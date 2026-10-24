प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में शामिल हुए भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन, झारखंड में भगवा लहराने के लिए मिशन मोड में काम करने का दिया संदेश
रांची में भाजपा प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने झारखंड में कमल खिलाने का आह्वान किया. रिपोर्ट-भुवन किशोर झा
Published : October 24, 2026 at 7:18 PM IST
रांचीः भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने संगठन मजबूती और झारखंड में भगवा लहराने पर जोर दिया है. रांची के कांके में आयोजित भाजपा प्रदेश कार्यसमिति की बैठक को संबोधित करते हुए नितिन नबीन जहां कांग्रेस पर निशाना साधते नजर आए, वहीं झारखंड में कमल खिलाने के लिए कार्यकर्ताओं को मिशन मोड में काम करने की नसीहत दी. उन्होंने कहा कि इस कार्यसमिति की बैठक से एक नई ऊर्जा और उत्साह लेकर आप सभी लोग जाएंगे. हम सबको भारतीय जनता पार्टी को एक नई ऊर्जा के साथ, नए उत्साह के साथ नई उमंग के साथ झारखंड में खड़ा करना है.
नितिन नबीन आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस प्रकार से पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का विस्तार हुआ है और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी योजनाओं को लेकर जो जनता में स्वीकार्यता है, जो विश्वास का माहौल बना है उसे झारखंड में मजबूती से बरकरार रखना है. भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि मैं जानता हूं कि झारखंड के हमारे कार्यकर्ताओं में चुनौती को स्वीकार करने का दमखम है.
"झारखंड में भाजपा की जड़ें काफी मजबूत"
जब बिहार-झारखंड एक हुआ करता था, उस समय वर्तमान झारखंड वाले इलाके में भाजपा की जड़ें काफी मजबूत हुआ करती थी. जब बीजेपी संयुक्त बिहार में बढ़ रही थी तो उसकी शुरुआत इसी झारखंड की पवित्र भूमि से हुई थी. इसलिए झारखंड में हमारी ताकत को कोई कम नहीं आंक सकता है. उन्होंने कहा कि जिस दिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और भाजपा नेतृत्व कमर कस लेगी उस दिन झारखंड अपना होगा और भाजपा का होगा. इस संकल्प की आवश्यकता है. उन्होंने कहा कि जिस राज्य की स्थापना पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी. उसे हम ही संवारेंगे और आगे बढ़ाएंगे. नितिन नबीन ने कहा कि इस संकल्प को लेकर जाना है और यह संकल्प तभी सिद्ध हो सकता है, जब यहां पर बैठा हुआ एक-एक कार्यकर्ता यह संकल्प लेकर जाए.
झारखंड में भगवा लहराने का लें संकल्प-नितिन नबीन
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने पार्टी नेताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हम किस पद पर हैं, किस दायित्व में हैं और किस भूमिका में हैं इस आधार पर यदि हम सोचेंगे तो कहीं ना कहीं हम अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर पाएंगे. हमें जो जिम्मेदारी मिली है उसे बखूबी निभाना है यह संकल्प लेकर जाना है. दो दिनों की इस प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में हमारा मिशन यह होना चाहिए कि यहां की एक-एक बात, राजनीतिक मुद्दे और यहां जो चर्चाएं होंगी उसे हम कैसे कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता के बीच ले जाएं.
उन्होंने कहा कि मैं हमेशा इस बात को मानता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने दायित्व को दिल से निर्वहन करने का संकल्प ले लेता है तो कोई ताकत उसे लक्ष्य पाने से रोक नहीं सकता, लेकिन इसके लिए हमारी सक्रियता, हमारा संवाद और हमारे संगठन में कार्यकर्ताओं के साथ संबंध इन तीनों चीजों को बेहतर ढंग से नीचे तक उतारने की आवश्यकता है. जो पार्टी के हमारे निर्णय होते हैं उसे हम जमीन पर परिणाम दायक बनाने का काम करें. उन्होंने कहा कि सिर्फ कार्यक्रम करने की जगह हमें इस बात पर ध्यान केंद्रित करना है कि हम कैसे बेहतर परिणाम हासिल करें.
"पश्चिम बंगाल की सफलता से लें सबक"
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने पश्चिम बंगाल चुनाव परिणाम की चर्चा करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में विपरीत परिस्थितियों में भी वहां के भाजपा कार्यकर्ताओं ने संघर्ष किया और वहां हमने सफलता पाई. उसी तरह झारखंड में भी विपरीत परिस्थितियों में झारखंड के कार्यकर्ताओं को मेहनत करने की जरूरत है. नितिन नबीन ने कहा कि यदि पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनी है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संभव हो सका. वहां कार्यकर्ताओं ने कितनी यातनाएं सही. कम्युनिस्टों की सरकार से लेकर ममता की क्रूर सरकार ने किस तरह से भाजपा की कार्यकर्ताओं को यातनाएं दी वह सबको मालूम है, लेकिन कार्यकर्ताओं ने संघर्ष करना नहीं छोड़ा और यही कारण है कि पश्चिम बंगाल में आज हमारी सरकार है. इसका श्रेय पश्चिम बंगाल के सभी कार्यकर्ताओं को जाता है.
नितिन नबीन ने बिहार का उल्लेख करते हुए कहा कि वहां पहले भय का वातावरण हुआ करता था. हमें लगता था कि पढ़ाई के लिए हमें बिहार से बाहर ही जाना होगा, लेकिन अब वह दौर बीत चुका. उन्होंने कहा कि मैं पश्चिम बंगाल की चर्चा इस बात के लिए कर रहा हूं क्योंकि जब उत्तर प्रदेश से बिहार में आता हूं और बिहार से फिर झारखंड होते हुए बंगाल और ओडिशा जाता हूं तो केवल एक ही कसक रह जाती है कि झारखंड में भी भाजपा की सरकार बननी चाहिए थी, तब यह राज्य तेजी से विकास करता.
पार्टी पदाधिकारियों-कार्यकर्ताओं को मिलकर काम करने का संदेश
इस कार्यसमिति की बैठक से सबक लेते हुए एक संदेश जाना चाहिए कि जो क्षेत्र कभी भाजपा का मजबूत गढ़ हुआ करता था अगर आज वह कमजोर हुआ है तो इसका कारण भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता हैं. जनता आज भी विश्वास भरी निगाहों से भाजपा की ओर देख रही है. नितिन नबीन ने कहा कि हम भले ही आज कमजोर हुए हैं, लेकिन झारखंड में हमारी जड़ें काफी गहरी हैं. जरूर है कि सब मिलकर काम करें.इसलिए मैं यहां अपने सभी साथियों को कहने आया हूं कि हम सभी को मिलकर पूरी ताकत के साथ खड़ा होना है. नरेंद्र मोदी जैसा हमारे पास नेतृत्व है और जनता पार्टी जैसा विचार हमारे पास है.
ये भी पढ़ें-
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने जिलाध्यक्षों और प्रभारियों के साथ की बैठक, भविष्य की रणनीति पर की चर्चा
झारखंड दौरे पर पहुंचे भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन, रांची एयरपोर्ट पर नेताओं-कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत
प्रदेश भाजपा कार्यसमिति की बैठक से पहले प्रदेश प्रभारियों ने की मंत्रणा, राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगमन को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह