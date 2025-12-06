ETV Bharat / bharat

जम्मू-कश्मीर में इंडिगो फ्लाइट का संकट बढ़ने से यात्री फंसे, परीक्षा पर संशय, CM उमर का दखल

इंडिगो की फ्लाइट रद्द होने की वजह से जम्मू कश्मीर के यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

Indigo Airlines
इंडिगो एयरलाइंस (file photo-ANI)
author img

By Muhammad Zulqarnain Zulfi

Published : December 6, 2025 at 4:14 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर में हवाई यात्रा शनिवार को भी बुरी तरह बाधित रही, क्योंकि इंडिगो एयरलाइंस की कई उड़ानें रद्द होने से सैकड़ों यात्री श्रीनगर और जम्मू एयरपोर्ट पर फंसे रहे. अधिकारियों ने कहा कि एयरलाइन के अंदरूनी नियमों और क्रू की कमी, जो DGCA के नए सुरक्षा निर्देशों की वजह से हुई है, की वजह से पूरे इलाके में ऑपरेशनल दिक्कतें आ गई हैं.

एयरपोर्ट अधिकारियों ने ईटीवी भारत को बताया कि श्रीनगर के शेख उल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुबह 8 बजे तक 16 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई थी. एयरपोर्ट पर दिन भर 64 ऑपरेशन शेड्यूल थे, जिसमें 32 आने वाली और 32 जाने वाली फ्लाइट्स शामिल थीं. इनमें से, इंडिगो ने 36 मूवमेंट किए लेकिन 14 फ्लाइट्स कैंसिल कर दीं, जिनमें से सात आने वाली और सात जाने वाली थीं, और सुबह के ऑपरेशन में देरी की कोई खबर नहीं है.

दूसरी एयरलाइन्स से जुड़े दो और कैंसलेशन की वजह से सुबह तक श्रीनगर में कुल कैंसलेशन 16 हो गए. एयरपोर्ट अधिकारियों ने यात्रियों से टर्मिनल पर जाने से पहले अपनी फ्लाइट का स्टेटस फिर से कन्फ़र्म करने को कहा. एक अधिकारी ने कहा, "हम यात्रियों से अपनी फ़्लाइट का समय कन्फ़र्म करने और परेशानी से बचने के लिए काफ़ी पहले एयरपोर्ट पहुंचने को कहते हैं."

इंडिगो फ्लाइट रद्द होने से यात्री परेशान
इंडिगो फ्लाइट रद्द होने से यात्री परेशान (ETV Bharat)

जम्मू कश्मीर में इंडिगो की 38 फ्लाइट्स रद्द
यह रुकावट जम्मू और कश्मीर में 40 फ्लाइट्स कैंसिल होने के एक दिन बाद आई है, जिनमें से 38 इंडिगो की थीं. अधिकारियों ने बताया कि राज्य भर में 40 फ़्लाइट्स कैंसिल कर दी गईं, कश्मीर में 30 और जम्मू में 10, जिससे मरीजों, छात्रों, परिवारों और सरकारी कर्मचारियों समेत हजारों यात्रियों पर असर पड़ा. अधिकारियों ने कहा कि दोनों शहरों में दूसरी एयरलाइन्स की फ़्लाइट्स पर ज़्यादातर कोई असर नहीं पड़ा.

अकेले श्रीनगर एयरपोर्ट पर इंडिगो की 28 शेड्यूल्ड फ्लाइट्स ऑपरेट नहीं हुईं. श्रीनगर में फंसे एक पैसेंजर जावेद अहमद ने कहा कि वह सुबह से इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कुछ साफ नहीं बताया गया. उन्होंने कहा, "पहले कहा गया कि फ़्लाइट लेट है, फिर कैंसल कर दी गई. कोई सही अनाउंसमेंट या मदद नहीं हुई. लोग बस बेबस बैठे हैं. कल जम्मू में मेरा एक एग्ज़ाम है...मैं कोई दूसरा ऑप्शन देख सकता था लेकिन उन्हें कोई साफ जवाब देना चाहिए."

रिफंड के लंबी लाइन
जम्मू एयरपोर्ट पर यात्रियों को भी इसी तरह की उलझन का सामना करना पड़ा. रिफंड काउंटर पर लंबी लाइनें लगी रहीं, जबकि कई यात्रियों ने अलग-अलग जानकारी मिलने की शिकायत की. एक और फंसे हुए यात्री ने कहा, "हमें बिना किसी कन्फर्मेशन के घंटों इंतजार करने को कहा गया. कुछ यात्रियों को रिफंड का वादा किया गया है, जबकि कुछ को अभी भी पक्का नहीं है."

फंसे हुए लोगों में मरीज और कमजोर यात्री भी थे. श्रीनगर एयरपोर्ट पर इंतजार कर रही कैंसर की मरीज मरियम नूर ने कहा कि अगले दिन दिल्ली में उनकी सर्जरी होनी थी. उन्होंने कहा, "कल (रविवार) अपोलो में मेरी सर्जरी है. मैं यहीं फंस गई हूं. दूसरी एयरलाइन में भी सीटें खाली नहीं हैं. मैं ऑप्शन ढूंढ रही हूं लेकिन समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं."

काशिफ अहमद, जो अपने एक बुज़ुर्ग रिश्तेदार के साथ आए थे, ने कहा कि एयरलाइन की खराब हैंडलिंग ने संकट को और भी बदतर बना दिया है. उन्होंने कहा, "जब वह दिल्ली से आई तो वह 12 घंटे से ज़्यादा समय तक वहां फंसी रहीं. यह (इंडिगो) इतनी बड़ी एयरलाइन है लेकिन उनका व्यवहार बहुत गैर पेशेवर है."

एक और यात्री, अब्दुल रहीम ने बिना रुके हवाई यात्रा के मौसमी महत्व पर ज़ोर दिया. उन्होंने कहा, "सर्दियों में, बहुत से कश्मीरी खराब मौसम से बचने के लिए जम्मू या दूसरी गर्म जगहों पर जाते हैं. इनमें रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी, बच्चे, मरीज़ और बुज़ुर्ग शामिल हैं. इस तरह के कैंसलेशन से उनकी तय यात्रा बहुत मुश्किल हो जाती है."

अधिकारियों के मुताबिक, श्रीनगर एयरपोर्ट ने 5 दिसंबर को 30 फ्लाइट्स मैनेज कीं, जिनमें कुल 4,989 पैसेंजर्स थे - 2,402 पैसेंजर्स आए और 2,587 पैसेंजर्स गए. जम्मू एयरपोर्ट ने उसी दिन 10 फ्लाइट्स हैंडल कीं, जिनमें 1,407 पैसेंजर्स टर्मिनल से ट्रैवल कर रहे थे.

सीएम उमर अब्दुल्ला ने जताई चिंता
फ्लाइट में हुई इस गड़बड़ी से जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी चिंतित हो गए, जिन्होंने जेकेपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे कैंडिडेट्स को हो रही और परेशानी की ओर ध्यान दिलाया.

अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से पोस्ट करते हुए उन्होंने कहा, "...एयरलाइन से जुड़ी मौजूदा दिक्कतों की वजह से ट्रैवल में हो रही दिक्कतों पर गहरी चिंता है, और लोक भवन की तरफ से उम्र में छूट को मंज़ूरी देने में देरी से पैदा हुई उलझन की वजह से भी चिंता बढ़ गई है, यह नियम पहले भी कई बार दिया जा चुका है."

उन्होंने जेकेपीएससी से कहा कि वह उम्मीदवारों पर पड़ रहे बहुत ज़्यादा दबाव पर ध्यान दे और सभी के लिए निष्पक्षता और समान अवसर के हित में परीक्षा को टालने पर विचार करे. इस बीच, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इंडिगो को सभी पेंडिंग पैसेंजर रिफंड बिना देर किए क्लियर करने का आदेश दिया है.

मंत्रालय ने निर्देश दिया कि सभी रिफंड रविवार (7 दिसंबर) को रात 8 बजे तक पूरे हो जाने चाहिए और एयरलाइंस को प्रभावित यात्रियों पर रीशेड्यूलिंग चार्ज न लगाने का निर्देश दिया. अधिकारियों ने बयान में कहा कि किसी भी देरी या नियमों का पालन न करने पर रेगुलेटरी कार्रवाई की जाएगी.

मंत्रालय ने उन रूट्स पर हवाई किराए के बहुत ज़्यादा होने की रिपोर्ट पर भी जवाब दिया है जिन पर काम नहीं हो रहा है. मौके का फ़ायदा उठाने से रोकने के लिए, उसने प्रभावित सेक्टर्स पर कुछ समय के लिए किराए की लिमिट लगाने के लिए रेगुलेटरी पावर्स का इस्तेमाल किया है. ये लिमिट्स तब तक लागू रहेंगी जब तक ऑपरेशन सामान्य नहीं हो जाते. मंत्रालय ने कहा कि इस कदम का मकसद मौजूदा संकट के दौरान सीनियर सिटिज़न्स, स्टूडेंट्स और मरीज़ों जैसे कमज़ोर यात्रियों को पैसे के शोषण से बचाना है.

ये भी पढ़ें- इंडिगो संकट: सरकार का बड़ा कदम, एयरलाइंस को किराए की लिमिट का पालन करने का निर्देश

TAGGED:

CM OMAR ABDULLAH
JAMMU AND KASHMIR
INDIGO AIRLINES
इंडिगो फ्लाइट का संकट
INDIGO CRISIS ESCALATES IN KASHMIR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.