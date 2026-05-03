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चलते प्लेन में शख्स ने खोला इमरजेंसी गेट और कूदा, सवार 217 यात्रियों की जान सांसत में

घटना के बारे में पायलट ने विमान को तुरंत रोक देने के साथ ही अधिकारियों को इसकी जानकारी दी. वहीं मामले की जानकारी मिलने के साथ ही बम निरोधक विशेषज्ञों और सशस्त्र अधिकारियों समेत केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) के जवान तुरंत उस स्थान पर पहुंचे, जहां विमान रुका हुआ था.

फ्लाइट में इमरजेंसी गेट खोलकर कूदने वाले यात्री की पहचान पुदुक्कोट्टई जिले के मोहम्मद निजामुद्दीन शेरिफ (30) के तौर पर हुई है. इसके अलावा, इस घटना से पूरे एयरपोर्ट परिसर में काफी हंगामा हो गया. नतीजतन, एयरक्राफ्ट को तय समय पर उसकी तय पार्किंग में नहीं लाया जा सका और वह टैक्सीवे पर ही रुका रहा.

बताया जाता है कि जब विमान टैक्सीवे पर चल रहा था, यानी रनवे और टर्मिनल को जोड़ने वाले रास्ते पर था, इसी दौरान एक 34 वर्षीय युवक जो विमान में सवार था उसने इमरजेंसी गेट खोल दिया और नीचे कूद पड़ा.

चेन्नई : चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उस समय अफरा-तफरी मच गई जब एक यात्री ने ‘टैक्सीवे’ पर चल रहे विमान का इमरजेंसी गेट खोल दिया. एयर अरबिया के इस विमान में 217 यात्री सवार थे. विमान रविवार तड़के शारजाह से चेन्नई पहुंचा था.

इस संबंध में पायलट के द्वारा औपचारिक शिकायत दर्ज कराई गई. वहीं सुरक्षाकर्मियों ने विमान में चढ़कर यात्री को गिरफ्तार करने के साथ ही हिरासत में ले लिया. फिलहाल अधिकारियों द्वारा यात्री से पूछताछ की जा रही है और उसकी मानसिक स्थिति का भी आकलन किया जा रहा है. अधिकारी यात्री से पूछताछ कर रहे हैं और उसकी मानसिक स्थिति का भी आकलन किया जा रहा है. पूछताछ में मोहम्मद निज़ामुद्दीन शेरिफ ने उलटे-सीधे बयान दिए, और दावा किया कि वह एयरक्राफ्ट से इसलिए कूदा क्योंकि उसे डर था कि कोई उसे मार डालेगा. इस व्यवहार से सुरक्षा अधिकारियों का शक और बढ़ गया. इसके बाद उन्होंने उसकी असली पहचान का पता लगाने के लिए अलग-अलग एंगल से गहरी और पूरी जांच की.

क्या वह सच में किसी मानसिक स्वास्थ्य से जूझ रहा था? क्या वह किसी आतंकवादी संगठन से जुड़ा था? या उसका कोई और आपराधिक बैकग्राउंड था? इसके अलावा, एयर अरबिया की एक पैसेंजर फ़्लाइट जो आज सुबह 4:00 बजे शारजाह के लिए निकलने वाली थी, आखिरकार साढ़े तीन घंटे बाद चेन्नई से सुबह 7:45 बजे उड़ी. इसके अलावा, ब्रिटिश एयरवेज़ की पैसेंजर फ़्लाइट जिसे बेंगलुरु डायवर्ट किया गया था, चेन्नई एयरपोर्ट पर वापस आ गई; जो पहले सुबह 5:30 बजे लंदन के लिए निकलने वाली थी, अब यह अनाउंस किया गया है कि फ़्लाइट आज सुबह लगभग 9:00 बजे लंदन के लिए निकलेगी.

बता दें, विमान में इमरजेंसी गेट ऐसे विशेष दरवाजे होते हैं, जिनका उपयोग केवल इमरजेंसी के हालात में यात्रियों को सुरक्षित और तेजी से बाहर निकालने के लिए किया जाता है. इनका बिना कारण के प्रयोग करना न केवल अनुचित है, बल्कि इससे गंभीर समस्या और खतरा भी पैदा हो सकता है.

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