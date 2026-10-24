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प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में शामिल हुए भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन, झारखंड में भगवा लहराने के लिए मिशन मोड में काम करने का दिया संदेश

भाजपा प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन, प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी व अन्य. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांचीः भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने संगठन मजबूती और झारखंड में भगवा लहराने पर जोर दिया है. रांची के कांके में आयोजित भाजपा प्रदेश कार्यसमिति की बैठक को संबोधित करते हुए नितिन नबीन जहां कांग्रेस पर निशाना साधते नजर आए, वहीं झारखंड में कमल खिलाने के लिए कार्यकर्ताओं को मिशन मोड में काम करने की नसीहत दी. उन्होंने कहा कि इस कार्यसमिति की बैठक से एक नई ऊर्जा और उत्साह लेकर आप सभी लोग जाएंगे. हम सबको भारतीय जनता पार्टी को एक नई ऊर्जा के साथ, नए उत्साह के साथ नई उमंग के साथ झारखंड में खड़ा करना है.

नितिन नबीन आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस प्रकार से पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का विस्तार हुआ है और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी योजनाओं को लेकर जो जनता में स्वीकार्यता है, जो विश्वास का माहौल बना है उसे झारखंड में मजबूती से बरकरार रखना है. भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि मैं जानता हूं कि झारखंड के हमारे कार्यकर्ताओं में चुनौती को स्वीकार करने का दमखम है.