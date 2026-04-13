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दिल्ली-एनसीआर में पासपोर्ट बनवाना आसान: 20% बढ़े अपॉइंटमेंट, तत्काल पासपोर्ट उसी दिन डिस्पैच

दिल्ली-एनसीआर में पासपोर्ट सेवाएं अब हुई आसान, तेज और डिजिटल बनाकर कई बड़े सुधार, लंबी प्रतीक्षा और दस्तावेजों के झंझट से काफी हद तक राहत

दिल्ली-एनसीआर में पासपोर्ट बनवाना हुआ आसान
दिल्ली-एनसीआर में पासपोर्ट बनवाना हुआ आसान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 13, 2026 at 5:24 PM IST

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Updated : April 13, 2026 at 5:29 PM IST

6 Min Read
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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली व एनसीआर में बढ़ती आबादी और विदेश यात्रा, पढ़ाई व रोजगार की बढ़ती जरूरतों के बीच पासपोर्ट सेवाओं को पहले से अधिक आसान, तेज और डिजिटल बनाया जा रहा है. क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी डॉ. अभिषेक शर्मा ने ईटीवी भारत से विशेष बातचीत में बताया कि बीते एक साल में विभाग ने कई बड़े सुधार किए हैं, जिनका सीधा फायदा आम आवेदकों को मिल रहा है. खास बात ये है कि अब पासपोर्ट बनवाने के लिए लंबी प्रतीक्षा और दस्तावेजों के झंझट से काफी हद तक राहत मिल चुकी है.

दिल्ली के साथ हरियाणा के भी 8 जिले दायरे में:
दिल्ली के भीकाजी कामा प्लेस में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय है, जिसके अधीन न केवल पूरी दिल्ली बल्कि हरियाणा के आठ जिले—गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, मेवात (नूंह), रेवाड़ी, रोहतक, सोनीपत और महेंद्रगढ़ आते हैं. इन इलाकों से बड़ी संख्या में लोग पासपोर्ट के लिए आवेदन करते हैं. इससे पासपोर्ट की सभी सेवाओं पर लगातार दबाव बना रहता है. इसी को देखते हुए विभाग ने सुविधाओं का विस्तार किया है.

दिल्ली-एनसीआर में पासपोर्ट बनवाना हुआ आसान (ETV Bharat)
अपॉइंटमेंट में 20% इजाफा, वेटिंग घटी:पासपोर्ट सेवाओं में सबसे बड़ा बदलाव अपॉइंटमेंट सिस्टम में हुआ है. क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी डॉ. अभिषेक शर्मा ने बताया कि पिछले छह महीनों में अपॉइंटमेंट की संख्या लगभग 20% बढ़ाई गई है. पहले जहां रोजाना करीब 3000 स्लॉट उपलब्ध थे, अब यह संख्या बढ़कर 3600 हो गई है. इसका असर ये हुआ कि जो सामान्य अपॉइंटमेंट पहले 20–25 दिन बाद मिलती थी, अब वह घटकर 6–7 दिन में मिल रही है. झंडेवालान पासपोर्ट सेवा केंद्र में तो 5–6 दिन में ही स्लॉट उपलब्ध हो रही है, जबकि अन्य केंद्रों पर अधिकतम 15–16 दिन का इंतजार है.
जानिए कैसे हो सका पासपोर्ट बनाना आसान
जानिए कैसे हो सका पासपोर्ट बनाना आसान (ETV Bharat)

साउथ दिल्ली को 200 नए अपॉइंटमेंट स्लॉट जारी :
राजधानी में साउथ दिल्ली के आवेदकों की लंबे समय से मांग थी कि उनके इलाके में पासपोर्ट आवेदन की सुविधा बढ़ाई जाए. इसे ध्यान में रखते हुए डिफेंस कॉलोनी केंद्र में पिछले छह महीनों से रोजाना 200 नए अपॉइंटमेंट स्लॉट जारी किए जा रहे हैं. इस फैसले को लोगों ने काफी सराहा है. आने वाले दिनों में यहां स्लॉट की संख्या बढ़ाई भी जाएगी.

साउथ दिल्ली को 200 नए अपॉइंटमेंट स्लॉट जारी
साउथ दिल्ली को 200 नए अपॉइंटमेंट स्लॉट जारी (ETV Bharat)
आपत्ति मामलों में बिना अपॉइंटमेंट के भी मिल रही राहत:अगर किसी आवेदक के दस्तावेजों में कोई कमी या आपत्ति आ जाती है, तो उसे अब लंबे इंतजार की जरूरत नहीं है. डॉ. अभिषेक शर्मा ने भिकाजी कामा प्लेस स्थित केंद्र में आवेदक बिना अपॉइंटमेंट के सीधे पहुंच सकते हैं. यहां सुबह 9:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक न सिर्फ उनकी समस्या बताई जाती है, बल्कि जरूरी दस्तावेज पूरे होने पर उसी दिन फाइल प्रोसेस भी कर दी जाती है. इससे बार-बार चक्कर लगाने की परेशानी खत्म हो रही है. तत्काल पासपोर्ट उसी दिन डिस्पैच: दिल्ली में तत्काल सेवा में भी बड़ा सुधार हुआ है. डॉ. अभिषेक शर्मा ने बताया कि यदि कोई आवेदक दिन के फस्ट हाफ में आवेदन जमा करता है और दस्तावेज सही होते हैं, तो पासपोर्ट उसी दिन शाम तक डिस्पैच कर दिया जाता है. देर से आवेदन होने पर अगले दिन डिस्पैच किया जाता है. वहीं सामान्य पासपोर्ट के लिए अब औसतन 10 से 20 दिन का समय लग रहा है, जो मुख्य रूप से पुलिस वेरिफिकेशन पर निर्भर करता है. पहले 1 महीने से अधिक का वक्त लगता था. DigiLocker से पेपरलेस क्रांति और काम मे तेजी:पासपोर्ट सेवा में सबसे बड़ा बदलाव डिजिटलाइजेशन के रूप में सामने आया है. डॉ. अभिषेक शर्मा ने बताया कि अब आवेदक अपने दस्तावेज DigiLocker से लिंक कर सकते हैं. ऐसा करने पर उन्हें किसी भी कागज की हार्ड कॉपी लेकर आने की जरूरत नहीं होती. सिर्फ एक मैसेज के आधार पर पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाती है. डॉ. अभिषेक शर्मा ने बताया कि इस डिजिटल सिस्टम का एक और बड़ा फायदा ये है कि आवेदन प्रोसेसिंग तेज हो जाती है. जहां सामान्य प्रक्रिया में 30–40 मिनट लगते थे, वहीं DigiLocker के जरिए यह समय घटकर 20–25 मिनट रह गया है. इससे लोगों को भी राहत मिल रही है. पासपोर्ट अब सिर्फ यात्रा नहीं, पहचान और अवसर का जरिया: डॉ. अभिषेक शर्मा के मुताबिक पासपोर्ट अब सिर्फ विदेश यात्रा का दस्तावेज नहीं रह गया है, बल्कि यह एक अंतरराष्ट्रीय पहचान पत्र व रोजगार, शिक्षा व व्यवसाय के अवसरों का माध्यम बन चुका है. भारत में अभी सिर्फ 7–8% लोगों के पास ही पासपोर्ट है, जिसे बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता है. तेजी से बढ़ रही पासपोर्ट की मांग:दिल्ली में पासपोर्ट की मांग तेजी से बढ़ रही है. पिछले पांच वर्षों में पासपोर्ट जारी करने की संख्या लगभग दोगुनी हो गई है. डॉ. अभिषेक शर्मा ने बताया कि वर्ष 2021 में करीब 3.3 लाख पासपोर्ट बने थे. वर्ष 2025 में करीब 6.3 लाख पासपोर्ट बनाये गए. विभाग का लक्ष्य 2026 में 7 लाख पासपोर्ट जारी करने का है.डॉ. अभिषेक शर्मा ने बताया कि दूरदराज क्षेत्रों के लोगों को सुविधा देने के लिए पासपोर्ट विभाग मोबाइल वैन भी चला रहा है. हाल ही में पलवल जैसे क्षेत्रों में मोबाइल यूनिट लगाई गई, जहां पासपोर्ट सेवा केंद्र नहीं हैं. इससे लोगों को दिल्ली या गुरुग्राम आने की जरूरत नहीं पड़ती, उन्हें घर के पास ही सुविधा मिल जाती है. आसान प्रक्रिया व ज्यादा पहुंच का लक्ष्य: पासपोर्ट विभाग का फोकस अब दो प्रमुख चीजों पर है—लोगों को जागरूक करना, प्रक्रिया को और सरल बनाना. अपॉइंटमेंट बढ़ाने, डिजिटल सेवाओं को मजबूत करने व मोबाइल यूनिट्स के विस्तार के जरिए सरकार का लक्ष्य ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पासपोर्ट सुविधा पहुंचाना है. दिल्ली-एनसीआर में पासपोर्ट सेवाओं का ये बदलाव केवल प्रशासनिक सुधार नहीं, बल्कि ‘मोबिलिटी इकोनॉमी’ की ओर एक बड़ा कदम है. जिस तरह पासपोर्ट को रोजगार, शिक्षा व वैश्विक अवसरों से जोड़ा जा रहा है, वह संकेत देता है कि आने वाले समय में यह दस्तावेज आम नागरिक के जीवन स्तर को सीधे प्रभावित करेगा.

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Last Updated : April 13, 2026 at 5:29 PM IST

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