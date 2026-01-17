ETV Bharat / bharat

वंदे भारत स्लीपर ट्रेन: 'विकास' ने सोचा नहीं था पहली नौकरी की शुरुआत इस ट्रेन से होगी, यात्रियों ने साझा किए अनुभव

देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में सफर के दौरान यात्रियों ने अपने विचार साझा किए. पढ़िए पूरी रिपोर्ट

Vande Bharat Sleeper train introduced between Howrah and Guwahati (Kamakhya)
वंदे भारत स्लीपर ट्रेन हावड़ा और गुवाहाटी (कामाख्या) के बीच चलाई गई (PTI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 17, 2026 at 6:22 PM IST

चंचल मुखर्जी

गुवाहाटी: विकास मजूमदार के लिए खुशी दोगुनी हो गई क्योंकि उनकी दोनों यात्राएं एक ही दिन शुरू हुईं, यात्रियों की मदद के लिए ट्रेन अटेंडेंट के तौर पर उनकी पहली नौकरी और पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की पहली यात्रा, जिसने कामाख्या रेलवे स्टेशन से हावड़ा के लिए अपनी यात्रा शुरू की.

अपनी खुशी जाहिर करते हुए असम के मजूमदार निवास ने ईटीवी भारत को बताया, "यह मेरी कल्पना से परे है कि मेरी पहली नौकरी देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में शुरू होगी."

मजूमदार, जिन्हें ट्रेन अटेंडेंट के तौर पर नियुक्त किया गया है, ने अपनी ज़िम्मेदारियों के बारे में बताया, उन्होंने कहा, “मुझे पैसेंजर्स की ज़रूरतों के हिसाब से उनका ठीक से ध्यान रखने के लिए कहा गया है. मेरे कामों में पैसेंजर्स की मदद करना और कोच में साफ़-सफ़ाई बनाए रखना शामिल है.”

असम के फाइनल-ईयर के स्टूडेंट मजूमदार ने इस मौके को अचानक मिला और बड़ा मौका बताया. उन्होंने कहा, “मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी पहली नौकरी इतनी प्रीमियम-क्लास ट्रेन में होगी, जहां मुझे पैसेंजर्स की सेवा करने का मौका मिलेगा.”

उन्होंने कहा, "यह तो बस शुरुआत है. देखते हैं भविष्य में क्या होता है, लेकिन मैं अपना बेस्ट देने के लिए पक्का इरादा रखता हूं."

वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के पहले सफ़र का हिस्सा बनकर खुद को खुशकिस्मत महसूस कर रहे रेलवे हाई स्कूल के आठवीं क्लास की स्टूडेंट पोम्पी दास, जिनके पिता एक बिजनेसमैन हैं, ने ईटीवी भारत को बताया, “मुझे इस प्रीमियम ट्रेन में सफ़र करने का मौका पाकर बहुत खुशी हुई. यह साफ़-सुथरी है और दूसरी रेगुलर ट्रेनों के मुकाबले ज़्यादा सुरक्षित लगती है.”

उन्होंने कहा, “मैं अपनी लड़कियों के ग्रुप के साथ रंगिया तक ट्रेन से सफर करने और इसका सीधा अनुभव लेने आई थी. हालांकि मैंने जयपुर, पश्चिम बंगाल और दूसरी जगहों पर जाने के लिए कई ट्रेनों में सफ़र किया है, लेकिन यह सफर कहीं ज़्यादा बेहतर लगता है. ट्रेन हमारे लिए साफ़, सुरक्षित और आरामदायक है.”

इसी तरह की भावना जताते हुए, एक और स्टूडेंट नंदिनी दास, जो भविष्य में इंजीनियर बनना चाहती हैं और एयरफोर्स में शामिल होना चाहती हैं, ने ईटीवी भारत को बताया, "मैंने वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की पहली राइड का पूरा मज़ा लिया और बहुत अच्छा महसूस कर रही हूं."

सेफ्टी फीचर्स के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा, “कोच के अंदर कैमरा सर्विलांस देखकर सुकून मिलता है, जिससे पैसेंजर्स, खासकर महिलाओं को सिक्योरिटी का एहसास होता है. इन सेफ्टी तरीकों की वजह से, अब मुझे अकेले ट्रैवल करते समय अनसेफ महसूस नहीं होगा.”

दास ने आगे बताया कि ऑटोमैटिक दरवाज़े ट्रेन के सबसे अच्छे फ़ीचर्स में से एक हैं. उन्होंने कहा, “ट्रेन के चलने पर दरवाज़े नहीं खुलते, जिससे यात्रियों को चलती ट्रेन से गिरने से बचाने में मदद मिलती है.”

अपने विचार साझा करते हुए, यात्री प्रदीप चंद शर्मा ने ईटीवी भारत को बताया कि वह असम से आधुनिक ट्रेन सेवा के शुभारंभ को लेकर उत्साहित हैं.

उन्होंने कहा, “मुझे बहुत खुशी है कि यह टेक्नोलॉजी से एडवांस्ड ट्रेन हमारे राज्य से शुरू हो रही है और यह दो बड़े धार्मिक केंद्रों, असम में मां कामाख्या मंदिर और कोलकाता में कालीघाट मंदिर को सीधे जोड़ेगी. यह कनेक्टिविटी दोनों राज्यों में इकोनॉमिक ग्रोथ और टूरिज्म को बढ़ावा देने में मदद करेगी.”

उन्होंने आगे कहा, “गुवाहाटी और कोलकाता के बीच यात्रा का समय काफी कम होकर लगभग तीन से चार घंटे रह जाएगा. इससे न केवल यात्रियों का समय बचेगा बल्कि यात्रा का अनुभव भी ज़्यादा आरामदायक होगा.”

गुवाहाटी की रहने वाली एक उत्साही यात्री पिंकी बसाक ने ईटीवी भारत को बताया, “मैं इस ट्रेन में सफर करने के लिए बहुत उत्साहित हूं. मैं कल टिकट बुक करने के लिए स्टेशन आई थी, लेकिन मुझे बताया गया कि एडवांस बुकिंग उपलब्ध नहीं है क्योंकि यह पहली ट्रेन थी. मैं काफी परेशान थी और मुझे लगा कि शायद मैं इस ट्रेन में सफर करने का मौका चूक जाऊंगी. लेकिन, मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी और आज फिर स्टेशन पर गई, इस उम्मीद में कि टिकट का कोई इंतज़ाम हो जाएगा. अचानक, एक जान-पहचान वाले ने मुझे एक यादगार टिकट दिया.

ऐसा लगा जैसे कोई सपना सच हो गया हो, खासकर इसलिए क्योंकि मैं स्कूल में आधे दिन की ड्यूटी पूरी करने के बाद सीधे स्टेशन आई थी.” बसाक ने कहा, जो एक स्कूल टीचर हैं और ट्रेन के पहले सफ़र में भी थीं.

तीर्थ यात्रा और टूरिज्म के लिए लंबी दूरी की रेल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देते हुए, इंडियन रेलवे ने असम और पश्चिम बंगाल को जोड़ने वाली पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन शुरू की है, जो पवित्र कामाख्या देवी मंदिर को मशहूर कालीघाट मंदिर से जोड़ेगी.

यह नई सर्विस भक्तों और टूरिस्ट को राज्यों की दो खास धार्मिक जगहों के बीच तेज़ और सीधी यात्रा का विकल्प देती है.

हावड़ा-गुवाहाटी रेल कॉरिडोर से अभी की सबसे तेज़ सर्विस, सरायघाट एक्सप्रेस की तुलना में यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा, जिसे 966 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगभग 17 घंटे लगते हैं. हालांकि, वंदे भारत स्लीपर यही यात्रा लगभग 14 घंटे में पूरी करती है, जिससे रास्ते में लगभग 3 घंटे की बचत होगी.

वंदे भारत एक्सप्रेस का स्लीपर वर्जन रात भर के सफर के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए शुरू किया गया है. इसे यात्रियों की बदलती जरूरतों के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है, यह रात के सफ़र को सिर्फ़ डेस्टिनेशन तक पहुंचने का एक तरीका मानने के बजाय आराम पर फ़ोकस करता है.

