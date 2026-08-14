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DU में 'विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस: उपराष्ट्रपति बोले- विभाजन ने सिर्फ सीमाएं नहीं, हजारों साल पुरानी सभ्यता को भी बांटा

विभाजन ने केवल सीमाओं का पुनर्निर्धारण नहीं किया, हजारों साल पुरानी सभ्यता को भी बांटा: उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 14, 2026 at 8:22 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय में शुक्रवार को आयोजित 'विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस' में उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने कहा कि 1947 का विभाजन केवल राजनीतिक सीमाओं का पुनर्निर्धारण नहीं था, बल्कि इसने हजारों वर्ष पुरानी भारतीय सभ्यता और साझा विरासत को भी बांट दिया. उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के साथ भारत ने एक बड़ी मानवीय त्रासदी भी देखी, जिसमें बड़े पैमाने पर लोगों को विस्थापन का सामना करना पड़ा. उन्होंने कहा कि विभाजन की स्मृति का उद्देश्य पुराने जख्मों को कुरेदना नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को इतिहास से सीख लेकर एकता और सद्भाव के साथ आगे बढ़ने का संदेश देना है.

बच्चों को विभाजन की सच्चाई जाननी चाहिए

उपराष्ट्रपति ने कहा कि इतनी बड़ी त्रासदी को इतिहास की कुछ पंक्तियों तक सीमित नहीं किया जा सकता. “हमारे बच्चों को विभाजन की सच्चाई जाननी चाहिए.” उन्होंने कहा कि विभाजन के पीड़ितों के अनुभव और मौखिक गवाहियां इतिहास की महत्वपूर्ण विरासत हैं. उन्होंने डीयू के स्वतंत्रता एवं विभाजन अध्ययन केंद्र की ओर से 100 से अधिक विभाजन पीड़ितों की मौखिक गवाही दर्ज किए जाने की सराहना की. उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारी के बीच देश को उन लोगों के बलिदान और पीड़ा को भी याद करना चाहिए, जिन्होंने विभाजन का दौर झेला. उन्होंने विभाजन से बचे लोगों को सम्मानित करते हुए कहा कि उनकी स्मृतियां नई पीढ़ी के लिए इतिहास को समझने का महत्वपूर्ण माध्यम हैं.

जल्दबाजी में खींची सीमाओं का असर आज भी

उपराष्ट्रपति ने कहा कि विभाजन के दौरान जल्दबाजी में सीमाओं का पुनर्निर्धारण किया गया, जिससे ऐसे विवाद पैदा हुए जिनका प्रभाव आज भी दिखाई देता है. उन्होंने कहा कि विभाजन का असर भारत की रक्षा नीति, राष्ट्रीय सुरक्षा और पड़ोसी देशों के साथ संबंधों पर भी पड़ा है. उन्होंने कहा कि कठिन परिस्थितियों में राजनीतिक नेतृत्व की इच्छाशक्ति और दूरदर्शिता महत्वपूर्ण होती है. लोगों की सुरक्षा से जुड़े निर्णय पर्याप्त तैयारी और समय के साथ लिए जाने चाहिए. उन्होंने स्पष्ट किया कि नागरिकों की सुरक्षा और हित हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए.

सिंधु से हड़प्पा तक बंटी सभ्यतागत विरासत

उपराष्ट्रपति ने कहा कि विभाजन ने केवल जमीन और सीमाओं को नहीं बांटा, बल्कि हजारों वर्षों से जुड़े सभ्यतागत परिदृश्य को भी प्रभावित किया. सिंधु नदी, करतारपुर साहिब, ननकाना साहिब, प्राचीन शक्तिपीठों के साथ हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और तक्षशिला जैसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल भी विभाजन के बाद भारत की सीमा से बाहर रह गए. उन्होंने कहा कि यह विरासत केवल किसी एक क्षेत्र या समुदाय की नहीं, बल्कि भारतीय सभ्यता के साझा इतिहास का हिस्सा है. इसलिए विभाजन को समझते समय इसके सांस्कृतिक और सभ्यतागत प्रभावों को भी समझना जरूरी है.

राष्ट्र से ऊपर कोई पहचान नहीं

उपराष्ट्रपति ने विद्यार्थियों से कहा कि जाति, भाषा या क्षेत्र से अधिक महत्वपूर्ण राष्ट्र है. उन्होंने कहा कि हर भारतीय को भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए और साझा सभ्यतागत विरासत तथा राष्ट्रीय पहचान के प्रति सजग रहना चाहिए. उन्होंने युवाओं से विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि देश मजबूत होगा तो राष्ट्रीय हित और नागरिकों की सुरक्षा भी मजबूत होगी.

योगेश सिंह ने पूछा: त्रासदी की जिम्मेदारी किसकी ?

कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए डीयू कुलपति प्रो. योगेश सिंह ने कहा कि विभाजन के दौरान करीब डेढ़ करोड़ लोगों को अपना घर-बार छोड़कर विस्थापित होना पड़ा. कितने लोगों की जान गई, इसका वास्तविक आंकड़ा आज भी स्पष्ट नहीं है. उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी मानवीय त्रासदी से निपटने के लिए पर्याप्त पूर्व तैयारी नहीं की गई थी. प्रो. योगेश सिंह ने सवाल उठाया कि क्या विभाजन को टाला जा सकता था और इतनी बड़ी मानवीय त्रासदी की जिम्मेदारी आखिर किसकी थी? उन्होंने कहा कि इतिहास से सवाल पूछना और उससे सीख लेना जरूरी है, ताकि भविष्य में ऐसी त्रासदी दोबारा न हो.

तंवर बोले- विभाजन के पीछे की सच्चाई जानना जरूरी

ICHR अध्यक्ष और इतिहासकार प्रो. रघुवेन्द्र तंवर ने कहा कि लंबे समय तक स्कूलों के पाठ्यक्रम में विभाजन की कहानी को महज 50-60 शब्दों में समेट दिया जाता था. उन्होंने कहा कि विभाजन के पीछे की सच्चाई को जानना सभी के लिए जरूरी है. उन्होंने कहा कि विभाजन के दौरान 1.3 करोड़ से अधिक लोगों का विस्थापन हुआ और बड़ी संख्या में महिलाओं को अपहरण और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा. उन्होंने कहा कि विभाजन की कीमत मुख्य रूप से आम लोगों को चुकानी पड़ी. प्रभावशाली लोगों में से कई ने 1946 में ही पलायन शुरू कर दिया था, जबकि आम लोगों को अंतिम समय में विस्थापन का सामना करना पड़ा.

15 विभाजन पीड़ितों का सम्मान

कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने विभाजन से बचे 15 लोगों को सम्मानित किया. ICHR और दिल्ली विश्वविद्यालय की ओर से विभाजन पर आधारित प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसमें ऐतिहासिक चित्रों और समाचारों के माध्यम से उस दौर की घटनाओं को प्रस्तुत किया गया.

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