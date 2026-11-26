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पुरुष कर्मचारियों को पहली बार मिलेगी 15 दिन की पैटरनिटी लीव, विजय सरकार का फैसला

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय (फाइल फोटो) ( ANI )

चेन्नई: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने गुरुवार को पुरुष सरकारी कर्मचारियों के लिए 15 दिन के पितृत्व अवकाश (पैटरनिटी लीव) की घोषणा की. राज्य में पहली बार पुरुष सरकारी कर्मचारियों को यह सुविधा प्रदान की गई है.

सरकार ने एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा कि पुरुष सरकारी कर्मचारी 15 दिन के पितृत्व अवकाश का लाभ उठा सकते हैं. वे यह अवकाश बच्चे के जन्म से 15 दिन पहले या जन्म के छह महीने के भीतर ले सकते हैं.