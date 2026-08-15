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स्वतंत्रता दिवस पर बंटवारे की याद: 1947 के बंटवारे की त्रासदी और शरणार्थियों के दर्द को बयां करता पार्टिशन म्यूजियम

1947 के बंटवारे की त्रासदी को बयां करता पार्टिशन म्यूजियम ( Etv Bharat )

1947 में हिंसा और बंटवारे की घोषणा के बाद लाखों लोग रातों-रात अपने घरों से निकलने को मजबूर हुए. लोग बैलगाड़ियों, पैदल, ट्रेनों, हवाई जहाजों, नावों और दूसरे मौजूद साधनों से एक देश से दूसरे देश की ओर रवाना हुए. 17 अगस्त 1947 को रैडक्लिफ रेखा की घोषणा से पहले ही बड़े पैमाने पर पलायन शुरू हो चुका था. आकलनों के अनुसार, विभाजन के दौरान करीब 1.2 करोड़ से अधिक लोग भारत और पाकिस्तान के बीच विस्थापित हुए. पंजाब और बंगाल में इसका सबसे व्यापक असर देखने को मिला. हजारों परिवारों को अपनी संपत्ति, घर और पुरानी जिंदगी पीछे छोड़नी पड़ी.

पार्टिशन म्यूजियम में केवल इतिहास की घटनाएं ही नहीं, बल्कि उन लोगों की आंखों देखी कहानियां भी दर्ज हैं, जिन्होंने विभाजन को खुद झेला. लेडी किश्वर देसाई ने बताया कि इसके लिए करीब 15 वर्षों से काम किया गया है. अलग-अलग परिवारों की ओरल हिस्ट्री रिकॉर्ड की गई है, जिसमें बताया गया है कि वे कैसे अपने घरों से निकले और नई जगहों पर जाकर बसे. संग्रहालय में 1947 में लोग अपने साथ लेकर आए सामान भी प्रदर्शित किए गए हैं. इनमें छोटे बर्तन, सिलाई मशीन, कपड़े और रोजमर्रा की दूसरी वस्तुएं शामिल हैं. इसके अलावा चिट्ठियां, तस्वीरें और अन्य दस्तावेज भी संग्रहालय का हिस्सा हैं. इन चीजों के जरिए उस समय के विस्थापन और लोगों की मुश्किलों को समझने की कोशिश की गई है.

लेडी किश्वर देसाई ने बताया कि दुनिया का पहला पार्टिशन म्यूजियम 2017 में अमृतसर में शुरू किया गया था. भारत के विभाजन के 75 साल पूरे होने के मौके पर दिल्ली में दूसरा संग्रहालय दारा शिकोह लाइब्रेरी में शुरू किया गया. इसका उद्देश्य बंटवारे की उस पीड़ा को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना है, जिसे लाखों परिवारों ने झेला. उन्होंने कहा कि बंटवारे के समय लोगों को अचानक अपने घर छोड़ने पड़े. हिंसा और दंगों के बीच परिवार जान बचाकर अनजान जगहों की ओर निकल पड़े. बड़ी संख्या में लोग दिल्ली पहुंचे और यहां शरणार्थी शिविरों में रहने लगे. ऐसे में संग्रहालय उन परिवारों की कहानी को दर्ज करता है, जिनके जीवन पर विभाजन का गहरा असर पड़ा.

नई दिल्ली/आनंद कुमार गुप्ता: स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जब देश आजादी की 80वीं वर्षगांठ मना रहा है, वहीं दिल्ली का पार्टिशन म्यूजियम आजादी के साथ जुड़े उस दर्दनाक अध्याय की याद दिलाता है, जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी. पार्टिशन म्यूजियम की संस्थापक और चेयरपर्सन लेडी किश्वर देसाई के मुताबिक, यह संग्रहालय उन लोगों की कहानियों, यादों और विरासत को सामने लाने की कोशिश है, जिन्होंने 1947 के बंटवारे में अपना घर-बार और सब कुछ खो दिया था.

आजादी के दो दिन बाद सामने आई सीमा

जून 1947 में माउंटबेटन ने सर सिरिल रैडक्लिफ को पंजाब और बंगाल के लिए बनाए गए सीमा आयोगों की अध्यक्षता की जिम्मेदारी दी. रैडक्लिफ इससे पहले भारत नहीं आए थे. उन्होंने जुलाई में भारत पहुंचकर सीमाओं का निर्धारण शुरू किया और अगस्त में अपनी रिपोर्ट पूरी की. भारत और पाकिस्तान क्रमश: 15 और 14 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुए, लेकिन दोनों देशों की सीमा की आधिकारिक घोषणा 17 अगस्त को हुई. यानी स्वतंत्रता के बाद भी सीमा के आसपास रहने वाले कई लोगों को दो दिनों तक यह स्पष्ट नहीं था कि उनका घर किस देश में आएगा.

विभाजन संग्रहालय की विशेषताएं (Etv Bharat)

लाखों इंसानों के बिखर जाने की खौफनाक दास्तान (ETV Bharat)

दिल्ली की बदल गई जनसांख्यिकी

बंटवारे का दिल्ली पर भी गहरा असर पड़ा. मौजूद आंकड़ों के अनुसार, करीब 9.3 लाख की आबादी वाली दिल्ली से लगभग 3.3 लाख मुसलमान पाकिस्तान चले गए, जबकि करीब पांच लाख गैर-मुस्लिम शरणार्थी दिल्ली पहुंचे. हिंसा बढ़ने पर मुस्लिम आबादी ने जामा मस्जिद, निजामुद्दीन और ओखला जैसे इलाकों में शरण ली. हुमायूं का मकबरा और पुराना किला भी बड़े शरणार्थी शिविरों में बदल गए. बाद में इन शिविरों को पाकिस्तान से आने वाले हिंदू और सिख शरणार्थियों के लिए इस्तेमाल किया गया. दिल्ली में शरणार्थियों की बढ़ती संख्या के चलते सरकार को उनके पुनर्वास के लिए बड़े स्तर पर योजनाएं बनानी पड़ीं.

शरणार्थी बस्तियों से बदली दिल्ली की तस्वीर

1951 की जनगणना के अनुसार, दिल्ली में शरणार्थियों की आबादी करीब 28.4 फीसदी थी. पुनर्वास के लिए करीब 3,000 एकड़ जमीन का उपयोग किया गया. राजेंद्र नगर, विजय नगर, पटेल नगर, जंगपुरा, निजामुद्दीन एक्सटेंशन, लाजपत नगर और तिलक नगर जैसी कॉलोनियां शरणार्थियों के पुनर्वास से विकसित हुईं. इस तरह बंटवारे ने सिर्फ लाखों परिवारों की जिंदगी नहीं बदली, बल्कि दिल्ली का नक्शा और उसकी सामाजिक संरचना भी हमेशा के लिए बदल दी.

अमृतसर के बाद दिल्ली में बना संग्रहालय (ETV Bharat)

आजादी से विभाजन तक का इतिहास गैलरियों में दर्ज

पार्टिशन म्यूजियम में स्वतंत्रता और विभाजन से जुड़े इतिहास को अलग-अलग गैलरियों के जरिए समझाया गया है. इनमें स्वतंत्रता संग्राम, पाकिस्तान संकल्प, द्वितीय विश्व युद्ध, बंगाल का अकाल, आजाद हिंद फौज, कैबिनेट मिशन योजना, डायरेक्ट एक्शन डे, सत्ता का हस्तांतरण और सीमा आयोग जैसे जरूरी पड़ाव शामिल हैं. इसके साथ ही काफिलों में पलायन, विस्थापन, अदृश्य इतिहास, ट्रेन से पलायन और रिफ्यूजी शरण पर भी विशेष गैलरियां बनाई गई हैं. इन गैलरियों में तस्वीरों, दस्तावेजों, चिट्ठियों, व्यक्तिगत वस्तुओं और लोगों की मौखिक गवाहियों के माध्यम से उस दौर की कहानी बताई गई है. स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ये गैलरियां याद दिलाती हैं कि आजादी के साथ विभाजन का दर्द और लाखों लोगों का विस्थापन भी इतिहास का अहम हिस्सा है.

लूट और बंटवारे के बाद दारा शुकोह की हवेली बनी लाइब्रेरी (ETV Bharat)

लूट और बंटवारे के बाद दारा शुकोह की हवेली बनी लाइब्रेरी

1654 में दारा शुकोह की हत्या के बाद उनकी हवेली औरंगजेब के पुत्र राजकुमार मुज्जम को सौंप दी गई. 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुज्जम बहादुर शाह प्रथम के नाम से मुगल सम्राट बने. उनके निधन के बाद यह संपत्ति दरबार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली पुर्तगाली महिला जुलियाना डायस डा कोस्टा को दे दी गई. 1739 में नादिर शाह के दिल्ली पर आक्रमण के दौरान शाहजहाँनाबाद में बड़े पैमाने पर लूटपाट हुई और दारा शुकोह की हवेली भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई. इसी समय संपत्ति दो हिस्सों में बंट गई. दक्षिणी हिस्सा लाल किले के पास रहा, जबकि उत्तरी हिस्सा बाद में दारा शुकोह लाइब्रेरी के रूप में पहचाना जाने लगा.

365 दिन खुला रहता है संग्रहालय

लेडी किश्वर देसाई ने बताया कि पार्टिशन म्यूजियम साल में लगभग 365 दिन खुला रहता है. सोमवार को नियमित रूप से बंद रहता है. इसके अलावा गणतंत्र दिवस, गांधी जयंती और 15 अगस्त को भी संग्रहालय बंद रहता है. बाकी दिनों में लोग यहां आकर विभाजन की कहानियों, दस्तावेजों और यादों को देख सकते हैं. स्वतंत्रता दिवस पर यह संग्रहालय याद दिलाता है कि आजादी केवल स्वतंत्रता का उत्सव नहीं, बल्कि उस इतिहास को याद करने का अवसर भी है जिसमें लाखों लोगों ने विस्थापन और अपनों से बिछड़ने का दर्द झेला.



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