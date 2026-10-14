Special: पलामू के सरकारी स्कूलों में 25% बच्चे नहीं करते क्लास अटेंड! मौसमी पलायन पढ़ाई को कर रहा प्रभावित

Special: पलामू के सरकारी स्कूलों में 25% बच्चे नहीं करते क्लास अटेंड! मौसमी पलायन पढ़ाई को कर रहा प्रभावित
पलामू के सरकारी स्कूलों में क्लास से दूर हो रहे बच्चों को जोड़ने के लिए 'परवाज कार्यक्रम' की शुरूआत हुई है. नीरज कुमार की रिपोर्ट.
Published : October 14, 2026 at 4:44 PM IST
पलामू: जिले के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई करने वाले 25% से अधिक बच्चे नियमित तौर पर क्लास अटेंड नहीं करते हैं. कोई बच्चा लगातार 30 दिन तो कोई बच्चा लगातार 20 दिनों तक क्लास अटेंड नहीं करता है. सबसे खराब हालत 8वीं से लेकर 12वीं क्लास में पढ़ाई करने वाले छात्र-छात्राओं की है, जो सबसे अधिक गायब रहते हैं. पलामू में 2665 के करीब सरकारी स्कूल हैं, जिसमें 501489 बच्चे पढ़ाई करते हैं.
जिला प्रशासन के स्पेशल सर्वे में क्या-क्या?
दरअसल, पलामू में सरकारी स्कूलों को लेकर जिला प्रशासन ने एक स्पेशल सर्वे करवाया था. इस सर्वे में स्कूल की आधारभूत संरचना के साथ-साथ बच्चों की उपस्थिति का भी आकलन किया था. इसी दौरान यह जानकारी निकालकर सामने आई थी कि पहले से लेकर 8वीं तक के 25% जबकि 9वीं से लेकर 12वीं तक के 30% बच्चे कैंपस से दूर हो रहे हैं. ग्रामीण इलाके के बच्चे सबसे अधिक कैंपस से दूर हुए हैं और जिला प्रशासन ने खास इलाकों को चिन्हित भी किया है.
मौसमी पलायन बच्चों को स्कूल कैंपस से कर रहा है दूर, अन्य कारण भी सामने आए
पलामू का इलाका पूरे देशभर में पलायन के लिए चर्चित है. एक बड़ी आबादी ऐसी भी है, जो मौसमी पलायन करती है. यह आबादी धान रोपाई और धान कटाई के लिए 2 से 3 महीने पूरे परिवार के साथ बाहरी राज्यों में पलायन कर जाती है. मौसमी पलायन बच्चों को सबसे अधिक स्कूल के कैंपस से दूर कर रही है.
इन कारणों की वजह से दूर हो रहे बच्चे
जिला प्रशासन के सर्वे में दूसरे बिंदुओं पर भी जानकारी निकलकर सामने आई है, जिस कारण बच्चे स्कूल कैंपस से दूर हो रहे हैं. सर्वे में यह बात भी सामने आई है कि बड़ी संख्या में बच्चों के परिवार नशा करते हैं, जिस वजह से उनके बच्चे स्कूल से दूर हो रहे हैं. कई परिवार ऐसे भी हैं, जो अपने बच्चों से खेती करवा रहे हैं या दूसरे कार्यों में उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं.
बच्चों को स्कूल कैंपस से जोड़ने के लिए जिला प्रशासन है गंभीर, परिजनों से लिया जा रहा है शपथ पत्र
बच्चों को स्कूल कैंपस से जोड़ने के लिए पलामू में जिला प्रशासन गंभीर है और कई बिंदुओं पर कदम उठाए जा रहे हैं. जिला प्रशासन ने बच्चों को स्कूल से जोड़े रखने के लिए 'परवाज कार्यक्रम' शुरू किया है. जिला प्रशासन के सभी वरीय अधिकारी हर सप्ताह प्रखंड में जाएंगे और वैसे स्कूलों में कैंप करेंगे, जहां सबसे अधिक बच्चे कैंपस से दूर हुए हैं. इस बीच अधिकारी परिजन और ग्रामीणों से बातचीत करेंगे. इस दौरान अधिकारी खुद बच्चों को मध्यान भोजन भी परोसेंगे.
बच्चों को स्कूल से जुड़ने के लिए अभियान संचालित
पलामू डीसी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत खुद इस अभियान को मॉनिटर कर रहे हैं और बच्चों को स्कूल से जुड़े रखने के लिए अभियान चला रहे हैं. अभियान के दौरान अधिकारी परिजनों से बातचीत कर रहे हैं, उनसे एक शपथ पत्र भी लिया जा रहा है ताकि बच्चे स्कूल के कैंपस से दूर नहीं हो सके.
आसान नहीं है बोलना की सभी बच्चों को स्कूल भेज दीजिए. घर में काम करने बच्चे साथ देते है, धान रोपने या फसल काटने के दौरान बच्चे साथ में पलायन कर जाते है. इन सब चुनौतियों के बीच जिला प्रशासन को आगे बढ़ना होगा और बच्चों को स्कूल के कैंपस से जोड़ना है. यह सोचना होगा कि घर में कोई एक व्यक्ति भी है तो वह बच्चों का ख्याल रखें और स्कूल भेजे. जिला प्रशासन मध्यान भोजन पर भी नजर रख रही है और उसे बेहतर कर रही है. कोई भी बच्चा स्कूल कैंपस से छूट नहीं जिला प्रशासन इसके लिए प्रतिबद्ध है और कार्यक्रम चलाया जा रहा है. अधिकारी गांव में जाएंगे और ग्रामीणों के साथ बातचीत करेंगे: दिलीप प्रताप सिंह शेखावत, डीसी
नियमित उपस्थिति और ड्रॉप आउट दोनों अलग-अलग चीज है. नियमित उपस्थिति 25- 26% बच्चों की कम हो रही है. बच्चों को स्कूल से जोड़े रखने के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया है. वही ऐसे बच्चों को भी टारगेट किया जा रहा है, जो 2 दिन स्कूल आते हैं और चार दिन स्कूल नहीं आते है: संदीप कुमार, जिला शिक्षा पदाधिकारी
स्कूल को शिक्षकों को भी सौंपी गई है जिम्मेदारी, स्थानीय जनप्रतिनिधियों का भी लिया जा रहा है सहारा
अभियान शुरू होने से पहले पलामू में स्कूल कैंपस से बच्चों को जोड़ने के लिए शिक्षकों को भी जिम्मेदारी सौंप गई थी. अभियान शुरू होने के बाद एक बार फिर से शिक्षकों को जिम्मेदारी सौंप गई है और उन्हें ग्रामीणों को जागरूक करने को कहा गया है. इस अभियान में स्थानीय मुखिया वार्ड, पार्षद, जिला परिषद सदस्य एवं जनप्रतिनिधियों का सहारा लेने को कहा गया है.
इन इलाकों में स्कूल कैंपस से दूर सबसे अधिक बच्चे
पलामू के चैनपुर, रामगढ़, मनातू, नौडीहा बाजार, पांडू जैसे इलाकों में सबसे अधिक बच्चे कैंपस से दूर हुए हैं. नौडीहा बाजार में कई ऐसे गांव हैं, जहां बच्चों की ड्रॉपआउट संख्या सबसे अधिक है. स्कूल प्रबंधन समिति को भी ग्रामीणों से बातचीत करने को कहा गया है. पलामू जिला प्रशासन स्कूल के मध्याहन भोजन को बेहतर कर रही है, ताकि स्कूल कैंपस में बच्चों बेहतर भोजन मिल सके.
परिजनों से बातचीत की जा रही है और उन्हें समझाया भी जा रहा है. कई लोगों के बच्चे गरीबी एवं अन्य कारण से स्कूल नहीं पहुंच पा रहे है. स्कूल नहीं पहुंचने पर बच्चे बहने भी बनाते हैं और बताते हैं कि उन्हें बुखार लग गया था: जय प्रकाश ठाकुर, शिक्षक
ग्रामीण पढ़े लिखे नहीं है, जबकि कई लोग मौसमी पलायन कर जाते हैं और बच्चे स्कूल के कैंपस से दूर हो जाते हैं. पूरे परिवार के साथ गांव के लोग धान काटने के लिए बाहर चले जाते हैं, जिस कारण बच्चों का स्कूल छूट जाता है: मनदीप मेहता, ग्रामीण, चैनपुर
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