परविंदर झोटा का पार्थिव शरीर पोस्टमार्टम के लिए मानसा से पीजीआई चंडीगढ़ भेजा गया
मानसा जिले के बठिंडा रोड पर मेडिकल स्टोर के मालिक अश्वनी कुमार ने परविंदर सिंह झोटा की गोली मारकर हत्या कर दी थी.
Published : November 6, 2026 at 1:25 PM IST
मानसा (पंजाब): ड्रग्स के खिलाफ आवाज उठाने वाले परविंदर सिंह झोटा की हत्या के 24 दिन बाद उनके शव को रात 12 बजे पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल मानसा से पीजीआई चंडीगढ़ भेजा गया है.
परविंदर सिंह झोटा की बॉडी को सतनाम वाहेगुरु का जाप करते हुए मुर्दाघर से बाहर निकाला गया. जिसके बाद बॉडी को आईसीयू वेंटिलेटर और फ्रीजर वाली एम्बुलेंस में रखकर चंडीगढ़ भेजा गया.
पार्थिव शरीर को चंडीगढ़ भेजने से पहले सीबीआई की टीम की निगरानी और परविंदर झोटा के पिता भीम सिंह की उपस्थिति में धरना स्थल पर आत्मा की शांति के लिए अरदास की गई.
पंजाब पुलिस के अधिकारी और एंटी-ड्रग टास्क टीम के युवा पंजाब पुलिस की पायलट गाड़ी को एंबुलेंस के आगे लगाकर परविंदर सिंह झोटा की बॉडी लेकर चंडीगढ़ से निकले. परविंदर सिंह झोटा की बॉडी को मानसा से पीजीआई चंडीगढ़ भेजने के बाद डॉक्टर ने कहा, 'परविंदर सिंह झोटा का पोस्टमॉर्टम PGI चंडीगढ़ में सुबह 9 बजे सूरज निकलने के बाद किया जाएगा.' परविंदर सिंह झोटा की बॉडी 24 दिनों से मानसा की मॉर्चरी में रखी हुई थी. पोस्टमॉर्टम की कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद झोटा के शव को वापस मानसा लाया जाएगा.
झोटा की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद भीम सिंह ने कहा कि मानसा के एसएसपी का तबादला होना चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि मानसा के एसएसपी के कहने पर झोटा का मर्डर हुआ है.
साथ ही उन्होंने ड्रग्स के खिलाफ एक्शन लेने की बात कही ताकि पंजाब के दूसरे नौजवान इसका शिकार न हों. उन्होंने कहा, "जिन हालात में पोस्टमॉर्टम और ऑटोप्सी हो रही है वह किसी से छिपी नहीं है. लेकिन फिर सरकारों से अपील है कि पंजाब को बचाने के लिए ड्रग्स के खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए."
गौरतलब है कि मानसा जिले के बठिंडा रोड पर मेडिकल स्टोर के मालिक अश्वनी कुमार ने परविंदर सिंह झोटा की गोली मारकर हत्या कर दी थी. झोटा मेडिकल स्टोर पर गया था, जहां उसने उस पर नशीले कैप्सूल बेचने का आरोप लगाया था. इस दौरान वीडियो की रिकॉ़र्डिंग भी हो रही थी. बहस के बाद मेडिकल स्टोर के मालिक ने उस पर 3 गोलियां चलाईं. पूरी घटना लाइव रिकॉर्ड हो गई. इस गोलीकांड के बाद मानसा सिविल हॉस्पिटल में झोटा को मृत घोषित कर दिया गया.
परविंदर सिंह झोटा पंजाब के मानसा जिले के एक जाने-माने एंटी-ड्रग एक्टिविस्ट थे. उनके परिवार में उनकी पत्नी, बुजुर्ग माता-पिता और 2 बच्चे हैं. झोटा एक फ्रीस्टाइल कबड्डी प्लेयर थे जो एंटी-ड्रग गतिविधियों में शामिल हो गए. उन्होंने एक 'एंटी-ड्रग टास्क फोर्स' बनाई और खुद कथित ड्रग स्मगलर को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया.
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