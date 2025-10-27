ETV Bharat / bharat

पटियाला हाउस कोर्ट ने ISIS के दो संदिग्धों की पुलिस हिरासत तीन दिन और बढ़ाई

नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने आईएसआई के दो संदिग्धों की पुलिस हिरासत तीन दिनों के लिए बढ़ा दिया है. चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट श्रेया अग्रवाल ने दोनों संदिग्धों की पुलिस हिरासत 30 अक्टूबर तक बढ़ाने का आदेश दिया. सोमवार को दोनों संदिग्धों की पुलिस हिरासत खत्म हो रही थी, जिसके बाद उन्हें कोर्ट ने दोनों की पुलिस हिरासत बढ़ा दी.

सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कहा कि इस मामले की जांच अभी जारी है और दोनों संदिग्धों से पूछताछ जरूरी है, क्योंकि जांच के दौरान कई साक्ष्य सामने आए हैं. दोनों संदिग्धों के नाम अदनान खान हैं. एक अदनान खान को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था, जबकि दूसरे को भोपाल से गिरफ्तार किया गया था. सोमवार को भोपाल के अदनान खान ने अपनी जमानत याचिका दायर किया, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया. जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 31 अक्टूबर को होगी.

बता दें कि, दिल्ली के अदनान खान को 17 अक्टूबर को जबकि भोपाल के अदनान खान को 19 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था. 24 अक्टूबर को संदिग्धों को रात 11 बजे कोर्ट में पेश किया गया था. पेशी के दौरान संदिग्धों की ओर से पेश वकीलों ने रात 11 बजे कोर्ट में पेश करने पर ऐतराज जताया था. दिल्ली से गिरफ्तार अदनान खान पर आरोप है कि वो दक्षिणी दिल्ली के एक मॉल और एक पार्क को निशाना बनाने की साजिश में शामिल था.

यह भी पढ़ें-