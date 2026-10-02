हैदराबाद एयरपोर्ट पर इंडिगो की फ्लाइट में इमरजेंसी एग्जिट अलार्म बजने के बाद एक यात्री को उतारा गया
इंडिगो की एक फ़्लाइट से एक यात्री को उतार दिया गया, क्योंकि बोर्डिंग के दौरान इमरजेंसी एग्जिट अलार्म बजने लगा था.
Published : October 2, 2026 at 3:20 PM IST
हैदराबाद: गुरुवार आधी रात के बाद हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट (RGIA) पर बोर्डिंग के दौरान गलती से इमरजेंसी एग्जिट अलार्म बजने के बाद एक यात्री को इंडिगो फ्लाइट से उतार दिया गया.
यह घटना तब हुई जब इंडिगो की फ्लाइट में यात्री को नौवीं लाइन से इमरजेंसी एग्जिट लाइन में ले जाया गया. इंडिगो फ्लाइट शमशाबाद से कडप्पा के लिए उड़ान भरने वाली थी.
एयरक्राफ्ट के टेक ऑफ करने से कुछ देर पहले, पैसेंजर, जिसकी पहचान अभी तक सामने नहीं आई है, ने इमरजेंसी दरवाजा खोलने की कोशिश की. एयरलाइन स्टाफ ने तुरंत बीच-बचाव किया और उसे रोका. एयरलाइन के मानक नियम के अनुसार, बाद में उसे आगे की जांच के लिए आरजीआईए पुलिस को सौंप दिया गया.
इस बीच, पुलिस ने एक बयान जारी कर कहा है कि यात्री ने "अनजाने में" इमरजेंसी एग्जिट हैंडल को छू लिया, जिससे अफरा-तफरी मच गई. इसके बाद उसे हिरासत में ले लिया गया और पुलिस उससे पूछताछ कर रही है.
"राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इंडिगो की एक फ़्लाइट में बोर्डिंग के दौरान, पैसेंजर को 9वीं लाइन से दूसरी लाइन में शिफ्ट किया गया, जो इमरजेंसी एग्जिट सीटिंग एरिया है. सीट पर बैठते समय, उसने अनजाने में इमरजेंसी एग्जिट हैंडल को छू लिया, जिससे सुरक्षा सेंसर अलार्म बज गया."
पुलिस ने कहा, "एयरलाइन स्टाफ ने तुरंत दखल दिया और यात्री को विमान से उतार दिया, और फिर उसे आरजीआईए आउटपोस्ट पुलिस स्टेशन भेज दिया."
इस संबंध में विस्तृत जांच के लिए मामला दर्ज किया गया है. अधिकारियों ने कहा कि प्लेन अभी भी जमीन था और पैसेंजर बोर्डिंग अभी भी जारी थी. उन्होंने कहा कि अगर यह हवा में होता, तो और भी बुरे नतीजे हो सकते थे.
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