पटियाला कोर्ट ने फरार AAP विधायक हरमीत सिंह पठान माजरा के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी

चंडिगढ़: पिछले कई महीनों से फरार चल रहे सनौर विधायक हरमीत सिंह पठान माजरा के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है. नोटिस की कॉपियां हरमीत सिंह पठान माजरा के सरकारी आवास 9-सी, बस स्टैंड और घर पर चिपका दी गई हैं. अदालत द्वारा अदालत में पेश होने का नोटिस जारी होने के बाद विधायक पठान माजरा के वकील सिमरनजीत सिंह सग्गू ने कहा कि यह पूरी तरह से कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है.

उन्होंने कहा, "जब कोई व्यक्ति अदालती कार्यवाही में पेश नहीं होता है, तो अदालत पहले समन, फिर वारंट और फिर गैर-जमानती वारंट जारी करती है. इसके बाद प्रोक्लेमेशन नोटिस जारी करना एक सामान्य कानूनी प्रक्रिया है. इसमें कुछ भी विशेष या असामान्य नहीं है. जहां तक पठान माजरा की जमानत का सवाल है, उनकी जमानत याचिका जल्द ही हाई कोर्ट में दायर की जाएगी. यह मामला कानूनी समय के भीतर हाईकोर्ट में पेश किया जाएगा और सारी कार्यवाही वहीं मर्ज कर दी जाएगी."

'सरकार की ओर से कोई दस्तावेज जमा नहीं किया गया'

विधायक पठान माजरा के वकील सिमरनजीत सिंह सग्गू ने सरकारी आवास खाली करने से संबंधित कार्यवाही के बारे में कहा, "सरकार द्वारा कोई भी कार्यवाही शुरू करने से पहले हमने माननीय न्यायालय में मामला दायर किया था, जो अभी विचाराधीन है. इसके अलावा एसडीएम की अदालत में जो कार्यवाही शुरू हुई है, उसमें भी हम पहले ही पेश हो चुके हैं. दस्तावेज खोज से संबंधित हमारा आवेदन अभी विचाराधीन है. अभी तक सरकार की ओर से कोई दस्तावेज जमा नहीं किया गया है."

उन्होंने आगे कहा, "जमानत से संबंधित औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं और संभावना है कि अगले सप्ताह तक हाई कोर्ट में आवेदन दाखिल कर दिया जाएगा. जैसे ही यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी. पुलिस नोटिस और अदालत की वर्तमान कार्यवाही को जमानत की कार्यवाही में शामिल कर लिया जाएगा."

रेप केस में मामला दर्ज

विधायक पठान माजरा के वकील सिमरनजीत सिंह सग्गू ने बताया कि विधायक हरमीत सिंह पठान माजरा के खिलाफ शिकायतकर्ता गुरप्रीत कौर के बयानों के आधार पर सिविल लाइंस थाने में बलात्कार जैसे गंभीर अपराध का मामला दर्ज किया गया है और इस मामले में विधायक को अभी तक माननीय अदालत से कोई राहत नहीं मिली है. इसके साथ ही पुलिस को गुमराह करने और जानकारी छिपाने के मामले में हरमीत सिंह पठान माजरा के बेटे हरजशन पठान माजरा समेत 32 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था और इनमें से अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है.