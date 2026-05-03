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उत्तराखंड के टिहरी में जबलपुर जैसा हादसा, आंधी-तूफान से फ्लोटिंग हटमेंट क्षतिग्रस्त, SDRF ने फंसे 30 पर्यटकों को किया रेस्क्यू

उत्तराखंड के टिहरी झील (डोबरा-चांठी ब्रिज के पास) के पास से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां अचानक आंधी-तूफान फ्लोटिंग हटमेंट (पानी की सतह पर तैरने वाली झोपड़ी) क्षतिग्रस्त हो गए, जिस कारण कई यात्री फंस गए. मुश्किल की इस घड़ी में एसडीआरएफ की टीम ने देवदूत बनकर फंसे लोगों को सकुशल रेस्क्यू किया. फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है.

टिहरी (उत्तराखंड): जहां एक ओर मध्य प्रदेश के जबलपुर में बरगी डैम पर क्रूज हादसे ने सबका ध्यान खींचा है, वहीं दूसरी ओर टिहरी गढ़वाल में भी ऐसी ही भयावह तस्वीर सामने आई है. यहां डोबरा-चांठी के पास आंधी-तूफान से झील में स्थित फ्लोटिंग हटमेंट टूट गए. सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और 25 से 30 लोगों को फ्लो बोट के माध्यम से कोटी कॉलोनी पहुंचाया गया. अभी तक जनहानि की कोई सूचना नहीं है.

गौर हो कि आपदा कंट्रोल रूम, टिहरी गढ़वाल द्वारा एसडीआरएफ टीम को सूचना प्राप्त हुई कि डोबरा-चांठी के पास आंधी-तूफान आने के कारण झील में स्थित फ्लोटिंग हटमेंट टूट गए हैं, जिसमें कई व्यक्तियों के फंसे होने की आशंका हैं. सूचना मिलते ही एसडीआरएफ पोस्ट कोटी कॉलोनी से एसआई नरेंद्र राणा के नेतृत्व में रेस्क्यू टीम मय आवश्यक उपकरणों के तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुई. घटनास्थल पर पहुंचकर टीम ने देखा कि हटमेंट तीव्र आंधी-तूफान आने के कारण क्षतिग्रस्त होकर बह गए थे. एसडीआरएफ टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और करीब 25 से 30 लोगों को फ्लोटिंग हटमेंट से सुरक्षित निकालकर पर्यटन विभाग की बोट के माध्यम से कोटी कॉलोनी पहुंचाया गया. वहीं एसडीआरएफ टीम की सक्रियता ने बड़ा हादसा होने से टाल दिया, वरना जबलपुर क्रूज हादसे जैसी घटना सामने आ सकती थी.

टिहरी जिले के भिलंगना ब्लॉक के सीमांत गेंवाली गांव में दोपहर के समय हुई तेज बारिश ने जनजीवन को प्रभावित हो गया, अचानक हुई मूसलाधार बारिश के चलते गांव का गदेरा उफान पर आ गया, जिससे पानी खेतों में घुस गया और बाढ़ जैसे हालात बन गए. बारिश का सबसे ज्यादा असर किसानों पर पड़ा है. खेतों में पानी भरने से गेहूं की तैयार फसल को भारी नुकसान पहुंचा है. पूर्व ग्राम प्रधान बचन सिंह रावत ने बताया कि गदेरे का तेज बहाव सीधे खेतों में घुसने से फसल बर्बाद हो गई है, जिससे किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया है. जनपद के अन्य क्षेत्रों में भी मौसम का कहर देखने को मिला. कहीं जोरदार बारिश तो कहीं भारी ओलावृष्टि ने किसानों को व्यापक नुकसान पहुंचाया है. मौसम की इस मार से ग्रामीणों में चिंता का माहौल है, वहीं प्रशासन से नुकसान के आकलन और मुआवजे की मांग उठने लगी है.

बता दें कि जबलपुर के बरगी डैम पर 30 अप्रैल की शाम तेज आंधी-बारिश के बीच नर्मदा नदी में क्रूज पलट गया. मध्य प्रदेश का यह हादसा त्रासदी में बदल गया और कई लोगों की जान चली गई. उत्तराखंड के टिहरी में जबलपुर जैसे हादसे की तस्वीर तो सामने आई, लेकिन एसडीआरएफ की सक्रियता ने जनहानि होने से बचा लिया.

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