अब ट्रेन में बीच सफर में निकालें दनादन रुपये, लगने जा रहा ATM, सफर होगा सुहाना
रेलवे ने यह सेवा मनमाड‑सीएसेएमटी पंचवटी एक्सप्रेस में “एटीएम ऑन व्हील्स” के रूप में शुरू की है.
Published : December 2, 2025 at 2:00 PM IST
हैदराबाद: यात्रियों के लिए अच्छी खबर है. अब चलती ट्रेन में भी पैसे निकालना संभव होगा. रेलवे ने ‘एटीएम ऑन व्हील्स’ की सुविधा शुरू की है, जिसके तहत अब यात्रियों को कैश की कोई समस्या नहीं होगी. यह सुविधा महाराष्ट्र के मनमाड–सीएसएमटी पंचवटी एक्सप्रेस में पायलट आधार पर शुरू की गई है.
रेलवे अधिकारियों के अनुसार, इस पहल का मुख्य उद्देश्य यात्रियों को चलती ट्रेन में नकदी की सुविधा प्रदान करना और रेलवे की गैर-भाड़ा आय बढ़ाना है. इस पायलट प्रोजेक्ट के सफल होने पर इसे इसी मार्ग से गुजरने वाली अन्य लंबी दूरी की ट्रेनों जैसे कि विक्रमशिला एक्सप्रेस, एलटीटी एक्सप्रेस, एंग एक्सप्रेस और अमरनाथ एक्सप्रेस में भी लागू किया जाएगा.
एटीएम ऑन व्हील्स की सुविधा ट्रेन के मिनी-पैंट्री को बदलकर स्थापित की गई है. इसे चलती ट्रेन के दौरान होने वाली कंपन से बचाने के लिए रबर पैड और बोल्ट का उपयोग किया गया है. सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए इसके पास दो फायर एग्जिंग्विशर भी लगाए गए हैं. इस कदम से यात्रियों को यात्रा के दौरान अचानक नकदी की आवश्यकता होने पर काफी राहत मिलेगी.
रेलवे अधिकारियों का कहना है कि रेलवे लगातार आधुनिकीकरण और नवाचार की दिशा में काम कर रहा है, ताकि विकसित भारत 2047 के विजन को साकार किया जा सके. आधुनिक स्टेशन, अत्याधुनिक ट्रेनें और नई सुरक्षा प्रणाली इस परिवर्तन की मुख्य पहचान हैं.
हालांकि स्टेशन टिकट काउंटर पर QR कोड प्रणाली मौजूद है, लेकिन ट्रेन में टीटीई के पास यह सुविधा नहीं है. कभी-कभी ऐसा होता है कि कोई यात्री बिना टिकट पकड़ा जाता है और उसके पास जुर्माने का भुगतान करने के लिए नकदी नहीं होती. ऐसे मामलों में चलती ट्रेन में उपलब्ध एटीएम से जुर्माना तुरंत भरा जा सकेगा.
मालदा डिवीजन के पीआरओ रसराज माजी ने टाइम्सबुल को बताया कि, यह एटीएम ऑन व्हील्स सुविधा पहली बार पायलट आधार पर मनमाड–सीएसएमटी पंचवटी एक्सप्रेस में शुरू की गई है. यदि यह प्रयोग सफल होता है, तो इसे अन्य ट्रेनों में भी लागू किया जाएगा.
यह पहल यात्रियों की सुविधा के साथ-साथ डिजिटल इंडिया की दिशा में रेलवे का एक महत्वपूर्ण कदम भी है. भविष्य में ऐसे और भी नवाचारों से यात्रियों की यात्रा और सुविधाजनक और सुरक्षित होगी.
यह भी पढ़ें- टाटा और महिंद्रा ने बिक्री में रिकॉर्ड तोड़ा, टोयोटा और हुंडई की बिक्री भी मजबूत