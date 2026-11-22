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गुवाहाटी के नारेंगी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से उतरते ही यात्री की मौत, सामान खंगाला तो मिले 25 लाख कैश

मृत व्यक्ति के पास से मिला कैश. ( ETV Bharat )

गुवाहाटी: असम के गुवाहाटी स्थित नारेंगी रेलवे स्टेशन पर एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने पुलिस और स्थानीय लोगों को हैरान कर दिया है। सफर के दौरान एक अज्ञात यात्री की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसके पास से 25 लाख रुपये से अधिक की भारी नकदी बरामद हुई है। पुलिस अब इस गुत्थी को सुलझाने में जुटी है कि मृतक कौन था और इतनी बड़ी रकम लेकर कहाँ जा रहा था.

यह चौंकाने वाली घटना शनिवार शाम नारेंगी रेलवे स्टेशन पर हुई. जानकारी के मुताबिक, स्टेशन पर एक व्यक्ति गंभीर और अचेत अवस्था में पड़ा मिला. उसे देखकर स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी. मौके पर पहुंची जीआरपी और नूनमाटी पुलिस ने उस व्यक्ति की तलाशी ली, तो उसके पास से कुल 25 लाख 800 रुपये नकद बरामद हुए. पुलिस उसे लेकर गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज अस्पताल (GMCH) पहुंची, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.