्य होते हैं. इमरजेंसी मात्र 10 बाय 15 फीट के एक छोटे कमरे में चल रही है. मरीज ज्यादा आने पर बरामदे में बेड लगा दिए जाते हैं और एक्सटेंशन पर मरीजों का इलाज किया जाता है. गंभीर घायल मरीज को तत्काल बेहतर इलाज नहीं मिल पाता.

अस्पताल में मात्र 60 बेड (ETV Bharat)

अल्ट्रासाउंड सिर्फ गर्भवती महिलाओं के लिए: गंभीर बीमार मरीजों के लिए अल्ट्रासाउंड की सुविधा नहीं है. कैंपस में अल्ट्रासाउंड मशीन है लेकिन सिर्फ गर्भवती महिलाओं के लिए उपलब्ध है. आम मरीजों के लिए तकनीकी कारणों से यह सुविधा नहीं दी जा रही है. रोजाना यहां 4 से 5 ऑपरेशन और 10 से ज्यादा प्रसव होते हैं.

रोज 1200 मरीज और सिर्फ 60 बेड (ETV Bharat)

नए भवन का निरीक्षण हुआ, निर्माण अटका: डॉ. संजय कुमार सिंह ने बताया कि कई बार स्वास्थ्य विभाग की टीम ने नए भवन के लिए जगह चिन्हित की लेकिन सिर्फ निरीक्षण तक सीमित रहा. अस्पताल 100 साल पुराना है, शहर के बीचों-बीच है और कार्यभार ज्यादा है. अगर भवन का निर्माण हो जाए तो सुविधाएं बढ़ सकती हैं. मरीजों का कहना है कि सुविधाएं पहले से बेहतर हुई हैं लेकिन अब भी काफी सुधार की जरूरत है.

