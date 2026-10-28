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बेंगलुरु-चेन्नई फ्लाइट में यात्री ने इमरजेंसी गेट खोलने की कोशिश की, टला हादसा

प्रतीकात्मक फोटो ( ANI )

चेन्नई: चेन्नई एयरपोर्ट पुलिस एक घटना की जांच कर रही है, जिसमें एक यात्री ने इंडिगो की फ्लाइट के चेन्नई में लैंड करते समय इमरजेंसी एग्जिट गेट खोलने की कोशिश की. कर्नाटक के बेंगलुरु से 142 यात्रियों को लेकर आई इंडिगो एयरलाइंस की एक पैसेंजर फ़्लाइट कल रात करीब 8:00 बजे चेन्नई डोमेस्टिक एयरपोर्ट पर लैंड हुई.

जैसे ही एयरक्राफ्ट रनवे पर चल रहा था और धीमा हो रहा था, खबर है कि कॉकपिट में एक अलार्म बजा, जिससे पता चला कि कोई इमरजेंसी एग्जिट डोर खोलने की कोशिश कर रहा है. चौंककर, फ़्लाइट क्रू ने तुरंत जांच शुरू कर दी ताकि पता चल सके कि क्या हुआ था, यह पता लगाने की कोशिश की गई कि दरवाजा खोलने की कोशिश किसने की थी और कोशिश के पीछे क्या कारण थे.