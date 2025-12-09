ETV Bharat / bharat

किसानों की आय कैसे होगी दोगुनी और 2047 तक कैसे बनेगा भारत विकसित राष्ट्र, जानिए क्या होगा रोडमैप

किसान की आय बढ़ाने का रोडमैप: डॉ. पीके सिंह के अनुसार आने वाले वर्षों में कृषि नीति का मुख्य फोकस खेती की लागत कम करने और इनपुट्स के संतुलित उपयोग पर होगा. उन्होंने बताया कि “किसान जितना कम से कम इनपुट इस्तेमाल करेगा और उसे सोच-समझकर लगाएगा उतनी ही सस्टेनेबल प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी.”

उनका साफ कहना है कि “किसान की आय तभी बढ़ेगी जब खेती की लागत कम होगी और इनपुट का प्रयोग संतुलित तरीके से किया जाएगा. विकसित भारत– 2047 का लक्ष्य तभी संभव है जब खेती सस्टेनेबल व प्रकृति आधारित हो.”

नई दिल्ली/धनंजय वर्मा: भारत कृषि प्रधान देश है लेकिन बदलते मौसम, बढ़ती लागत और अनिश्चित बाजार परिस्थितियों ने किसानों के सामने नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं. ऐसे समय में एग्रीकल्चर कमिश्नर ऑफ इंडिया डॉ. पीके सिंह ने ईटीवी भारत से विशेष बातचीत में कृषि के भविष्य, तकनीक, जलवायु परिवर्तन और पराली समाधान से जुड़े कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर विस्तृत जानकारी दी.

जानिए किसान की असली समृद्धि का रास्ता

कम इनपुट, ज्यादा उत्पादकता: खेती में बीज, खाद, पानी और एग्रो-केमिकल्स सबसे महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. हर किसान को ये समझाना बड़ी चुनौती है कि कौन-सा इनपुट कितनी मात्रा में लाभदायक है. वे बताते हैं कि देश में विभिन्न कृषि संस्थानों को दिल से जुड़कर किसानों को नई तकनीक से जोड़ना होगा, जिससे कोई अन्य देश उससे पहले इसका लाभ न उठाए.

आय तभी बढ़ेगी जब इनपुट का प्रयोग संतुलित तरीके से किया जाएगा

कम लागत, संतुलित इनपुट नेचर-फ़्रेंडली खेती हो-डॉ. पीके सिंह

भारत में जलवायु परिवर्तन खेती के लिए सबसे बड़ा जोखिम बनता जा रहा है अनियमित बारिश, ओलावृष्टि, बाढ़ व सूखे की मार सीधे फसल पर पड़ती है.हालांकि डॉ. पीके सिंह पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक तकनीक के संयोजन को समाधान मानते हैं. उन्होंने कहा कि खेती की जड़ें प्रकृति में हैं. विकृति आएगी तो समाधान भी प्रकृति से ही निकलेगा.

समाधान प्रकृति से ही निकलेगा: उन्होंने सुझाया कि प्राकृतिक खेती, ऑर्गेनिक खेती, प्रो-नेचर एग्रीकल्चर, नैनो यूरिया, नैनो DAP, बायो-पेस्टिसाइड्स और बायो-इनपुट्स के प्रयोग से उत्पादकता बढ़ेगी, मिट्टी सुरक्षित रहेगी. फसल जलवायु जोखिमों से बच सकेगी. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि “यदि किसान अपने खेत की मेड़ ऊंची कर दे तो बारिश का पानी खेत में ही रुकेगा और वर्षा आधारित खेती में उत्पादन भी बढ़ेगा.”



बीज व उर्वरक की उपलब्धता: कई किसानों की शिकायत रहती है कि अच्छे बीज या उर्वरक समय पर नहीं मिलते हैं. इस पर डॉ. पीके सिंह कहते हैं कि देश का सीड व फर्टिलाइज़र डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इस तरह बनाया गया है कि हर दूर-दराज गांव तक सामग्री पहुंचे. कभी-कभी उतार-चढ़ाव रहते हैं, लेकिन व्यापक स्तर पर ये समस्या नहीं है.

सिस्टम मजबूत, सुधार जारी: गेहूं की नई किस्मों का उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि पिछले 5 साल में रिलीज हुई वैरायटी से देश का 60 प्रतिशत गेहूं क्षेत्र कवर हो चुका है. ये सिस्टम की सफलता दर्शाता है. जहां पर जरूरत है, वहां पर प्योरिटी और क्वालिटी सुधारने पर काम जारी है.



पराली समाधान: 50 प्रतिशत से अधिक गिरावट : उत्तर भारत में पराली जलाना हर साल वायु प्रदूषण का एक बड़ा कारण माना जाता है.लेकिन इस बार मामलों में 50 प्रतिशत से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है. इस पर डॉ. पीके सिंह ने कहा कि खेत में ही पराली के मैनेजमेंट के लिए पर्याप्त मशीनें उपलब्ध कराई गईं हैं. राज्य सरकारों की मांग के अनुसार सभी मशीनें समय पर भेजी गईं हैं.



तकनीक बनी गेम-चेंजर: किसानों को ये समझाया गया कि पराली जलाने से मिट्टी की उर्वरता घटती है, जबकि खेत में मिलाने से पैदावार बढ़ती है. पंजाब के एक गांव ने इसका उदाहरण पेश किया है, जहां 5 साल से पराली नहीं जलाई गई और किसानों की उत्पादकता बढ़ी है. उन्होंने कहा कि किसान अब समझ रहा है कि पराली जलाने से कोई फायदा नहीं है. उचित तकनीक मिलने पर वह अपनी आदतें बदल रहा है.



विकसित भारत 2047 की राह सस्टेनेबल, स्मार्ट व नेचर-फ्रेंडली खेती : डॉ. पीके सिंह के विचार स्पष्ट करते हैं कि कृषि का भविष्य कम लागत, अधिक जागरूकता, आधुनिक तकनीक, प्रकृति आधारित खेती पर निर्भर है. अगर किसान इन सिद्धांतों को अपनाती हैं तो उत्पादन बढ़ेगा, लागत कम होगी, मिट्टी सुरक्षित रहेगी, जलवायु संकट से निपटना आसान होगा. सबसे बड़ा फायदा किसान की आय स्थिर और बढ़ती हुई होगी, जो भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में बेहद अहम कदम साबित होगा.



