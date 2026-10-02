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हैदराबाद एयरपोर्ट पर इंडिगो की फ्लाइट में इमरजेंसी एग्जिट अलार्म बजने के बाद एक यात्री को उतारा गया

इंडिगो की फ्लाइट ( प्रतीकात्मक फोटो-PTI )

हैदराबाद: गुरुवार आधी रात के बाद हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट (RGIA) पर बोर्डिंग के दौरान गलती से इमरजेंसी एग्जिट अलार्म बजने के बाद एक यात्री को इंडिगो फ्लाइट से उतार दिया गया.