ETV Bharat / bharat

पटियाला हाउस कोर्ट ने ISIS के दो संदिग्धों की पुलिस हिरासत तीन दिन और बढ़ाई

दोनों संदिग्धों की पुलिस हिरासत सोमवार को खत्म हो रही थी. मामले में अगली सुनवाई 31 अक्टूबर को होगी.

पटियाला हाउस कोर्ट
पटियाला हाउस कोर्ट (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 27, 2025 at 10:37 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने आईएसआई के दो संदिग्धों की पुलिस हिरासत तीन दिनों के लिए बढ़ा दिया है. चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट श्रेया अग्रवाल ने दोनों संदिग्धों की पुलिस हिरासत 30 अक्टूबर तक बढ़ाने का आदेश दिया. सोमवार को दोनों संदिग्धों की पुलिस हिरासत खत्म हो रही थी, जिसके बाद उन्हें कोर्ट ने दोनों की पुलिस हिरासत बढ़ा दी.

सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कहा कि इस मामले की जांच अभी जारी है और दोनों संदिग्धों से पूछताछ जरूरी है, क्योंकि जांच के दौरान कई साक्ष्य सामने आए हैं. दोनों संदिग्धों के नाम अदनान खान हैं. एक अदनान खान को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था, जबकि दूसरे को भोपाल से गिरफ्तार किया गया था. सोमवार को भोपाल के अदनान खान ने अपनी जमानत याचिका दायर किया, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया. जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 31 अक्टूबर को होगी.

बता दें कि, दिल्ली के अदनान खान को 17 अक्टूबर को जबकि भोपाल के अदनान खान को 19 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था. 24 अक्टूबर को संदिग्धों को रात 11 बजे कोर्ट में पेश किया गया था. पेशी के दौरान संदिग्धों की ओर से पेश वकीलों ने रात 11 बजे कोर्ट में पेश करने पर ऐतराज जताया था. दिल्ली से गिरफ्तार अदनान खान पर आरोप है कि वो दक्षिणी दिल्ली के एक मॉल और एक पार्क को निशाना बनाने की साजिश में शामिल था.

यह भी पढ़ें-

TAGGED:

DELHI POLICE BUSTS ISIS MODULE
PATIALA HOUSE COURT
TERRORIST ARRESTED BY SPECIAL CELL
ISIS SUSPECTS POLICE CUSTODY EXTEND

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

सोमवार को स्टॉक मार्केट ग्रीन जोन में हुआ ओपन, शुक्रवार की गिरावट बाद सेंसेक्स और निफ्टी ने दिखाई तेजी

थामा बनाम EDKD बॉक्स ऑफिस डे 6 : 100 करोड़ के करीब पहुंची आयुष्मान खुराना की फिल्म, कमाई में पीछे छूटी 'एक दीवाने....'

पैट कमिंस बाहर! स्टीव स्मिथ बने कप्तान, एशेज सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलिया को लगा बड़ा झटका

उत्तराखंड में टाइगर रिजर्व में सफारी के लिए हो जाइए तैयार, जल्द वन्यजीव प्रेमियों के लिए खुलने जा रहे दरवाजे

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.