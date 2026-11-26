पुरुष कर्मचारियों को पहली बार मिलेगी 15 दिन की पैटरनिटी लीव, विजय सरकार का फैसला
पुरुष सरकारी कर्मचारियों को पैटरनिटी लीव देने से उन्हें परिवार की जिम्मेदारियां बांटने में मदद मिलेगी.
Published : November 26, 2026 at 3:57 PM IST
चेन्नई: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने गुरुवार को पुरुष सरकारी कर्मचारियों के लिए 15 दिन के पितृत्व अवकाश (पैटरनिटी लीव) की घोषणा की. राज्य में पहली बार पुरुष सरकारी कर्मचारियों को यह सुविधा प्रदान की गई है.
सरकार ने एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा कि पुरुष सरकारी कर्मचारी 15 दिन के पितृत्व अवकाश का लाभ उठा सकते हैं. वे यह अवकाश बच्चे के जन्म से 15 दिन पहले या जन्म के छह महीने के भीतर ले सकते हैं.
हालांकि तमिलनाडु में महिला सरकारी कर्मचारियों को अभी 365 दिन की मैटरनिटी लीव (मातृत्व अवकाश) मिलती है, लेकिन सरकार को पुरुष कर्मचारियों की तरफ से यह निवेदन किया गया है कि उन्हें भी इसी तरह की छुट्टी का प्रावधान दिया जाए.
इस विषय पर ध्यान से सोचने के बाद तमिलनाडु सरकार ने राज्य में पहली बार पैटरनिटी लीव शुरू करने की घोषणा की है. मुख्यमंत्री विजय ने इस बारे में एक आधिकारिक आदेश जारी किया है.
तमिलनाडु में पहली बार पैटरनिटी लीव
सरकारी आदेश में कहा गया है कि बच्चे के जन्म के आस-पास का समय मां और बच्चे दोनों के लिए बहुत जरूरी होता है. इस दौरान, पिता के लिए मां को शारीरिक और भावनात्मक समर्थन देना और बच्चे की देखभाल में मदद करना जरूरी है.
महिला सरकारी कर्मचारियों को दी जाने वाली 365 दिन की मैटरनिटी लीव, मां बनने और बच्चे की देखभाल को दी जाने वाली अहमियत को दिखाती है. इसी तरह पुरुष सरकारी कर्मचारियों को पैटरनिटी लीव देने से उन्हें परिवार की जिम्मेदारियां बांटने में मदद मिलेगी और बच्चे की परवरिश में पिता की सक्रिय हिस्सेदारी पक्की होगी.
इसलिए तमिलनाडु सरकार ने इस निवदेन पर विचार किया है और शादीशुदा पुरुष सरकारी कर्मचारियों को 15 दिन की पैटरनिटी लीव दी है, जिससे वे अपने जीवनसाथी के मैटरनिटी पीरियड के दौरान मौजूद रह सकेंगे.
आदेश में कहा गया है कि यह अवकाश बच्चे के जन्म की अनुमानित तारीख से 15 दिन पहले या बच्चे के जन्म की असली तारीख से छह महीने के अंदर कभी भी ली जा सकती है.
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