टेकऑफ से पहले एसी हुआ खराब, पांच घंटे खड़ी रही सिंगापुर जाने वाली फ्लाइट

चेन्नई हवाई अड्डे के अधिकारियों ने कहा कि इस घटना के संबंध में उन्हें कोई जानकारी नहीं है.

Passengers argue with Indigo Airlines officials
इंडिगो एयरलाइंस के अधिकारियों से बहस करते यात्री (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 25, 2026 at 8:41 PM IST

चेन्नई: सिंगापुर जाने वाले इंडिगो एयरलाइंस के एक यात्री विमान का एसी खराब हो जाने से विमान करीब पांच घंटे देर से रवाना हुआ. वहीं नाराज यात्रियों और फ्लाइट अटेंडेंट के बीच तीखी बहस भी हुई.

बताया जाता है कि इंडिगो एयरलाइंस का एक यात्री विमान 24 फरवरी को सुबह 7 बजे चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सिंगापुर के लिए रवाना होने वाला था. विमान में लगभग 198 यात्री सवार थे. इस स्थिति में पायलट ने प्लेन को रनवे पर ऑपरेट करना शुरू कर दिया. उसी समय अचानक एसी ने काम करना बंद कर दिया और प्लेन के अंदर का तापमान बढ़ गया.

इस वजह से यात्रियों की फ्लाइट अटेंडेंट से इस बारे में बहस होने लगी. फ्लाइट अटेंडेंट ने पायलट को इस बारे में बताया. इस पर पायलट ने प्लेन को बिना ऑपरेट किए ही रनवे पर रोक दिया. इसके अलावा, पायलट ने एयरपोर्ट कंट्रोल रूम के अधिकारियों को मामले की जानकारी दी और यह लिखकर प्लेन से उतर गया कि खराब एसी ठीक होने के बाद प्लेन चलाया जाएगा.

passengers creating a ruckus
हंगामा करते यात्री (ETV Bharat)

इसके बाद, फ़्लाइट इंजीनियर टीम ने प्लेन के अंदर टेम्परेचर की समस्या को ठीक कर दिया. लेकिन पायलट प्लेन ऑपरेट करने में लेट हो गया, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी हुई. इसके अलावा, करीब एक घंटे बाद एसी ने फिर से काम करना बंद कर दिया. इस वजह से प्लेन के अंदर का तापमान फिर से बढ़ गया.

इससे नाराज यात्री चीखने लगे और प्लेन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, उनका कहना था कि वे सांस नहीं ले पा रहे थे. हालांकि, यात्री प्लेन से उतर नहीं पाए क्योंकि यात्रियों के उतरने के लिए बना 'एयरो ब्रिज' जुड़ा नहीं था.

वहीं नाराज प्लेन यात्री इस वजह से उनकी फ्लाइट अटेंडेंट से तीखी बहस भी हुई. इसके बाद प्लेन के अंदर एसी को फिर से ठीक किया गया. लेकिन, पायलट प्लेन ऑपरेट करने नहीं आया, इसलिए यात्रियों को प्लेन के अंदर करीब 5 घंटे तक इंतज़ार करना पड़ा. इसके बाद इंडिगो एयरलाइंस के अधिकारियों ने यात्रियों से बातचीत की। लेकिन यात्रियों की उनसे तीखी बहस हो गई. इसके बाद, पायलट लगभग 5 घंटे बाद पहुंचा. इसके बाद, प्लेन दोपहर करीब 12 बजे चेन्नई एयरपोर्ट से सिंगापुर के लिए रवाना हुआ.

इंडिगो एयरलाइंस एक बार फिर विवादों में आ गई है, क्योंकि एक तरफ एसी की दिक्कत और पायलट की देरी की वजह से पैसेंजर करीब 5 घंटे तक प्लेन में फंसे रहे. इसके अलावा, इंडिगो एयरलाइंस के अधिकारियों से बहस करते यात्रियों के वीडियो ऑनलाइन लीक हो गए हैं और वायरल हो रहे हैं.

इस बारे में यात्रियों ने कहा, "एविएशन सेफ्टी एक्ट के अनुसार, प्लेन चलाए बिना यात्रियों को दो घंटे से ज़्यादा बैठाए रखना कानून के खिलाफ है. लेकिन, उन्होंने इंडिगो एयरलाइंस की इस फ़्लाइट में यात्रियों को चार घंटे से ज़्यादा समय तक बिठाए रखा. उन्होंने मांग की है कि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय इस मामले की जांच करे और सही कार्रवाई करे."

जब इस संबंध में चेन्नई एयरपोर्ट के अधिकारियों से संपर्क किया गया, तो उन्होंने बेरुखी से जवाब दिया, "हमें इस घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है."

