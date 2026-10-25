मुंबई-हावड़ा ट्रेन में यात्री की मौत, 12 घंटों तक शव के साथ सफर करते रहे लोग, रेलवे ने नहीं ली सुध
मुंबई से हावड़ा जा रही एक ट्रेन में कैंसर के एक मरीज की मौत के बाद रेलवे प्रशासन की लापरवाही का मामला सामने आया है.
Published : October 25, 2026 at 3:01 PM IST
जमशेदपुर: मुंबई से हावड़ा जाने वाली गीतांजली एक्सप्रेस एक शव के साथ 12 घंटे तक चलती रही, लेकिन रेलवे ने बार-बार शिकायत के बाद भी सुध नहीं ली. ट्रेन में सफर कर रहे कैंसर पीड़ित एक यात्री की मौत हो गई. बावजूद ट्रेन शव के साथ ही 12 घंटों तक चलती रही. आरोप है कि बार-बार शिकायत करने के बावजूद रेलवे प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की.
यह घटना 24 अक्टूबर, 2026 की है. जानकारी के अनुसार, कैंसर से जूझ रहे विनोद पासवान मुंबई के एक कैंसर अस्पताल में इलाज कराने के बाद हावड़ा लौट रहे थे. मुंबई से हावड़ा जा रही गीतांजलि एक्सप्रेस (ट्रेन नंबर 12859) में सफर के दौरान उनकी मौत हो गई. वह पश्चिम बंगाल के भाटपारा के रहने वाले थे. सफर के दौरान उनके परिवार के सदस्य भी उनके साथ थे.
विनोद पासवान की मौत के बाद, परिजनों ने उनके शव को एक चादर से ढक दिया. ट्रेन में मौजूद अन्य यात्रियों को जब इस बात का पता चला, तो उन्होंने TTE को इसकी जानकारी दी और मेडिकल एड और शव उतारने की मांग की. लेकिन घंटों इंतजार करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे यात्रियों में भारी आक्रोश फैल गया.
12 घंटे तक ट्रेन में पड़ा रहा शव
यात्रियों का आरोप है कि विनोद पासवान की मौत सुबह करीब 8:00 बजे हो गई थी, लेकिन रात 8:00 बजे तक भी शव को वहां से नहीं उतारा गया. इतने घंटों तक यात्रियों को शव के साथ ही सफर करने के लिए मजबूर होना पड़ा.
गौरतलब है कि गीतांजलि एक्सप्रेस अपने तय समय से 12 घंटे देरी से चल रही थी, जिससे यात्री पहले से ही काफी परेशान थे. ट्रेन कई बड़े स्टेशनों से होकर गुजरी, लेकिन कोई भी रेलवे अधिकारी स्थिति का जायजा लेने या शव के संबंध में मदद करने नहीं आया. यात्रियों ने कई बार मेडिकल टीम बुलाने की गुहार लगाई, लेकिन उनकी एक न सुनी गई.
@AshwiniVaishnaw Train No. 12859, Gitanjali Express, is running 12 hours late. Passengers report one dead body onboard, illness, and no clear updates. Urgent medical aid and actions are needed. @RailMinIndia @RailwaySeva— swati joshi (@swatijo65747213) October 24, 2026
आखिरकार, एक यात्री ने इस मामले को लेकर रेल मंत्री को ट्वीट किया, जिसके बाद रेलवे प्रशासन हरकत में आया. शाम को जब ट्रेन चक्रधरपुर डिवीजन के पास पहुंची, तो वहां के स्टेशनों को अलर्ट किया गया, जिसके बाद आगे की कार्रवाई हुई और टाटानगर स्टेशन पर शव को उतारा गया.
आरपीएफ प्रभारी ने दी जानकारी
टाटानगर आरपीएफ पोस्ट के प्रभारी राकेश मोहन ने बताया कि यह घटना किसी दूसरे डिवीजन में हुई थी. चक्रधरपुर डिवीजन को इस मामले की जानकारी शाम 7:00 बजे के बाद मिली. इसके बाद, आगे की कार्रवाई की गई. टाटानगर स्टेशन पर ट्रेन के पहुंचने पर, GRP और RPF की टीमों ने ट्रेन से मृतक का शव बाहर निकाला.
उन्होंने बताया कि बिनोद पासवान एक कैंसर अस्पताल में इलाज कराने के बाद वापस लौट रहे थे. उनके मेडिकल दस्तावेजों की जांच करने के बाद, शव उनके परिजनों को सौंप दिया गया. इसके अलावा, मृतक बिनोद पासवान के बेटे राहुल पासवान ने टाटानगर GRP को लिखित रूप से जानकारी दी कि वे अपने दिवंगत पिता के शव को निजी एम्बुलेंस के जरिए ले जा रहे हैं.
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