गुवाहाटी के नारेंगी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से उतरते ही यात्री की मौत, सामान खंगाला तो मिले 25 लाख कैश
यह अभी भी मिस्ट्री बनी हुई है कि वह आदमी इतना कैश अपने साथ क्यों ले जा रहा था और उसका डेस्टिनेशन क्या था?
Published : November 22, 2026 at 8:23 PM IST
गुवाहाटी: असम के गुवाहाटी स्थित नारेंगी रेलवे स्टेशन पर एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने पुलिस और स्थानीय लोगों को हैरान कर दिया है। सफर के दौरान एक अज्ञात यात्री की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसके पास से 25 लाख रुपये से अधिक की भारी नकदी बरामद हुई है। पुलिस अब इस गुत्थी को सुलझाने में जुटी है कि मृतक कौन था और इतनी बड़ी रकम लेकर कहाँ जा रहा था.
यह चौंकाने वाली घटना शनिवार शाम नारेंगी रेलवे स्टेशन पर हुई. जानकारी के मुताबिक, स्टेशन पर एक व्यक्ति गंभीर और अचेत अवस्था में पड़ा मिला. उसे देखकर स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी. मौके पर पहुंची जीआरपी और नूनमाटी पुलिस ने उस व्यक्ति की तलाशी ली, तो उसके पास से कुल 25 लाख 800 रुपये नकद बरामद हुए. पुलिस उसे लेकर गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज अस्पताल (GMCH) पहुंची, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.
कोलोंगपार एक्सप्रेस से कर रहा था सफर
शुरुआती जांच में पता चला है कि वह व्यक्ति गुवाहाटी-मोइराबाड़ी कोलोंगपार एक्सप्रेस ट्रेन में सफर कर रहा था. ट्रेन शाम करीब 5 बजकर 55 मिनट पर नारेंगी स्टेशन पहुंची थी, जिसके बाद वह ट्रेन से उतरा.
मौके पर मौजूद एक व्यक्ति ने बताया, "जब कोलोंगपार एक्सप्रेस नारेंगी स्टेशन पहुंची, तो यह साफ नहीं हो पाया कि वह खुद ट्रेन से बाहर निकला या नीचे गिर गया. हमने उसे दूर से देखा था. शुरुआत में वह प्लेटफॉर्म पर बैठा हुआ था. कुछ लोगों ने उसे पीने के लिए पानी भी दिया, लेकिन अचानक वह बेहोश हो गया. इसके बाद लोगों ने पुलिस को खबर दी और पुलिस की टीम उसे एंबुलेंस से अस्पताल ले गई."
पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार
मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है. उसकी मौत के सही कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असली कारणों का खुलासा हो सकेगा. इसके साथ ही यह भी एक बड़ा रहस्य बना हुआ है कि वह व्यक्ति अपने साथ इतनी बड़ी नकदी क्यों ले जा रहा था और उसका गंतव्य कहां था.
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