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परविंदर सिंह झोटा हत्याकांड को लेकर 'आप' सरकार पर उठे सवाल, चला बुलडोजर, सीएम खुद आए सामने, कहा- नहीं छोड़ेंगे

परविंदर सिंह झोटा हत्या कांड ( ETV Bharat )

चंडीगढ़ : पंजाब में नशे के खिलाफ अभियान चलाने वाले परविंदर सिंह झोटा की हत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. बुधवार को मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने खुद मीडिया के सामने आकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है. हालांकि, विपक्षी पार्टियों ने उनकी हत्या के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार को दोषी ठहराया है.

आम लोगों का गुस्सा कम करने के लिए पुलिस ने मानसा में आरोपी का घर गिराने के लिए बुलडोजर अभियान चलाया. वहां पर मौजूद भीड़ ने आरोपी की दुकान में आग लगा दी. उन्होंने 15 अक्टूबर को पंजाब बंद का आह्वान कर रखा है. सांसद विक्रमजीत सिंह ने परविंदर झोटा के बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी ली है.

झोटा की मंगलवार को मानसा जिले में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. कहा ये जा रहा है कि एक मेडिकल स्टोर के मालिक ने उनकी हत्या की है. मेडिकल स्टोर के मालिक अश्विनी कुमार ने झोटा और उसके साथियों पर गोली चला दी थी. आरोप है कि उन्होंने कुमार से एक बुज़ुर्ग व्यक्ति को नशीली दवाएं बेचने के बारे में सवाल किया था. यह घटना तब हुई जब झोटा फेसबुक लाइव कर रहे थे. पुलिस ने बताया कि कुमार को राजस्थान के सालासर से हिरासत में ले लिया गया है. कांग्रेस सांसद अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने ड्रग्स के खिलाफ आवाज उठाने वाले एक्टिविस्ट परविंदर सिंह झोटा के परिवार से मुलाकात की. उन्होंने राज्य में ड्रग्स की समस्या को रोकने में "नाकाम" रहने के लिए आप सरकार की कड़ी आलोचना की. मानसा में पत्रकारों से बात करते हुए वडिंग ने कहा कि पंजाब में ड्रग्स की समस्या सबसे बड़े मुद्दों में से एक है और भगवंत मान सरकार इस समस्या को रोकने में नाकाम रही है. उन्होंने कहा कि झोटा की जान ड्रग्स की समस्या के खिलाफ लड़ते हुए गई. वडिंग ने कहा, "इस घटना ने दुनिया भर के पंजाबियों को झकझोर कर रख दिया है." उन्होंने आगे कहा कि दुनिया भर के लोग इस बात से चिंतित हैं कि राज्य ड्रग्स की लत के दलदल में फंस गया है, जिसकी वजह से कई युवाओं की जान जा चुकी है. उन्होंने कहा कि कई सरकारें आईं और उन्होंने राज्य से ड्रग्स की समस्या को खत्म करने का वादा किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ. उन्होंने दावा किया कि मान ने डेढ़ महीने के भीतर ड्रग्स को खत्म करने का वादा किया था, लेकिन वे ऐसा नहीं कर सके. सीएम ने एंटी-ड्रग ड्राइव जैसे अभियान भी शुरू किए, पर उसका कोई असर नहीं दिखा. पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रमुख ने उन दावों को भी खारिज कर दिया कि झोटा की हत्या निजी दुश्मनी की वजह से हुई थी. उन्होंने इस बात पर भी सवाल उठाया कि आरोपी के पास लाइसेंसी हथियार कैसे आया. लुधियाना के सांसद वडिंग ने कहा, "जो व्यक्ति ड्रग्स बेच रहा था, उसे हथियार का लाइसेंस कैसे मिल सकता है ? यह जांच का विषय है. हम झोटा के परिवार के साथ खड़े हैं."