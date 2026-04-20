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जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में भीषण सड़क हादसा, यात्री बस खाई में गिरी, 15 लोगों की मौत

जम्मू-कश्मीर में भीषण सड़क हादसे के बाद का दृश्य ( ETV Bharat )