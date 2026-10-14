परविंदर सिंह झोटा हत्याकांड को लेकर 'आप' सरकार पर उठे सवाल, चला बुलडोजर, सीएम खुद आए सामने, कहा- नहीं छोड़ेंगे
एनएचआरसी ने जारी किया नोटिस. पंजाब में एंटी ड्रग्स अभियान को लगा झटका. पढ़ें पूरी खबरज
Published : October 14, 2026 at 5:55 PM IST
चंडीगढ़ : पंजाब में नशे के खिलाफ अभियान चलाने वाले परविंदर सिंह झोटा की हत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. बुधवार को मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने खुद मीडिया के सामने आकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है. हालांकि, विपक्षी पार्टियों ने उनकी हत्या के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार को दोषी ठहराया है.
आम लोगों का गुस्सा कम करने के लिए पुलिस ने मानसा में आरोपी का घर गिराने के लिए बुलडोजर अभियान चलाया. वहां पर मौजूद भीड़ ने आरोपी की दुकान में आग लगा दी. उन्होंने 15 अक्टूबर को पंजाब बंद का आह्वान कर रखा है. सांसद विक्रमजीत सिंह ने परविंदर झोटा के बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी ली है.
झोटा की मंगलवार को मानसा जिले में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. कहा ये जा रहा है कि एक मेडिकल स्टोर के मालिक ने उनकी हत्या की है. मेडिकल स्टोर के मालिक अश्विनी कुमार ने झोटा और उसके साथियों पर गोली चला दी थी. आरोप है कि उन्होंने कुमार से एक बुज़ुर्ग व्यक्ति को नशीली दवाएं बेचने के बारे में सवाल किया था. यह घटना तब हुई जब झोटा फेसबुक लाइव कर रहे थे. पुलिस ने बताया कि कुमार को राजस्थान के सालासर से हिरासत में ले लिया गया है.
VIDEO | Punjab: Following public outrage over the murder of anti-drug activist Parvinder Singh Jhota, protesters in Mansa vandalised and partially demolished the house of accused chemist Ashwini Kumar before setting it on fire. Bulldozer action had also been initiated to demolish the property. Accused Ashwani Kumar was taken into custody from Salasar, Rajasthan, earlier today. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd)— Press Trust of India (@PTI_News) October 14, 2026
#WATCH | On an anti-drug activist shot dead in Mansa, Punjab CM Bhagwant Mann says, "A very unfortunate incident has occurred in Mansa, in which social worker Parminder Singh Jhota was shot dead. I want to make it clear that the Punjab Police will leave no stone unturned in this matter. The culprits will face the strictest possible punishment. If anyone else is found to be behind the conspiracy, they too will not be spared. We have waged a war across Punjab against all forms of drugs, and no one will be granted any leeway or shown any leniency. It does not matter who the person is or how far-reaching their connections are. I also express my condolences to Parminder Singh Jhota's family; such an incident should never have happened. I have issued strict instructions to the DGP to conduct a thorough investigation into this matter and ensure the truth is fully revealed..." (Source: CMO)— ANI (@ANI) October 14, 2026
कांग्रेस सांसद अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने ड्रग्स के खिलाफ आवाज उठाने वाले एक्टिविस्ट परविंदर सिंह झोटा के परिवार से मुलाकात की. उन्होंने राज्य में ड्रग्स की समस्या को रोकने में "नाकाम" रहने के लिए आप सरकार की कड़ी आलोचना की.
मानसा में पत्रकारों से बात करते हुए वडिंग ने कहा कि पंजाब में ड्रग्स की समस्या सबसे बड़े मुद्दों में से एक है और भगवंत मान सरकार इस समस्या को रोकने में नाकाम रही है. उन्होंने कहा कि झोटा की जान ड्रग्स की समस्या के खिलाफ लड़ते हुए गई.
वडिंग ने कहा, "इस घटना ने दुनिया भर के पंजाबियों को झकझोर कर रख दिया है." उन्होंने आगे कहा कि दुनिया भर के लोग इस बात से चिंतित हैं कि राज्य ड्रग्स की लत के दलदल में फंस गया है, जिसकी वजह से कई युवाओं की जान जा चुकी है. उन्होंने कहा कि कई सरकारें आईं और उन्होंने राज्य से ड्रग्स की समस्या को खत्म करने का वादा किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ. उन्होंने दावा किया कि मान ने डेढ़ महीने के भीतर ड्रग्स को खत्म करने का वादा किया था, लेकिन वे ऐसा नहीं कर सके. सीएम ने एंटी-ड्रग ड्राइव जैसे अभियान भी शुरू किए, पर उसका कोई असर नहीं दिखा.
पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रमुख ने उन दावों को भी खारिज कर दिया कि झोटा की हत्या निजी दुश्मनी की वजह से हुई थी. उन्होंने इस बात पर भी सवाल उठाया कि आरोपी के पास लाइसेंसी हथियार कैसे आया. लुधियाना के सांसद वडिंग ने कहा, "जो व्यक्ति ड्रग्स बेच रहा था, उसे हथियार का लाइसेंस कैसे मिल सकता है ? यह जांच का विषय है. हम झोटा के परिवार के साथ खड़े हैं."
वडिंग ने कहा कि उनकी पार्टी झोटा की हत्या के बाद कई संगठनों द्वारा बनाई गई संयुक्त कार्य समिति की ओर से 15 अक्टूबर को बुलाए गए पंजाब बंद का समर्थन करेगी.
भाजपा ने हत्या को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से इस्तीफे की मांग की है. पार्टी ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी की सरकार नशे की समस्या को रोकने में नाकाम रही है. पार्टी ने कहा कि पंजाब का इलाका पाकिस्तान से सटा हुआ है, फिर भी राज्य सरकार इस मुद्दे को लेकर गंभीर नहीं है.
पंजाब भाजपा अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने पंजाब में कानून-व्यवस्था के "पूरी तरह से ठप" होने और "जंगल राज" का आरोप लगाया. उन्होंने कहा, "आप की सरकार ड्रग्स पर रोक नहीं लगा पाई, लेकिन लोगों की आवाज जरूर दबाई जा रही है. ड्रग्स नहीं, बल्कि लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है." भाजपा नेता ने कहा, "भगवंत मान के पास मुख्यमंत्री बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है. उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए. यही हमारी मांग है."
एनएचआरसी ने लिया संज्ञान - राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पंजाब सरकार और पुलिस प्रशासन से जवाब मांगा है. आयोग ने इस घटना को राज्य में बिगड़ती कानून-व्यवस्था और ड्रग माफिया के बढ़ते दुस्साहस का नतीजा बताया है. आयोग ने राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों को नोटिस जारी किए हैं. एनएचआरसी सदस्य प्रियांक कानूनगो ने कहा, "पंजाब में ड्रग्स के खिलाफ काम करने वाले एक सामाजिक कार्यकर्ता की बेरहमी से हत्या एक बहुत गंभीर मामला है और यह राज्य में कानून-व्यवस्था की विफलता को दर्शाता है. वैध दवाओं की आड़ में ड्रग्स बेचने वाले माफिया इतने बेखौफ हो गए हैं कि वे आवाज उठाने वालों को गोली मारकर चुप कराने की कोशिश करते हैं."
परविंदर सिंह झोटा पंजाब के मानसा जिले के एक जाने-माने एंटी-ड्रग एक्टिविस्ट थे. उनके परिवार में उनकी पत्नी, बुज़ुर्ग माता-पिता और दो बच्चे हैं. झोटा एक फ्रीस्टाइल कबड्डी खिलाड़ी थे. उन्होंने नशीली दवाओं के खिलाफ अपनी गतिविधियों को जारी रखा था. इसके लिए उन्होंने एक एंटी-ड्रग टास्क फोर्स भी बनाई थी. उन्होंने खुद ही कई ड्रग तस्करों को पुलिस के हवाले किया था.
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