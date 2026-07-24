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बंसी पहाड़पुर रेलवे स्टेशन पर पत्थर से कुचलकर यात्री की हत्या, कहासुनी के बाद वारदात…आरोपी गिरफ्तार

मृतक संतोष ( ETV Bharat Bharatpur )