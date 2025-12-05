निशांत राजनीति में आएंगे? संजय झा बोले- 'फैसला तो इन्हीं को करना है'
जेडीयू नेता संजय झा के एक बयान से नीतीश कुमार के बेटे निशांत एक बार फिर चर्चा में आ गए है. जानिए क्यों?.
Published : December 5, 2025 at 5:05 PM IST
पटना: बिहार विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत के बाद एनडीए में एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. नीतीश कुमार के भरोसेमंद, जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद संजय झा ने निशांत कुमार की राजनीतिक एंट्री पर बड़ा संकेत दिया है.
राजनीति में आएंगे निशांत?.. क्या बोले संजय झा? : संजय झा से जब निशांत कुमार के राजनीति में आने को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ''पार्टी के लोग, शुभचिंतक, पार्टी के कार्यकर्ता और हमारी भी यही इच्छा हैं कि निशांत अब पार्टी मैं आकर काम करें. लेकिन पार्टी में कब आते हैं यह इन पर निर्भर करता है. पार्टी में आने का फैसला इन्हीं को लेना हैं.''
निशांत कुमार ने क्या कहा? : पटना एयरपोर्ट पर जब संजय झा बयान दे रहे थे, तो उनके बगल में निशांत कुमार यह सब सुनकर मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उन्होंने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी. पार्टी में कब शामिल हो रहे है?, इस सवाल पर निशांत कुमार चुप्पी साध गए.
'बिहार की जनता को पिताजी पर भरोसा' : निशांत कुमार ने यह जरूर कहा कि ''बिहार की जनता ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भरोसा जताया है, और इससे पहले भी पिताजी ने जो वादा किया, उसे पूरा किया और इस बार भी मुझे पूरा भरोसा है कि नौकरी और रोजगार को लेकर, उन्होंने जो वादा किया हैं, उसे निभाएंगे.''
एक साथ दिखे संजय झा और निशांत कुमार : शुक्रवार को पटना एयरपोर्ट पर राज्यसभा सांसद संजय झा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार साथ दिखे. दोनों एक साथ दिल्ली से पटना पहुंचे थे. इस दौरान संजय झा के बयान के बाद एक बार फिर निशांत को लेकर सियासी चर्चा तेज हो गई है. तो दूसरी तरफ निशांत की मुस्कुराहट ने बहुत कुछ कह दिया.
कब होगी निशांत की पॉलिटिकल एंट्री? : बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में भी निशांत के बिहार की राजनीति में खूब चर्चा हुई थी. पटना में चुनाव के दौरान कई बार उनके पोस्टर भी लगे. निशांत ने कई बार नालंदा का भी दौरा किया था. जब-जब एनडीए के नेताओं से सवाल पूछा गया तो उन्होंने निशांत की राजनीति में आने की वकालत की. एक बार फिर संजय झा के बयान से यह सवाल उठ रहे है कि आखिर निशांत जेडीयू में कब शामिल होंगे और कब सक्रिय राजनीति में कदम रखेंगे?.
