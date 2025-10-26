ETV Bharat / bharat

समुद्री 'कचरे' को बनाया खजाना! झींगा के छिलकों से कैप्सूल बनाने का पेटेंट

डॉ. सिद्धार्थ और डॉ. देवब्रत पांडा ने समुद्री कचरे जैसे मछली, केकड़ा और झींगा के छिलकों से उपयोगी चीजें बनाने का तरीका खोजा है.

capsule shells from prawn shells
झींगा के छिलकों से कैप्सूल बनाने की तैयारी. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 26, 2025 at 6:46 PM IST

3 Min Read
जीवनज्योति नायक

बालासोरः ओडिशा के बालासोर जिले के युवा वैज्ञानिक डॉ. सिद्धार्थ पति और उनके साथी डॉ. देवब्रत पांडा ने समुद्री कचरे जैसे मछली, केकड़ा और झींगा के छिलकों से उपयोगी चीजें बनाने का तरीका खोजा है. उनकी कंपनी 'नाटनोव बायोसाइंस' ओडिशा में बनी है और भारत सरकार के स्टार्टअप इंडिया से मान्यता मिली है.

2021 से शुरू हुए इस शोध में उन्होंने झींगा छिलकों से दवा बनाने की विधि विकसित की. अब भारतीय पेटेंट ऑफिस ने इसे मंजूरी दी है. यह पहली बार है जब कचरे से ऐसी दवा बनाने की प्रक्रिया को पेटेंट मिला. इस विधि से कैप्सूल के कवर बनाए जा सकते हैं.

capsule shells from prawn shells
विभाग द्वारा जारी प्रमाण-पत्र. (ETV Bharat)

इस कचरे से बनने वाला चिटोसन नाम का बायोपॉलीमर बहुत उपयोगी है. यह दवा, हड्डी ट्रांसप्लांट, टीका, पानी साफ करने, कृषि, सौंदर्य और अन्य क्षेत्रों में काम आता है. मछली की हड्डियां और केकड़े के छिलकों से करीब 6 तरह के जैविक उत्पाद बनाए जा सकते हैं.

कंपनी में 50 से ज्यादा लोग काम करते हैं, जिनमें महिलाएं और आदिवासी युवा शामिल हैं. इससे कई लोगों को रोजगार मिला है. अब पेटेंट मिलने से कंपनी और नए उत्पाद बनाने की योजना बना रही है, जैसे मछली के स्केल से कोलेजन. ये उत्पाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में बहुत मांग में हैं और 8 देशों में निर्यात हो रहे हैं.

capsule shells from prawn shells
झींगा के छिलकों से कैप्सूल बनाने का पेटेंट. (ETV Bharat)

डॉ. सिद्धार्थ पति ने कहा, "हमने 2021 से काम शुरू किया. हम समुद्री कचरे से बायोपॉलीमर, बायो प्लास्टिक और बायो स्टिमुलेंट बना रहे हैं. अब तक 6 उत्पाद बनाए, जो दुनिया में मांग में हैं. चिटोसन से ग्लूकोजामाइन बनता है, जो दवा डिलीवरी में इस्तेमाल होता है. इसमें कोई प्रदूषण नहीं है. हम बायो प्लास्टिक भी बना रहे हैं, जो खाने को ताजा रखता है. यह भारत का पहला ऐसा पेटेंट है. आगे मछली स्केल से कोलेजन पर काम कर रहे हैं."

capsule shells from prawn shells
झींगा के छिलकों से कैप्सूल बनाने का पेटेंट. (ETV Bharat)

डॉ. देवब्रत पांडा, जो फ्रांस सरकार के वैज्ञानिक रह चुके हैं, ने कहा, "हमने एक साल से इस पर काम किया. लक्ष्य चिटोसन निकालना और बायो मेडिकल में इस्तेमाल था. यह पेटेंट सिर्फ भारत का नहीं, दुनिया का पहला है. हम कच्चा माल प्रोसेसिंग यूनिट से लाते हैं और वैज्ञानिक तरीके से तैयार करते हैं. इससे कृषि के लिए जैविक कीटनाशक भी बन रहे हैं, जो जमीन की उर्वरता बढ़ाते हैं. ओडिशा सरकार ने इसे मंजूरी दी है."

कंपनी के पैकेजिंग मैनेजर लक्ष्मीकांत सिंह ने बताया, "यहां आदिवासी बच्चों को फायदा मिला. 50 से ज्यादा लोग काम करते हैं. मुझे महीने में 15 हजार रुपये मिलते हैं. बच्चे सुबह 8 से शाम 6 तक काम करके परिवार चला रहे हैं."

capsules from shrimp shells
झींगा के छिलकों से कैप्सूल बनाया जा रहा. (ETV Bharat)

फैक्टरी इंचार्ज दिलीप कुमार पांडा ने कहा, "कंपनी लोगों को रोजगार दे रही है. 50 लोग काम करते हैं. यह हमारे लिए सब कुछ है. पेटेंट से भविष्य में मदद मिलेगी और नया शोध करने की प्रेरणा मिलेगी."

