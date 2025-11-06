ETV Bharat / bharat

पटियाला कोर्ट ने फरार AAP विधायक हरमीत सिंह पठान माजरा के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी

विधायक हरमीत सिंह पठान माजरा के खिलाफ सिविल लाइंस थाना पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है.

look out notice against absconding AAP MLA Harmeet Singh Pathan Majra
हरमीत सिंह पठान माजरा के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 6, 2025 at 4:11 PM IST

चंडिगढ़: पिछले कई महीनों से फरार चल रहे सनौर विधायक हरमीत सिंह पठान माजरा के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है. नोटिस की कॉपियां हरमीत सिंह पठान माजरा के सरकारी आवास 9-सी, बस स्टैंड और घर पर चिपका दी गई हैं. अदालत द्वारा अदालत में पेश होने का नोटिस जारी होने के बाद विधायक पठान माजरा के वकील सिमरनजीत सिंह सग्गू ने कहा कि यह पूरी तरह से कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है.

उन्होंने कहा, "जब कोई व्यक्ति अदालती कार्यवाही में पेश नहीं होता है, तो अदालत पहले समन, फिर वारंट और फिर गैर-जमानती वारंट जारी करती है. इसके बाद प्रोक्लेमेशन नोटिस जारी करना एक सामान्य कानूनी प्रक्रिया है. इसमें कुछ भी विशेष या असामान्य नहीं है. जहां तक पठान माजरा की जमानत का सवाल है, उनकी जमानत याचिका जल्द ही हाई कोर्ट में दायर की जाएगी. यह मामला कानूनी समय के भीतर हाईकोर्ट में पेश किया जाएगा और सारी कार्यवाही वहीं मर्ज कर दी जाएगी."

'सरकार की ओर से कोई दस्तावेज जमा नहीं किया गया'
विधायक पठान माजरा के वकील सिमरनजीत सिंह सग्गू ने सरकारी आवास खाली करने से संबंधित कार्यवाही के बारे में कहा, "सरकार द्वारा कोई भी कार्यवाही शुरू करने से पहले हमने माननीय न्यायालय में मामला दायर किया था, जो अभी विचाराधीन है. इसके अलावा एसडीएम की अदालत में जो कार्यवाही शुरू हुई है, उसमें भी हम पहले ही पेश हो चुके हैं. दस्तावेज खोज से संबंधित हमारा आवेदन अभी विचाराधीन है. अभी तक सरकार की ओर से कोई दस्तावेज जमा नहीं किया गया है."

उन्होंने आगे कहा, "जमानत से संबंधित औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं और संभावना है कि अगले सप्ताह तक हाई कोर्ट में आवेदन दाखिल कर दिया जाएगा. जैसे ही यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी. पुलिस नोटिस और अदालत की वर्तमान कार्यवाही को जमानत की कार्यवाही में शामिल कर लिया जाएगा."

रेप केस में मामला दर्ज
विधायक पठान माजरा के वकील सिमरनजीत सिंह सग्गू ने बताया कि विधायक हरमीत सिंह पठान माजरा के खिलाफ शिकायतकर्ता गुरप्रीत कौर के बयानों के आधार पर सिविल लाइंस थाने में बलात्कार जैसे गंभीर अपराध का मामला दर्ज किया गया है और इस मामले में विधायक को अभी तक माननीय अदालत से कोई राहत नहीं मिली है. इसके साथ ही पुलिस को गुमराह करने और जानकारी छिपाने के मामले में हरमीत सिंह पठान माजरा के बेटे हरजशन पठान माजरा समेत 32 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था और इनमें से अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है.

विदेश भागने की फिराक में विधायक: पुलिस
पुलिस के मुताबिक हरमीत सिंह पठान माजरा विदेश भागने की फिराक में है और इसी सिलसिले में यह लुकआउट नोटिस जारी किया गया है. विधायक हरमीत सिंह पठान माजरा पटियाला के सनौर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं. पठान माजरा ने 2022 के विधानसभा चुनाव में शिरोमणि अकाली दल के उम्मीदवार हरिंदर पाल सिंह चंदूमाजरा को 49,122 मतों के अंतर से हराया था.

पटियाला और आसपास के इलाकों में पकड़
हरमीत सिंह पठान माजरा का पटियाला और उसके आसपास के इलाकों में काफी प्रभाव है. सनौर और आसपास के ग्रामीण इलाकों में जमीनी स्तर पर उनकी पकड़ काफी मजबूत मानी जाती है. हरमीत सिंह पठान माजरा का राजनीतिक सफर विवादास्पद रहा है. 1994 में अकाली दल से शुरुआत करने वाले पठान माजरा मनप्रीत बादल की पार्टी, कांग्रेस और पंजाब एकता पार्टी समेत कई पार्टियों में रहे हैं. हरमीत सिंह पठान माजरा 2020 में आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे.

आम आदमी पार्टी सरकार की आलोचना
विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा पंजाब में बाढ़ प्रबंधन को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार और उसके केंद्रीय नेतृत्व की आलोचना करके सुर्खियों में हैं. इससे पहले जीरकपुर की एक महिला की शिकायत पर उनके खिलाफ बलात्कार, धोखाधड़ी और आपराधिक धमकी के आरोप में मामला दर्ज किया गया था.

रेप मामले में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार पठानमाजरा पर बलात्कार, धोखाधड़ी और धमकी देने का आरोप लगाया गया है. यह मामला जीरकपुर की एक महिला की शिकायत पर दर्ज किया गया था, जिसने आरोप लगाया था कि विधायक ने खुद को तलाकशुदा बताया, उसके साथ संबंध बनाए और बाद में शादीशुदा होने के बावजूद 2021 में उससे शादी कर ली. महिला ने विधायक पर बार-बार यौन उत्पीड़न करने, उसे धमकाने और अश्लील कंटेंट भेजने का आरोप लगाया.

