जम्मू-कश्मीर में इंडिगो फ्लाइट का संकट बढ़ने से यात्री फंसे, परीक्षा पर संशय, CM उमर का दखल

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर में हवाई यात्रा शनिवार को भी बुरी तरह बाधित रही, क्योंकि इंडिगो एयरलाइंस की कई उड़ानें रद्द होने से सैकड़ों यात्री श्रीनगर और जम्मू एयरपोर्ट पर फंसे रहे. अधिकारियों ने कहा कि एयरलाइन के अंदरूनी नियमों और क्रू की कमी, जो DGCA के नए सुरक्षा निर्देशों की वजह से हुई है, की वजह से पूरे इलाके में ऑपरेशनल दिक्कतें आ गई हैं.

एयरपोर्ट अधिकारियों ने ईटीवी भारत को बताया कि श्रीनगर के शेख उल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुबह 8 बजे तक 16 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई थी. एयरपोर्ट पर दिन भर 64 ऑपरेशन शेड्यूल थे, जिसमें 32 आने वाली और 32 जाने वाली फ्लाइट्स शामिल थीं. इनमें से, इंडिगो ने 36 मूवमेंट किए लेकिन 14 फ्लाइट्स कैंसिल कर दीं, जिनमें से सात आने वाली और सात जाने वाली थीं, और सुबह के ऑपरेशन में देरी की कोई खबर नहीं है.

दूसरी एयरलाइन्स से जुड़े दो और कैंसलेशन की वजह से सुबह तक श्रीनगर में कुल कैंसलेशन 16 हो गए. एयरपोर्ट अधिकारियों ने यात्रियों से टर्मिनल पर जाने से पहले अपनी फ्लाइट का स्टेटस फिर से कन्फ़र्म करने को कहा. एक अधिकारी ने कहा, "हम यात्रियों से अपनी फ़्लाइट का समय कन्फ़र्म करने और परेशानी से बचने के लिए काफ़ी पहले एयरपोर्ट पहुंचने को कहते हैं."

इंडिगो फ्लाइट रद्द होने से यात्री परेशान (ETV Bharat)

जम्मू कश्मीर में इंडिगो की 38 फ्लाइट्स रद्द

यह रुकावट जम्मू और कश्मीर में 40 फ्लाइट्स कैंसिल होने के एक दिन बाद आई है, जिनमें से 38 इंडिगो की थीं. अधिकारियों ने बताया कि राज्य भर में 40 फ़्लाइट्स कैंसिल कर दी गईं, कश्मीर में 30 और जम्मू में 10, जिससे मरीजों, छात्रों, परिवारों और सरकारी कर्मचारियों समेत हजारों यात्रियों पर असर पड़ा. अधिकारियों ने कहा कि दोनों शहरों में दूसरी एयरलाइन्स की फ़्लाइट्स पर ज़्यादातर कोई असर नहीं पड़ा.

अकेले श्रीनगर एयरपोर्ट पर इंडिगो की 28 शेड्यूल्ड फ्लाइट्स ऑपरेट नहीं हुईं. श्रीनगर में फंसे एक पैसेंजर जावेद अहमद ने कहा कि वह सुबह से इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कुछ साफ नहीं बताया गया. उन्होंने कहा, "पहले कहा गया कि फ़्लाइट लेट है, फिर कैंसल कर दी गई. कोई सही अनाउंसमेंट या मदद नहीं हुई. लोग बस बेबस बैठे हैं. कल जम्मू में मेरा एक एग्ज़ाम है...मैं कोई दूसरा ऑप्शन देख सकता था लेकिन उन्हें कोई साफ जवाब देना चाहिए."

रिफंड के लंबी लाइन

जम्मू एयरपोर्ट पर यात्रियों को भी इसी तरह की उलझन का सामना करना पड़ा. रिफंड काउंटर पर लंबी लाइनें लगी रहीं, जबकि कई यात्रियों ने अलग-अलग जानकारी मिलने की शिकायत की. एक और फंसे हुए यात्री ने कहा, "हमें बिना किसी कन्फर्मेशन के घंटों इंतजार करने को कहा गया. कुछ यात्रियों को रिफंड का वादा किया गया है, जबकि कुछ को अभी भी पक्का नहीं है."

फंसे हुए लोगों में मरीज और कमजोर यात्री भी थे. श्रीनगर एयरपोर्ट पर इंतजार कर रही कैंसर की मरीज मरियम नूर ने कहा कि अगले दिन दिल्ली में उनकी सर्जरी होनी थी. उन्होंने कहा, "कल (रविवार) अपोलो में मेरी सर्जरी है. मैं यहीं फंस गई हूं. दूसरी एयरलाइन में भी सीटें खाली नहीं हैं. मैं ऑप्शन ढूंढ रही हूं लेकिन समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं."