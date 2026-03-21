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ओडिशा में बस में लगी भीषण आग, कांग्रेस विधायक समेत 37 यात्री सुरक्षित

प्रतीकात्मक फोटो ( IANS )

भुवनेश्वर: ओडिशा के भुवनेश्वर में बीती रात बड़ा हादसा टल गया. एक बस में अचानक आग लग गई. भुवनेश्वर से मलकानगिरी जा रही एक निजी यात्री बस में शुक्रवार देर रात आग लग गई. सभी यात्रियों को सुरक्षित बचा लिया गया. आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है. बताया जाता है कि बस में सवार सभी यात्रियों को सुरक्षित निकालने के बाद बस में भीषण आग लग गई. यह घटना आंध्र प्रदेश में ओडिशा सीमा के पास रामभद्रपुरम के निकट हुई. मलकानगिरी के चित्रकोंडा से कांग्रेस विधायक मंगू खिल भी इसी बस में यात्रा कर रहे थे. शॉर्ट सर्किट से लगी आग शुरुआती तौर पर यह आशंका जताई जा रही है कि बस में आग लगने का कारण एक इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट था. बस में शनिवार को सुबह 3 बजे आग लगी. देखते ही देखते बस पूरी तरह से आग की लपटों में घिर गई. सभी 37 यात्रियों को तुरंत सुरक्षित निकाल लिया गया. इन यात्रियों में कांग्रेस विधायक मंगू खिल भी शामिल थे.