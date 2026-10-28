बेंगलुरु-चेन्नई फ्लाइट में यात्री ने इमरजेंसी गेट खोलने की कोशिश की, टला हादसा
कॉकपिट में अलार्म बजने पर घटना के बारे में पता चला जिसके बाद कार्रवाई की गई.
Published : October 28, 2026 at 1:57 PM IST
चेन्नई: चेन्नई एयरपोर्ट पुलिस एक घटना की जांच कर रही है, जिसमें एक यात्री ने इंडिगो की फ्लाइट के चेन्नई में लैंड करते समय इमरजेंसी एग्जिट गेट खोलने की कोशिश की. कर्नाटक के बेंगलुरु से 142 यात्रियों को लेकर आई इंडिगो एयरलाइंस की एक पैसेंजर फ़्लाइट कल रात करीब 8:00 बजे चेन्नई डोमेस्टिक एयरपोर्ट पर लैंड हुई.
जैसे ही एयरक्राफ्ट रनवे पर चल रहा था और धीमा हो रहा था, खबर है कि कॉकपिट में एक अलार्म बजा, जिससे पता चला कि कोई इमरजेंसी एग्जिट डोर खोलने की कोशिश कर रहा है. चौंककर, फ़्लाइट क्रू ने तुरंत जांच शुरू कर दी ताकि पता चल सके कि क्या हुआ था, यह पता लगाने की कोशिश की गई कि दरवाजा खोलने की कोशिश किसने की थी और कोशिश के पीछे क्या कारण थे.
पता चला कि इमरजेंसी एग्जिट के पास बैठे एक पैसेंजर ने दरवाजा खोलने वाला बटन दबा दिया था. फ्लाइट क्रू ने तुरंत दखल दिया, पैसेंजर को रोका और उनसे घटना के बारे में पूछताछ की. शुरुआती जांच में पता चला कि पैसेंजर श्रीशैलम (40) जो तेलंगाना का रहने वाला है. खबर है कि वह चेन्नई में फलों और सब्जियों का होलसेल ट्रेड करता है. घटना के बाद इंडिगो एयरलाइंस के सिक्योरिटी अधिकारियों ने उससे पूछताछ की.
माना जा रहा है कि श्रीशैलम ने बताया कि उसका हाथ गलती से इमरजेंसी एग्जिट के बटन से छू गया, जिससे बटन दब गया और उसका दरवाजा खोलने का कोई इरादा नहीं था. हालांकि, खबर है कि एयरलाइन के सिक्योरिटी अधिकारियों ने उसकी बात नहीं मानी.
क्योंकि इस घटना की सही जांच जरूरी थी, इसलिए श्रीशैलम को चेन्नई एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन को सौंप दिया गया. इसके बाद एयरपोर्ट पुलिस ने श्रीशैलम से इस घटना के बारे में पूछताछ शुरू की, जिसमें कहा गया है कि इमरजेंसी एग्जिट डोर खोलने का बटन तब दबाया गया था जब एयरक्राफ्ट लैंड हो चुका था और रनवे पर खड़ा था.
इस घटना में जिसमें एक पैसेंजर ने इंडिगो एयरलाइंस की एक फ्लाइट का इमरजेंसी एग्जिट डोर खोलने की कोशिश की. फ्लाइट बेंगलुरु से चेन्नई आ रही थी और जिसमें 142 पैसेंजर सवार थे. एयरपोर्ट पर लैंड करते समय, हंगामा मच गया.