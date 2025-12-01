पासिंग आउट परेडः जम्मू और कश्मीर लाइट इन्फैंट्री के 262 रंगरूट बने भारतीय सेना का हिस्सा, देखें तस्वीर
जम्मू और कश्मीर लाइट इन्फैंट्री (JAKLI) के कड़े प्रशिक्षण के बाद 262 रंगरूट आज भारतीय सेना के हिस्सा बन गए.
Published : December 1, 2025 at 6:04 PM IST
जम्मू: जम्मू और कश्मीर लाइट इन्फैंट्री (JAKLI) के 262 रंगरूट 31 सप्ताह के कठिन प्रशिक्षण के बाद सोमवार को भारतीय थल सेना का अभिन्न हिस्सा बन गए.
जवानों ने जम्मू जिले के डंसाल क्षेत्र में जेएकेएलआई रेजिमेंटल केंद्र में देश की रक्षा के लिए जान न्योछावर करने की शपथ ली.
मुख्य अतिथि जनरल ऑफिसर कमांडिंग (जीओसी) 16 कोर (व्हाइट नाइट कोर) लेफ्टिनेंट जनरल पी के मिश्रा ने परेड की सलामी ली. इस अवसर पर उन्होंने जवानों को बधाई दी और उन्हें रेजिमेंट की 161 बटालियन का हिस्सा बनने पर खुशकिस्मत बताया.
लेफ्टिनेंट जनरल मिश्रा ने कहा, "31 सप्ताह की कड़ी ट्रेनिंग के बाद, अब मुझे उम्मीद है कि आप देश की सेवा करने के लिए अपनी काबिलियत से ज़्यादा करेंगे. इंडियन आर्मी और पूरे देश को आपसे बहुत उम्मीदें हैं क्योंकि आप न सिर्फ यूनिफॉर्म की बल्कि भारत की पहचान की सेवा करेंगे."
साथ ही उन्होंने नए सैनिकों के माता-पिता को बधाई दी और उनकी तारीफ़ की. उन्होंने कहा, "आपको इंडियन आर्मी में भेजने और इस फोर्स में शामिल होने के लिए प्रेरित करने के लिए आपके माता-पिता भी उतनी ही तारीफ के हक़दार हैं."
इससे पहले आज सुबह से ही डंसाल के जम्मू और कश्मीर लाइट इन्फैंट्री (JAKLI) रेजिमेंटल सेंटर में जश्न का माहौल था. क्योंकि 31 सप्तहा की ट्रेनिंग के बाद सभी 262 रंगरूट बटालियन में शामिल होने के लिए तैयार थे, वहीं उनके परिवार के सदस्य पासिंग आउट परेड देखने के लिए पहुंचे हुए थे.
ये भी पढ़ें- 'LoC पर 100 से 120 आतंकी घुसपैठ के फिराक में': BSF ने कहा- 'कड़ी नजर रख रहे हैं'