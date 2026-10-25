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मुंबई-हावड़ा ट्रेन में यात्री की मौत, 12 घंटों तक शव के साथ सफर करते रहे लोग, रेलवे ने नहीं ली सुध

ट्रेन ( Etv Bharat )

जमशेदपुर: मुंबई से हावड़ा जाने वाली गीतांजली एक्सप्रेस एक शव के साथ 12 घंटे तक चलती रही, लेकिन रेलवे ने बार-बार शिकायत के बाद भी सुध नहीं ली. ट्रेन में सफर कर रहे कैंसर पीड़ित एक यात्री की मौत हो गई. बावजूद ट्रेन शव के साथ ही 12 घंटों तक चलती रही. आरोप है कि बार-बार शिकायत करने के बावजूद रेलवे प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की.

यह घटना 24 अक्टूबर, 2026 की है. जानकारी के अनुसार, कैंसर से जूझ रहे विनोद पासवान मुंबई के एक कैंसर अस्पताल में इलाज कराने के बाद हावड़ा लौट रहे थे. मुंबई से हावड़ा जा रही गीतांजलि एक्सप्रेस (ट्रेन नंबर 12859) में सफर के दौरान उनकी मौत हो गई. वह पश्चिम बंगाल के भाटपारा के रहने वाले थे. सफर के दौरान उनके परिवार के सदस्य भी उनके साथ थे.