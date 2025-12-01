ETV Bharat / bharat

पासिंग आउट परेडः जम्मू और कश्मीर लाइट इन्फैंट्री के 262 रंगरूट बने भारतीय सेना का हिस्सा, देखें तस्वीर

पासिंग आउट परेड में शामिल जम्मू और कश्मीर लाइट इन्फैंट्री के रंगरूट ( ETV Bharat )

मुख्य अतिथि जनरल ऑफिसर कमांडिंग (जीओसी) 16 कोर (व्हाइट नाइट कोर) लेफ्टिनेंट जनरल पी के मिश्रा ने परेड की सलामी ली. इस अवसर पर उन्होंने जवानों को बधाई दी और उन्हें रेजिमेंट की 161 बटालियन का हिस्सा बनने पर खुशकिस्मत बताया.

भारतीय सेना में शामिल होने के बाद जवान अपनी माता व पिता के साथ (ETV Bharat)

जवानों ने जम्मू जिले के डंसाल क्षेत्र में जेएकेएलआई रेजिमेंटल केंद्र में देश की रक्षा के लिए जान न्योछावर करने की शपथ ली.

जम्मू: जम्मू और कश्मीर लाइट इन्फैंट्री (JAKLI) के 262 रंगरूट 31 सप्ताह के कठिन प्रशिक्षण के बाद सोमवार को भारतीय थल सेना का अभिन्न हिस्सा बन गए.

पासिंग आउट परेड के बाद बेटे को स्नेह करती मां (ETV Bharat)

लेफ्टिनेंट जनरल मिश्रा ने कहा, "31 सप्ताह की कड़ी ट्रेनिंग के बाद, अब मुझे उम्मीद है कि आप देश की सेवा करने के लिए अपनी काबिलियत से ज़्यादा करेंगे. इंडियन आर्मी और पूरे देश को आपसे बहुत उम्मीदें हैं क्योंकि आप न सिर्फ यूनिफॉर्म की बल्कि भारत की पहचान की सेवा करेंगे."

सेना में शामिल होने के बाद मां ने बेटे को सीने से लगा लिया (ETV Bharat)

साथ ही उन्होंने नए सैनिकों के माता-पिता को बधाई दी और उनकी तारीफ़ की. उन्होंने कहा, "आपको इंडियन आर्मी में भेजने और इस फोर्स में शामिल होने के लिए प्रेरित करने के लिए आपके माता-पिता भी उतनी ही तारीफ के हक़दार हैं."

पासिंग आउट परेड के बाद बेटे को दुलारती मां (ETV Bharat)

इससे पहले आज सुबह से ही डंसाल के जम्मू और कश्मीर लाइट इन्फैंट्री (JAKLI) रेजिमेंटल सेंटर में जश्न का माहौल था. क्योंकि 31 सप्तहा की ट्रेनिंग के बाद सभी 262 रंगरूट बटालियन में शामिल होने के लिए तैयार थे, वहीं उनके परिवार के सदस्य पासिंग आउट परेड देखने के लिए पहुंचे हुए थे.

