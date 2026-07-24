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बंसी पहाड़पुर रेलवे स्टेशन पर पत्थर से कुचलकर यात्री की हत्या, कहासुनी के बाद वारदात…आरोपी गिरफ्तार

मृतक और आरोपी दोनों की मानसिक स्थिति पूरी तरह सामान्य नहीं थी.

Passenger murder at Railway Station
मृतक संतोष (ETV Bharat Bharatpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 24, 2026 at 3:32 PM IST

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भरतपुर: जिले के बयाना क्षेत्र के बंसी पहाड़पुर रेलवे स्टेशन पर गुरुवार देर रात एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई. स्टेशन पर दो यात्रियों के बीच हुई कहासुनी इतनी बढ़ गई कि एक युवक ने दूसरे के सिर पर पत्थर से हमला कर उसकी निर्मम हत्या कर दी. घटना के बाद स्टेशन पर मौजूद यात्रियों में अफरा-तफरी और सनसनी फैल गई. सूचना मिलते ही रेलवे कर्मचारी, रुदावल थाना पुलिस और जीआरपी मौके पर पहुंची. पुलिस ने पीछा कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. मृतक की पहचान 34 वर्षीय संतोष, निवासी हरदोई (उत्तर प्रदेश) के रूप में हुई है. वह अवध एक्सप्रेस से सूरत (गुजरात) से अपने घर हरदोई लौट रहा था. वहीं आरोपी मध्य प्रदेश का रहने वाला बताया गया है.

जीआरपी कोटा के सीओ शकील अहमद ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि दोनों युवक ट्रेन से यात्रा कर रहे थे. ट्रेन बंसी पहाड़पुर रेलवे स्टेशन के आउटर पर किसी कारण से रुकी थी. इसी दौरान दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई, जो देखते ही देखते हिंसक झगड़े में बदल गई.

जीआरपी कोटा के सीओ शकील अहमद (ETV Bharat Bharatpur)

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आरोपी ने गुस्से में आकर पास पड़ा पत्थर उठाया और संतोष के सिर पर ताबड़तोड़ वार कर दिए. गंभीर चोट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई. वारदात के बाद आरोपी मौके से भाग निकला, लेकिन स्टेशन मास्टर की सूचना पर रुदावल थाना पुलिस और बयाना जीआरपी चौकी पुलिस ने तत्काल घेराबंदी कर पीछा किया और आरोपी को पकड़ लिया.

सीओ शकील अहमद ने बताया कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मृतक और आरोपी दोनों की मानसिक स्थिति पूरी तरह सामान्य नहीं थी. मृतक के परिजनों ने पुलिस को बताया है कि संतोष का मानसिक उपचार चल रहा था. वहीं आरोपी के बारे में भी मानसिक रूप से अस्वस्थ होने की जानकारी सामने आई है. हालांकि पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और सभी पहलुओं को खंगाला जा रहा है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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PASSENGER MURDER AT RAILWAY STATION

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