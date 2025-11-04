ETV Bharat / bharat

बिलासपुर में मालगाड़ी से टकराई पैसेंजर ट्रेन, 2 लोगों की हालत गंभीर

हादसा कैसे हुआ अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है. मौके पर लोगों की भीड़ लग गई है.

Passenger train collide goods train
बिलासपुर में मालगाड़ी से टकराई पैसेंजर ट्रेन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 4, 2025 at 5:01 PM IST

Updated : November 4, 2025 at 5:12 PM IST

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कोरबा पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी में टक्कर हो गई है. मौके पर रेलवे के अधिकारी-कर्मचारी पहुंच चुके हैं. रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। हालांकि, ये हादसा कैसे हुआ अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है. मौके पर लोगों की भीड़ लग गई है.

राहत और बचाव कार्य जारी: रेलवे प्रशासन ने तुरंत रेस्क्यू टीम और मेडिकल यूनिट को मौके पर भेजा है. स्थानीय प्रशासन भी सहायता के लिए पहुंच चुका है। हादसे के कारण पूरे रूट पर ट्रेन परिचालन पूरी तरह ठप हो गया है. कई ट्रेनों को रद्द या रूट डायवर्ट कर दिया गया है. यह हादसा बिलासपुर-कटनी सेक्शन में हुआ, जो व्यस्त रेल मार्ग है. रेलवे ने जांच शुरू कर दी है. हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया.

हादसे में कुछ लोगों की मौत की खबर (ETV Bharat)
2 लोगों की हालत गंभीर (ETV Bharat)

बिलासपुर के लाल खदान रेलवे स्टेशन के पास पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी के टकराने की भीषण दुर्घटना का पीड़ादायक समाचार प्राप्त हुआ. प्राप्त जानकारियों के अनुसार इस दुर्घटना में 10 यात्रियों की अकाल मृत्यु की आशंका जताई जा रही है और कई यात्रियों के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना मिली है. ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति तथा उनके परिजनों को संबल प्रदान करें. शासन-प्रशासन से अनुरोध है कि इस भीषण दुर्घटना में घायल हुए लोगों के समुचित उपचार की व्यवस्था करते हुए, इस लापरवाही के जिम्मेदार अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करें. ईश्वर से घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं: भूपेश बघेल, पूर्व सीएम

Passenger train collide goods train
हादसे में कुछ लोगों की मौत की खबर (ETV Bharat)

रेलवे ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर

  • चांपा जंक्शन - 808595652
  • रायगढ़ - 975248560
  • पेंड्रा रोड - 8294730162

दुर्घटना स्थल के लिए उपलब्ध कराया गया हेल्पलाइन नंबर है

  • 9752485499
  • 8602007202

बीते कुछ सालों में हुए हादसे

  • 21 मई 2025:रायपुर रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी के 2 डिब्बे पटरी से उतर गए. हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ. कई घंटों तक ट्रेनों का आवागमन बाधित रहा.
  • 27 नवंबर 2024: दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर रेल मंडल के बिलासपुर कटनी रेल रूट पर बड़ा हादसा हुआ. भनवारटंक रेलवे स्टेशन के पास मालगाड़ी के कोयले से भरे 22 डिब्बे डिरेल हो गए. मालगाड़ी के डिरेल हुए डिब्बे एक के ऊपर एक चढ़ गए. इस हादसे के चलते अप और डाउन दोनों मार्ग बाधित हो गए.
  • 14 जनवरी 2024: दल्लीराजहरा रेलवे स्टेशन में मालगाड़ी ले जाने वाला इंजन पटरी से उतर गया.जिसकी वजह से दल्लीराजहरा-बालोद-दुर्ग रूट के तीनों ट्रैक बाधित हो गया. इस हादसे के चलते बस्तर अंचल से राजधानी को जोड़ने वाला ट्रेनों की सेवाएं भी प्रभावित हुई.
  • 20 नवंबर 2023: कोरबा में गेवरा कोयला खदान के जुनाडीह साइडिंग में मालगाड़ी के पहिए पटरी से उतर गए. हादसे की वजह से 4 घंटे तक कोयला लोडिंग का काम प्रभावित रहा.
  • 9 जून 2023: बिलासपुर रेलवे स्टेशन के बिलासपुर एंड में मालगाड़ी का एक वेगन पटरी से उतर गया है. घटना की जानकारी मिलते ही रेल अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंच गई है और राहत कार्य शुरू करा दिया गया है. मालगाड़ी के डिब्बे के डिरेल होने से हावड़ा रूट बाधित हो गया है.

Dantewada : किरंदुल से विशाखापट्टनम जा रही मालगाड़ी डिरेल, नक्सलियों का हाथ होने की आशंका

Train Accident In Chhattisgarh: बिलासपुर में रेल हादसा, मालगाड़ी डिरेल, हावड़ा मुंबई रेल रूट बाधित

कोरबा में कोयला डस्ट की वजह से मालगाड़ी डिरेल, 4 घंटे तक COAL लोडिंग हुआ प्रभावित

बालोद में एक महीने के भीतर दूसरा रेल हादसा, पटरी से उतरा मालगाड़ी का इंजन

कई पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेनें रद्द, कटनी रेल रुट पर हादसा, अप एंड डाउन ट्रेनें प्रभावित

रायपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के डिब्बे पटरी से उतरे

