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परविंदर झोटा का पार्थिव शरीर पोस्टमार्टम के लिए मानसा से पीजीआई चंडीगढ़ भेजा गया

परविंदर सिंह झोटा की डेड बॉडी पीजीआई चंडीगढ़ भेजा गया ( ETV Bharat )

मानसा (पंजाब): ड्रग्स के खिलाफ आवाज उठाने वाले परविंदर सिंह झोटा की हत्या के 24 दिन बाद उनके शव को रात 12 बजे पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल मानसा से पीजीआई चंडीगढ़ भेजा गया है.

परविंदर सिंह झोटा की बॉडी को सतनाम वाहेगुरु का जाप करते हुए मुर्दाघर से बाहर निकाला गया. जिसके बाद बॉडी को आईसीयू वेंटिलेटर और फ्रीजर वाली एम्बुलेंस में रखकर चंडीगढ़ भेजा गया.

पार्थिव शरीर को चंडीगढ़ भेजने से पहले सीबीआई की टीम की निगरानी और परविंदर झोटा के पिता भीम सिंह की उपस्थिति में धरना स्थल पर आत्मा की शांति के लिए अरदास की गई. पंजाब पुलिस के अधिकारी और एंटी-ड्रग टास्क टीम के युवा पंजाब पुलिस की पायलट गाड़ी को एंबुलेंस के आगे लगाकर परविंदर सिंह झोटा की बॉडी लेकर चंडीगढ़ से निकले. परविंदर सिंह झोटा की बॉडी को मानसा से पीजीआई चंडीगढ़ भेजने के बाद डॉक्टर ने कहा, 'परविंदर सिंह झोटा का पोस्टमॉर्टम PGI चंडीगढ़ में सुबह 9 बजे सूरज निकलने के बाद किया जाएगा.' परविंदर सिंह झोटा की बॉडी 24 दिनों से मानसा की मॉर्चरी में रखी हुई थी. पोस्टमॉर्टम की कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद झोटा के शव को वापस मानसा लाया जाएगा. झोटा की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद भीम सिंह ने कहा कि मानसा के एसएसपी का तबादला होना चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि मानसा के एसएसपी के कहने पर झोटा का मर्डर हुआ है.