बिलासपुर में मालगाड़ी से टकराई पैसेंजर ट्रेन, 2 लोगों की हालत गंभीर

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कोरबा पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी में टक्कर हो गई है. मौके पर रेलवे के अधिकारी-कर्मचारी पहुंच चुके हैं. रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। हालांकि, ये हादसा कैसे हुआ अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है. मौके पर लोगों की भीड़ लग गई है.

राहत और बचाव कार्य जारी: रेलवे प्रशासन ने तुरंत रेस्क्यू टीम और मेडिकल यूनिट को मौके पर भेजा है. स्थानीय प्रशासन भी सहायता के लिए पहुंच चुका है। हादसे के कारण पूरे रूट पर ट्रेन परिचालन पूरी तरह ठप हो गया है. कई ट्रेनों को रद्द या रूट डायवर्ट कर दिया गया है. यह हादसा बिलासपुर-कटनी सेक्शन में हुआ, जो व्यस्त रेल मार्ग है. रेलवे ने जांच शुरू कर दी है. हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया.

हादसे में कुछ लोगों की मौत की खबर (ETV Bharat)

2 लोगों की हालत गंभीर (ETV Bharat)