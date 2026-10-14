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Special: पलामू के सरकारी स्कूलों में 25% बच्चे नहीं करते क्लास अटेंड! मौसमी पलायन पढ़ाई को कर रहा प्रभावित

पलामू: जिले के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई करने वाले 25% से अधिक बच्चे नियमित तौर पर क्लास अटेंड नहीं करते हैं. कोई बच्चा लगातार 30 दिन तो कोई बच्चा लगातार 20 दिनों तक क्लास अटेंड नहीं करता है. सबसे खराब हालत 8वीं से लेकर 12वीं क्लास में पढ़ाई करने वाले छात्र-छात्राओं की है, जो सबसे अधिक गायब रहते हैं. पलामू में 2665 के करीब सरकारी स्कूल हैं, जिसमें 501489 बच्चे पढ़ाई करते हैं.

दरअसल, पलामू में सरकारी स्कूलों को लेकर जिला प्रशासन ने एक स्पेशल सर्वे करवाया था. इस सर्वे में स्कूल की आधारभूत संरचना के साथ-साथ बच्चों की उपस्थिति का भी आकलन किया था. इसी दौरान यह जानकारी निकालकर सामने आई थी कि पहले से लेकर 8वीं तक के 25% जबकि 9वीं से लेकर 12वीं तक के 30% बच्चे कैंपस से दूर हो रहे हैं. ग्रामीण इलाके के बच्चे सबसे अधिक कैंपस से दूर हुए हैं और जिला प्रशासन ने खास इलाकों को चिन्हित भी किया है.

सरकारी स्कूलों में 25% बच्चे नहीं करते क्लास अटेंड! (Etv Bharat)

मौसमी पलायन बच्चों को स्कूल कैंपस से कर रहा है दूर, अन्य कारण भी सामने आए

पलामू का इलाका पूरे देशभर में पलायन के लिए चर्चित है. एक बड़ी आबादी ऐसी भी है, जो मौसमी पलायन करती है. यह आबादी धान रोपाई और धान कटाई के लिए 2 से 3 महीने पूरे परिवार के साथ बाहरी राज्यों में पलायन कर जाती है. मौसमी पलायन बच्चों को सबसे अधिक स्कूल के कैंपस से दूर कर रही है.

ग्राफिक्स इमेज (Etv Bharat)

इन कारणों की वजह से दूर हो रहे बच्चे

जिला प्रशासन के सर्वे में दूसरे बिंदुओं पर भी जानकारी निकलकर सामने आई है, जिस कारण बच्चे स्कूल कैंपस से दूर हो रहे हैं. सर्वे में यह बात भी सामने आई है कि बड़ी संख्या में बच्चों के परिवार नशा करते हैं, जिस वजह से उनके बच्चे स्कूल से दूर हो रहे हैं. कई परिवार ऐसे भी हैं, जो अपने बच्चों से खेती करवा रहे हैं या दूसरे कार्यों में उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं.

बच्चों को स्कूल कैंपस से जोड़ने के लिए जिला प्रशासन है गंभीर, परिजनों से लिया जा रहा है शपथ पत्र

बच्चों को स्कूल कैंपस से जोड़ने के लिए पलामू में जिला प्रशासन गंभीर है और कई बिंदुओं पर कदम उठाए जा रहे हैं. जिला प्रशासन ने बच्चों को स्कूल से जोड़े रखने के लिए 'परवाज कार्यक्रम' शुरू किया है. जिला प्रशासन के सभी वरीय अधिकारी हर सप्ताह प्रखंड में जाएंगे और वैसे स्कूलों में कैंप करेंगे, जहां सबसे अधिक बच्चे कैंपस से दूर हुए हैं. इस बीच अधिकारी परिजन और ग्रामीणों से बातचीत करेंगे. इस दौरान अधिकारी खुद बच्चों को मध्यान भोजन भी परोसेंगे.

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बच्चों को स्कूल से जुड़ने के लिए अभियान संचालित

पलामू डीसी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत खुद इस अभियान को मॉनिटर कर रहे हैं और बच्चों को स्कूल से जुड़े रखने के लिए अभियान चला रहे हैं. अभियान के दौरान अधिकारी परिजनों से बातचीत कर रहे हैं, उनसे एक शपथ पत्र भी लिया जा रहा है ताकि बच्चे स्कूल के कैंपस से दूर नहीं हो सके.