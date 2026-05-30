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Explainer: 1500 करोड़ का ग्रीन टैक्स वसूलने के बाद भी हांफ रही दिल्ली, जानिए क्यों आर-पार की लड़ाई के मूड में हैं ट्रांसपोर्टर्स

ट्रांसपोर्टर्स का सबसे बड़ा व गहरा दर्द 1 नवंबर 2026 से लागू होने वाले BS-IV कमर्शियल वाहनों के पूर्ण प्रतिबंध को लेकर है. भारत सरकार के नियमों के मुताबिक, देश में 31 मार्च 2020 तक ही BS-IV वाहनों की बिक्री हुई थी. इसका मतलब ये है कि आज सड़क पर चल रहे BS-IV ट्रक महज 5 से 6 साल पुराने हैं. कानूनी व व्यावहारिक तौर पर इन गाड़ियों की कागजी उम्र अभी बची हुई है. क्योंकि कमर्शियल वाहनों की उम्र 10 से 15 साल तय होती है.

आवश्यक वस्तुओं पर छूट का खात्मा: सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के बाद दूध, सब्जियां, फल व दवाओं जैसी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने वाले वाहनों को मिलने वाली पुरानी छूट को भी खत्म कर दिया गया है. सरकार का तर्क था कि इससे फास्टैग (FASTag) के साथ टोल नाकों पर ऑटोमैटिक टैक्स काटने में आसानी होगी और वाहनों की भीड़ नहीं लगेगी, लेकिन शुल्क लगाने से इसका सीधा असर ये हुआ कि दिल्ली में आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़ने लगे. इसका असर आम जनता पर पड़ रहा है.

1 अप्रैल 2026 से 5% की सालाना वृद्धि: वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के प्रस्ताव के बाद लागू इस नई नीति के तहत अब हर साल एक अप्रैल से ग्रीन टैक्स में 5% की बढ़ोतरी अपने आप हो जाएगी. इसके लिए किसी नए नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी.

राजधानी दिल्ली एक दशक पहले से ही प्रदूषण के चपेट में आने लगी थी. सरकार प्रदूषण का मुख्य कारण वाहनों को मानती है. ऐसे में दिल्ली में व्यावसायिक मालवाहक वाहनों से पर्यावरण मुआवजा शुल्क (ECC) यानी ग्रीन टैक्स वसूलने की शुरुआत 1 नवंबर 2015 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद की गई थी. इसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी में बाहरी राज्यों के उन ट्रकों के प्रवेश को रोकना था, जो दिल्ली के सामान की डिलीवरी नहीं कर रहे थे बल्कि दिल्ली को सिर्फ एक ट्रांजिट कॉरिडोर (रास्ते) की तरह इस्तेमाल कर रहे थे. वर्ष 2015 में जब इसे लागू किया गया था, तब शुल्क की दरें काफी कम थीं, लेकिन वक्त के साथ और बीती 1 अप्रैल 2026 से इसमें जो भारी बढ़ोतरी की गई है, उसने ट्रांसपोर्ट उद्योग पर आर्थिक बोझ डाल दिया है.

इस पूरे विवाद के केंद्र में सिर्फ बढ़ा हुआ ग्रीन टैक्स नहीं है, बल्कि 1 नवंबर 2026 से दिल्ली-एनसीआर में BS-IV कमर्शियल वाहनों पर प्रस्तावित पूर्ण प्रतिबंध है, जिसने करीब 17 लाख वाहन मालिकों व चालकों के सामने आजीविका का गंभीर संकट खड़ा कर दिया है. ईटीवी भारत के इस एक्सप्लेनर से सिलसिलेवार तरीके से समझिए कि आखिर ट्रांसपोर्टर्स क्यों नाराज हैं?, पर्यावरण मुआवजा शुल्क (ECC) कैसे बढ़ता गया और क्या वाकई ट्रक बंद होने से दिल्ली की हवा साफ हो जाती है ?

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली व पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) की लाइफलाइन कहे जाने वाले कमर्शियल वाहनों और सरकार के बीच एक बार फिर तलवारें खिंची हुई हैं. बीती 21 से 23 मई के बीच ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (AIMTC) के आह्वान पर हुआ तीन दिवसीय चक्का जाम भले ही सरकार के आश्वासन के बाद स्थगित हो गया हो, लेकिन दिल्ली की सीमाओं पर सुलग रही चिंगारी अभी शांत नहीं हुई है. ट्रांसपोर्टर्स ने सरकार को साफ शब्दों में 3 महीने का अल्टीमेटम दिया है. यदि इस तय समय सीमा में उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं तो यह आंदोलन दिल्ली-NCR की सीमाओं से निकलकर देशव्यापी चक्का जाम में बदल जाएगा.

कुलतरण सिंह अटवाल, चेयरमैन, एआईएमटीसी (ETV Bharat Gfx)

आल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के चेयरमैन कुलतरण सिंह अटवाल का कहना है कि कोई भी व्यक्ति एक साथ 40 से 50 लाख रुपये नकद देकर भारी ट्रक नहीं खरीदता है. ट्रांसपोर्टर्स ने इस मंदी व कोरोना काल के दौर में भी अपनी जेब काट-काटकर बैंक की किस्तें अदा की हैं. अब जब गाड़ियां सिर्फ आधी उम्र तक चल पाई हैं. उनकी किस्तें भी अभी-अभी पूरी हुई हैं. ऐसे में 1 नवंबर 2026 इन इन ट्रकों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना पूरी तरह से तानाशाही व अन्यायपूर्ण है. इससे करोड़ों रुपये का निवेश एक झटके में कबाड़ बन जाएगा. इतना ही नहीं ट्रांसपोर्ट यूनियनों को आशंका है कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग राजधानी में प्रवेश करने वाले सीएनजी मालवाहक वाहनों पर भी पर्यावरण मुआवजा शुल्क (ECC) लगा सकता है. यदि अगर ऐसा होता है तो प्रदूषण मुक्त ईंधन अपनाने वाले छोटे ऑपरेटर भी आर्थिक बोझ आ जाएगा.

दरों में ऐतिहासिक बदलाव की तुलना (ETV Bharat)

मॉडल नहीं, मेंटेनेंस तय करे प्रदूषण का स्तर

1 नवंबर 2026 से लागू होने वाले BS-IV कमर्शियल वाहनों के पूर्ण प्रतिबंध को सिर्फ सपोर्टर्स ही नहीं, बल्कि परिवहन मामलों के विशेषज्ञ भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं. दिल्ली परिवहन विभाग के पूर्व उपायुक्त व परिवहन विशेषज्ञ अनिल छिकारा के मुताबिक, वाहनों को सिर्फ उनके रजिस्ट्रेशन वर्ष या बीएस मॉडल के आधार पर पूरी तरह बैन कर देना एक अव्यावहारिक व अवैज्ञानिक कदम है.

''सरकारी व तकनीकी आंकड़ों के मुताबिक यदि एक BS-IV वाहन का मेंटेनेंस सही तरीके से किया जा रहा है तो उसका टेलपाइप एमिशन (साइलेंसर से निकलने वाला धुआं) कई मायनों में BS-VI वाहन के समान या बेहद करीब होता है. किसी भी वाहन से होने वाला प्रदूषण इस बात पर निर्भर करता है कि उसका इंजन किस स्थिति में है, उस पर लोड कितना है और उसे सड़क पर किस रफ्तार या तरीके से चलाया जा रहा है. एक खराब मेंटेनेंस वाला नया BS-VI वाहन एक अच्छी तरह ट्यून किए गए पुराने BS-IV वाहन से ज्यादा प्रदूषण फैला सकता है.''- अनिल छिकारा, परिवहन विशेषज्ञ

परिवहन विशेषज्ञ अनिल छिकारा का ये भी कहना है कि इसका समाधान यही है कि सरकार को आधुनिक रिमोट सेंसिंग तकनीक का प्रयोग करना चाहिए, जो चलती गाड़ियों के धुएं को सड़क पर ही ऑन-द-स्पॉट नाप लेती है. बैन सिर्फ उन गाड़ियों पर लगना चाहिए जो फिटनेस टेस्ट व वास्तविक प्रदूषण जांच में फेल पाई जाएं न कि सभी वैध गाड़ियों पर सामूहिक रूप से.

हड़ताल के दिनों का AQI विश्लेषण (ETV Bharat)

तीन दिन चक्का जाम के दौरान प्रदूषण का की स्थिति का सच

हड़ताल के दौरान ट्रांसपोर्टर्स ने सरकार के उस सबसे बड़े नैरेटिव को खुली चुनौती दी थी, जिसके तहत दिल्ली के प्रदूषण के लिए बाहरी ट्रकों को ही एकमात्र विलेन मान लिया जाता है. एआईएमटीसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ हरीश सभरवाल ने आंदोलन के दौरान सार्वजनिक रूप से कहा था. यदि सरकार को लगता है कि सिर्फ ट्रकों से प्रदूषण होता है तो इन 3 दिनों के चक्का जाम के दौरान दिल्ली की हवा नाप कर देख ले. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा जारी किए गए 19 से 24 मई तक के आधिकारिक वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) के आंकड़े चौंकाने वाले हैं, जो ट्रांसपोर्टर्स के इसी तर्क की पुष्टि करते हैं.

क्या आधी उम्र में कबाड़ हो जाएंगे BS-IV ट्रक ? (ETV Bharat)

तीन दिनों के दौरान दिल्ली-एनसीआर के 20 लाख से अधिक ट्रकों के पहिए पूरी तरह थमे रहे. बाहर से आने वाले ट्रकों का प्रवेश भी जीरो रहा. इसके बावजूद दिल्ली का एक्यूआई 168 से 209 के बीच ही रहा. 23 मई को तो दिल्ली में हल्की बूंदाबांदी भी हुई, जो आमतौर पर धूल के कणों को दबा देती है, फिर भी हवा साफ नहीं हुई. ये वैज्ञानिक रूप से साबित करता है कि दिल्ली के प्रदूषण में मालवाहक वाहनों की हिस्सेदारी उतनी नहीं है जितनी दिखाई जाती है. धूल, निर्माण कार्य, स्थानीय उद्योग व अन्य कारक इसके लिए समान रूप से जिम्मेदार हैं.

ट्रांसपोर्ट यूनियन व एसोसिएशन के लोग (ETV Bharat)

करोड़ों की शुल्क वसूली व नीतियों के विरोधाभास पर बड़े सवाल

आरटीआई से मिले आंकड़ों का हवाला देते हुए ट्रांसपोर्ट संगठनों ने दिल्ली सरकार व नगर निगम पर सीधे वित्तीय और नीतिगत आरोप लगाए हैं.

1500 करोड़ का फंड कहां गया ?: वर्ष 2015 से 2023 तक सरकार पर्यावरण मुआवजा शुल्क के नाम पर कमर्शियल गाड़ियों से 1500 करोड़ रुपये से अधिक की वसूली कर चुकी है. हाईकोर्ट का स्पष्ट निर्देश था कि इस फंड का इस्तेमाल ट्रांसपोर्ट व ड्राइवर वेलफेयर, आधुनिक पार्किंग सुविधाओं के निर्माण, हाईवे पर टॉयलेट्स व प्रदूषण को कम करने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किया जाएगा, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि आज बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं.

वर्ष 2015 से 2023 तक सरकार पर्यावरण मुआवजा शुल्क के नाम पर कमर्शियल गाड़ियों से 1500 करोड़ रुपये से अधिक की वसूली कर चुकी है. हाईकोर्ट का स्पष्ट निर्देश था कि इस फंड का इस्तेमाल ट्रांसपोर्ट व ड्राइवर वेलफेयर, आधुनिक पार्किंग सुविधाओं के निर्माण, हाईवे पर टॉयलेट्स व प्रदूषण को कम करने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किया जाएगा, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि आज बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं. BS-VI के नाम पर 11 लाख का बोझ: डॉ हरीश सभरवाल का कहना है कि सरकार के दबाव में उन्होंने 11 लाख रुपये अधिक महंगे BS-VI ट्रक इस वादे के साथ खरीदे थे कि ये पर्यावरण के अनुकूल हैं और इन्हें ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) के प्रतिबंधों से भी छूट मिलेगी. इनका मासिक रखरखाव खर्च भी 10,000 रुपये से ज्यादा आता है. इसके बावजूद रोजाना दिल्ली में घुसने पर इनसे 2,000 और 4,000 रुपये का ईसीसी क्यों वसूला जा रहा है.

डॉ हरीश सभरवाल का कहना है कि सरकार के दबाव में उन्होंने 11 लाख रुपये अधिक महंगे BS-VI ट्रक इस वादे के साथ खरीदे थे कि ये पर्यावरण के अनुकूल हैं और इन्हें ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) के प्रतिबंधों से भी छूट मिलेगी. इनका मासिक रखरखाव खर्च भी 10,000 रुपये से ज्यादा आता है. इसके बावजूद रोजाना दिल्ली में घुसने पर इनसे 2,000 और 4,000 रुपये का ईसीसी क्यों वसूला जा रहा है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना: डॉ हरीश सभरवाल के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के मूल आदेश के तहत ईसीसी केवल उन वाहनों पर लगना चाहिए जो दिल्ली को बाईपास की तरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वर्तमान व्यवस्था में दिल्ली के भीतर माल अनलोड करने वाले या ईस्टर्न-वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का वैध इस्तेमाल करने वाले स्थानीय ट्रकों से भी जबरन वसूली की जा रही है.

ट्रांसपोर्टर्स की मुख्य मांगें (ETV Bharat Gfx)

3 महीने का अल्टीमेटम और आशंकित ट्रांसपोर्टर्स

बीती 21 मई से शुरू हुई तीन दिन की हड़ताल के कारण दिल्ली की गाजीपुर, आजादपुर, ओखला जैसी बड़ी मंडियों में फल, सब्जी व दूध की आवक प्रभावित होने लगी थी. राजस्थान, हरियाणा व महाराष्ट्र समेत देश के अन्य राज्यों से आने वाले हजारों ट्रक बॉर्डर पर खड़े हो गए थे. सप्लाई चेन टूटने की कगार पर थी. मिडिल ईस्ट संकट की वजह से वैश्विक आर्थिक मंदी पहले से ही देश पर असर डाल रही थी. इन राष्ट्रीय परिस्थितियों व आम जनता की तकलीफ को देखते हुए ट्रांसपोर्टर्स ने दिल्ली व केंद्रीय पर्यावरण मंत्री के साथ हुई बैठक के बाद सकारात्मक आश्वासन पर 23 मई को हड़ताल वापस ली. हरीश सभरवाल के मुताबिक, सरकार ने तीन प्रमुख मांगों को मानने की सहमती दी है.

BS-VI वाहनों को ECC से मिले छूट: सरकार भी मानती है कि BS-VI श्रेणी के वाहनों से प्रदूषण नहीं होता है व ग्रैप (GRAP) लागू होने के बाद भी इन पर प्रतिबंध नहीं लगता. इसलिए, इन वाहनों से पर्यावरण मुआवजा शुल्क (ECC) न वसूला जाए.

सरकार भी मानती है कि BS-VI श्रेणी के वाहनों से प्रदूषण नहीं होता है व ग्रैप (GRAP) लागू होने के बाद भी इन पर प्रतिबंध नहीं लगता. इसलिए, इन वाहनों से पर्यावरण मुआवजा शुल्क (ECC) न वसूला जाए. BS-IV वाहनों पर 1 नवंबर 2026 से प्रस्तावित बैन हटे: दिल्ली-एनसीआर में करीब 17 लाख ऐसे कमर्शियल वाहन हैं, जिनकी वैध अवधि (उम्र) अभी बाकी है. अगर इन पर अचानक प्रतिबंध लगा दिया गया, तो ट्रांसपोर्टर अपनी गाड़ियों की किस्तें कैसे चुकाएंगे. सरकार इस पर पुनर्विचार करेगी.

दिल्ली-एनसीआर में करीब 17 लाख ऐसे कमर्शियल वाहन हैं, जिनकी वैध अवधि (उम्र) अभी बाकी है. अगर इन पर अचानक प्रतिबंध लगा दिया गया, तो ट्रांसपोर्टर अपनी गाड़ियों की किस्तें कैसे चुकाएंगे. सरकार इस पर पुनर्विचार करेगी. आवश्यक वस्तुओं के वाहनों से न लिया जाए शुल्क: दूध, सब्जी, फल और दवाओं जैसी जरूरी चीजों की सप्लाई करने वाले वाहनों से इस साल फरवरी से शुल्क वसूला जा रहा था, जिससे जरूरी चीजों के दाम बढ़ रहे थे. सरकार इन्हें दोबारा शुल्क मुक्त करने पर सहमत हुई है.

ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल आंशिक राहत या महज आश्वासन ? (ETV Bharat)

सरकार के आश्वासन पर ट्रांसपोर्टर्स की निगाहें

ट्रांसपोर्टर्स का सरकार से हड़ताल के रूप में ये युद्ध अभी सिर्फ टला है, खत्म नहीं हुआ है. डॉ हरीश सभरवाल का कहना है कि हमने देशहित में और सप्लाई चेन को बचाने के लिए सिर्फ 3 महीने का विराम दिया है. यदि सरकार ने कमेटी बनाने के बाद तय समय सीमा में अपनी घोषणाओं को लिखित रूप में अमलीजामा नहीं पहनाया तो 3 महीने बाद देश के 95 लाख ट्रक चालक व अन्य लाखों बस-टैक्सी ऑपरेटर मिलकर देशव्यापी चक्का जाम करेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी. अब गेंद पूरी तरह से सरकार के पाले में है. क्या सरकार पर्यावरण के नाम पर केवल आर्थिक बोझ बढ़ाने वाली नीतियां जारी रखेगी या ट्रांसपोर्टर्स की इन व्यावहारिक व तकनीकी रूप से सही मांगों पर कोई ठोस बीच का रास्ता निकालेगी? ये आने वाला वक्त की बताएगा.

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