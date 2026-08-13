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'पाकिस्तान में ही बेटी को मार डाला.. शरीर पर कपड़े के सिवा कुछ नहीं था..' बंटवारा 1947 की अनसुनी कहानियां

बिहार के बख्शी राम गांधी परिवार और जगजीवन सिंह परिवार ने 1947 के भारत-पाकिस्तान विभाजन के दौरान की दर्दनाक यादें साझा कीं. रंजीत की रिपोर्ट..

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बंटवारा 1947 की अनसुनी कहानी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 13, 2026 at 7:34 PM IST

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पटना : "मेरी बुआ का कत्ल परिवार वालों ने ही विभाजन के दौरान कर दिया था. इसके पीछे का कारण उनका डर था. परिवारवालों को डर था कि अगर बेटी जिंदा होती तो उसके साथ किसी भी तरह की अनहोनी या दरिंदगी हो सकती थी." ये दर्द है चितकोहरा बाजार स्थित पंजाबी कॉलोनी निवासी जगजीवन सिंह का. उन्होंने विभाजन के जख्मों को याद किया.

'कैंप में जलकर हो गई दादी की मौत' : "मेरे दादा दौलत सिंह रावलपिंडी स्थित कल्लूवाल में रहते थे. मेरे दादाजी वहां कपड़े का व्यवसाय करते थे और खूब पैसा भी कमाते थे. जब रावलपिंडी में हालत बिगड़ने लगे तब हमारे दादाजी वहां से किसी तरह जान बचाकर निकालने में कामयाब रहे. मेरी दादी की उनके साथ थी." कमलजीत सिंह के पूर्वजों ने भी विभाजन के दंश को झेला था, जिसकी यादें आज भी उनके जेहन में हैं.

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कमलजीत सिंह, दौलत सिंह के पोते (ETV Bharat)

"तीन-चार साल तक हमारे दादाजी फुलवारी कैंप जेल में रहे. इस दौरान कैंप जेल में आग लगने से दादी की मौत हो गई. बहुत सारे लोगों की बंटवारे के दौरान मौत हुई और ट्रेन में भरकर लाशें आई थी. किसी तरह से हमारे दादाजी जान बचाकर भागने में कामयाब हुए."- कमलजीत सिंह, दौलत सिंह के पोते

'किसी तरह जान बचाकर पहुंचे बिहार': जगजीवन सिंह कहते हैं कि मेरे दादाजी सरदार गंगाराम लाहौर के टिक्के गांव में रहते थे. वह फेरी का काम कर किसी तरीके से अपना परिवार चलाते थे. विभाजन के दौरान जब मार-काट मची तो मेरे दादाजी अपने पुत्र अमृतपाल सिंह समेत 10 लोगों के साथ किसी तरह भारत आए और वहां से बिहार पहुंचे. 10 लोगों में सिर्फ एक महिला मेरी दादी थी.

"सबसे पहले हम लोग फुलवारी कैंप में रहे और 5 साल तक रहने के बाद 1952 में पंजाबी कॉलोनी में सरकार की ओर से भूखंड मिला, जहां हम लोग वर्तमान में रह रहे हैं."- जगजीवन सिंह, सरदार गंगाराम के पोते

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जगजीवन सिंह, सरदार गंगाराम के पोते (ETV Bharat)

बख्शी राम गांधी परिवार का संघर्ष: बक्शी परिवार के पौत्र संजय गांधी कहते हैं, "हमारे दादाजी बख्शी राम गांधी अपने भाइयों के साथ सीधे पटना लौटे थे. हमारे दादाजी वहां आर्य समाज का काम भी देखते थे और इस दौरान बिहार के रहने वाले एक शख्स त्रिपाठी जी वहां आए थे. हमारे घर पर ठहरे थे. जब पाकिस्तान में हालत बिगड़ने लगे तब त्रिपाठी जी ने आश्वासन दिया और कहा कि बिहार आ जाओ सब ठीक हो जाएगा."

"मेरे दादाजी उनके आश्वासन पर बिहार आए. शुरुआती दौर में तो उन्होंने संघर्ष किया लेकिन धीरे-धीरे परिस्थितियों अनुकूल हुई और हम लोग पटना में बस गए."- संजय गांधी, बक्शी परिवार के पौत्र

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संजय गांधी, बक्शी परिवार के पौत्र (ETV Bharat)

गुजरात से लाहौर और फिर पहुंचे बिहार: एक समय था जब स्वर्गीय बख्शी राम गांधी के पूर्वज गुजरात से लाहौर रोजी रोटी की तलाश में गए थे. तब से पूरा परिवार लाहौर के मुरीदके गांव में रह रहा था. मुरीदके गांव गुजरांवाला जिले का हिस्सा है. बख्शी परिवार वहां परफ्यूम बनाने का काम करते थे. गंध से जुड़े होने के चलते इनके नाम के पीछे गांधी नाम जुड़ गया. भारत-पाकिस्तान बंटवारे के वक्त बख्शी राम गांधी अपने परिवार के 35 लोगों के साथ बिहार आ गए थे.

"हमारे दादाजी पाकिस्तान से सिर्फ तन पर एक जोड़ी कपड़ा लेकर आए थे और उनके पास कुछ नहीं था. शुरुआती दौर में उन्होंने सब्जी बेचने का काम किया. उसके बाद नाश्ते की दुकान खोल वह चलायी. फिर एक रेस्टोरेंट उन्होंने शुरू की, जो राजधानी पटना में आज की तारीख में चेन रेस्टोरेंट बन चुका है. पाल नाम से रेस्त्रां की आज पहचान बन चुकी है."- रोहित गांधी, बख्शी राम गांधी के पौत्र

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बख्शी राम गांधी के पौत्र रोहित गांधी (ETV Bharat)

सबकुछ छूट गया पीछे.. : कई ऐसे लोग भी थे जिनके पास मकान, दुकान, जमीन और कारोबार सब था. हिंसा और असुरक्षा के बीच उनके सामने सवाल संपत्ति बचाने की नहीं, जिंदगी बचाने की थी. लोग ट्रेनों के जरिये जान जोखिम में डाल कर किसी तरीके से भारत पहुंचे. कई परिवारों ने जो कुछ था, वहीं छोड़ दिया. किसी ने कुछ कपड़े और जेवर बचाए, तो किसी ने बच्चों का हाथ पकड़कर लंबी यात्रा शुरू कर दी, पीछे छूट गया पुश्तैनी मकान, खेत और वह दुनिया जहां कई पीढ़ियां गुजरी थीं.

संघर्ष के बदौलत सफलता : इन संघर्षों को झेलते हुए इन परिवारों ने आज सफलता की बुलंदियों को छू लिया है. जगजीवन सिंह आज की तारीख में राजधानी पटना के सफल व्यवसाययों में शुमार हैं. जगजीवन एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं. आज की तारीख में जगजीवन में अगरबत्ती के व्यवसाय में मुकाम हासिल किया है और कई राज्यों में उनकी बनाई हुई अगरबत्ती डिमांड में रहती है.

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अगरबत्ती व्यवसाय का बड़ा ब्रांड: बिहार के चप्पे-चप्पे में जगजीवन के अगरबत्ती की खुशबू की पहुंच लोगों तक है. जगजीवन को इस बात का मलाल है कि सरकार ने 5 एकड़ 47 डिसमिल जमीन सिख समुदाय के लोगों को दिया था, लेकिन अब तक दो एकड़ 47 डिसमिल जमीन मिल पाया बाकी अतिक्रमणकारियों के कब्जे में है.

ट्रेनों में भी हो रहे थे हमले: 24 जुलाई 1947 से ही पाकिस्तान में जब हालत बिगड़ने लगे, तब बक्शी राम गांधी को उनके पड़ोसी ने कहा कि माहौल बिगड़ रहा है, अब यहां रहना ठीक नहीं है. उन्होंने बक्शी राम गांधी को ये आश्वासन दिया कि मैं आपको स्टेशन तक सुरक्षित पहुंचा दूंगा. पूरा परिवार लाहौर स्टेशन से भारत के लिए रवाना हो गया.

ऋषिकेश का धर्मशाला बना आसरा: रास्ते में ट्रेन को रोक कर भी मार काट करने की कोशिश की जाती रही. अंततः ट्रेन सीधे ऋषिकेश में आकर रुकी. ऋषिकेश के कमली वाला धर्मशाला में इन लोगों ने शरण लिया. सब्जी बेचकर वहां कुछ दिनों तक गुजर-बसर किया, लेकिन एक पंडित ने कहा कि यहां आप कमाई नहीं कर सकते हैं. तब वह गया के रास्ते पटना आ गए.

सब्जी बेचकर किया था गुजर-बसर: पटना में स्टेशन के निकट बक्शी राम गांधी सब्जी बेचकर गुजर-बसर कर रहे थे. इसी बीच उनके ऊपर बिहार विधान सभा के पहले अध्यक्ष विंदेश्वरी प्रसाद वर्मा की नजर पड़ी. लाहौर में बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा एक बार बख्शी के आवास पर रुके थे. विंदेश्वरी प्रसाद वर्मा ने नगर निगम की मदद से बक्शी राम गांधी को छोटा सा दुकान दिलवाया और उसी में वह पूरी सब्जी की दुकान चलाने लगे.

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ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

गांधी परिवार का पुश्तैनी घर आज भी है सुरक्षित: आज भी पाकिस्तान में गांधी परिवार की पुश्तैनी संपत्ति है. मकान और जमीन की यादें परिवारों की पुरानी तस्वीरों, दस्तावेजों और बुजुर्गों की जुबान में मौजूद हैं. कुछ साल पहले स्वर्गीय तिलक राज गांधी अपने पुश्तैनी आवास को देखने के लिए पाकिस्तान गए थे. जब वह वहां गए तो पड़ोस के लोग उनके घर की देखभाल कर रहे थे और वह घर उसी तरह आज भी कायम है. उनके लिए वह संपत्ति सिर्फ जमीन नहीं, बल्कि एक छूटा हुआ अतीत है.

विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस: ये तो सिर्फ कुछ परिवारों की कहानी है, लेकिन विभाजन के समय ऐसे कई परिवार थे जो आज भी उस खौफनाक दंश को भूल नहीं सके हैं. विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कई परिवारों के लिये स्याह सपने जैसा है. चौदह अगस्त का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सिर्फ इतिहास को याद करने का दिन नहीं, बल्कि उन परिवारों की पीड़ा को समझने का दिन है जिन्होंने अपना सबकुछ खोकर नई जिंदगी शुरू की. बिहार में ऐसे परिवार भरे पड़े है जिनकी दास्तां सुनकर आंखे नम हो जाती है.

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ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

अपनों को खोने का दर्द आज भी जिंदा : 14 अगस्त 1947 तारीख नहीं बल्कि सभ्य समाज को जख्म देने वाला दिन है. भारत की आजादी से ठीक एक दिन पहले देश का विभाजन हुआ. सरहद की एक लकीर ने लाखों परिवारों को रातों-रात अपना घर, जमीन-जायदाद, कारोबार और कभी-कभी अपने अपनों को छोड़ने पर मजबूर कर दिया. उस दौरान हालात ऐसे बने कि हर पल लोग मौत के साये में जी रहे थे. पीड़ित परिवार की पीड़ा और विस्थापन की याद में भारत सरकार ने 14 अगस्त को 'विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस' के तौर पर मनाने का फैसला किया.

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