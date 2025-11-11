ETV Bharat / bharat

जेल से रिहा हुए पार्थ चटर्जी, फूट-फूट कर रोए, बेरोजगार युवाओं में निराशा

भर्ती भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी आखिरकार जेल से रिहा हो गए हैं.

Partha Chatterjee
जेल से रिहा हुए पार्थ चटर्जी (ETV Bharat)
ETV Bharat Hindi Team

November 11, 2025

कोलकाता: पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी आखिरकार जेल से रिहा हो गए हैं. उन्हें सोमवार को रिहाई का आदेश मिला था. आदेश के अनुसार पूर्व शिक्षा मंत्री को मंगलवार दोपहर बाईपास स्थित एक निजी अस्पताल से छुट्टी दे दी गई. तृणमूल कार्यकर्ता और समर्थक उनके स्वागत के लिए अस्पताल के बाहर मौजूद थे.

व्हीलचेयर पर अस्पताल से बाहर आए चटर्जी फूट-फूट कर रो पड़े. पार्थ को देखते ही उनके समर्थकों ने 'जय बांग्ला' का नारा लगाया. हालांकि, पत्रकारों के सवालों के जवाब में पूर्व तृणमूल महासचिव कुछ भी कहने से बचते रहे. तीन साल बाद पार्थ चटर्जी की जमानत पर बाहर आने पर बेहाला में तृणमूल कार्यकर्ताओं के एक वर्ग में खुशी का माहौल है. बेहाला में कई जगहों पर पूर्व शिक्षा मंत्री के स्वागत में पोस्टर लगाए गए हैं.

'हम पार्थ चटर्जी को फिर विधायक बनाना चाहते हैं'
एक कार्यकर्ता ने कहा, "आज बहुत खुशी का दिन है. हमारे विधायक आज अपने क्षेत्र में लौटेंगे. भाजपा ने उन्हें तरह-तरह की साजिशों के जरिए जेल में डाल दिया था, लेकिन विकास और सच्चाई को साजिशों से नहीं रोका जा सकता. हम पार्थ चटर्जी को फिर से विधायक बनाना चाहते हैं."

इस बीच, जब चटर्जी के बेहाला स्थित उनके निर्वाचन क्षेत्र में स्वागत के लिए मंच तैयार हुआ, तो बेरोजगार शिक्षकों और वंचित रोजगार चाहने वालों की प्रतिक्रिया बिल्कुल विपरीत रही. उनके शब्दों में, यह खबर निराशाजनक है.

'यह हमारे लिए निराशजनक है'
बेरोजगार शिक्षक चिन्मय मंडल कहते हैं, "हम जिंदगी के उस मोड़ पर हैं, जहां हर कोई इस बात को लेकर संशय में है कि भविष्य में किसे नौकरी मिलेगी और किसे नहीं. वहां खड़े होकर हम उन लोगों को जेल से रिहा होते हुए देखते हैं जिनकी वजह से हमारी नौकरियां चली गईं.हम निर्दोष होते हुए भी उनके कलंक का बोझ अपने सिर पर ढो रहे हैं. यह खबर (पार्थ चटर्जी की जेल से रिहाई) हमारे लिए निराशाजनक है."

दूसरी ओर 2014 में TET पास कर मेरिट से वंचित रहे नौकरी चाहने वाले अर्नब घोष कहते हैं, "इस राज्य में जो लोग मेरिट के आधार पर नौकरी के आदी थे, उन्हें समझ नहीं आया कि भ्रष्टाचार के कीड़ों ने इस संपन्न राज्य में सब कुछ बर्बाद कर दिया है. हम जानते थे कि देर से मिला न्याय, न्याय न मिलने के बराबर है. फिर से एसएससी हो रही है, प्राइमरी में कुछ गड़बड़ हो रही है. इसलिए पुराने खिलाड़ियों को मैदान में उतरना होगा. अब रेट चार्ट बनेगा, स्कूल अयोग्य शिक्षकों से भर जाएंगे. हम बैठकर भारतीय न्याय व्यवस्था का बेशर्म तमाशा देखेंगे."

'जेल गए लोग फिर से जनप्रतिनिधि बनकर घूमेंगे'
एक अन्य वंचित योग्य नौकरी चाहने वाली अरुणिमा पाल ने कहा, "शिक्षा में भ्रष्टाचार के कारण वह जेल गए थे. आज उनकी रिहाई हो रही है. इस संस्थागत भ्रष्टाचार को किसने पोषित किया? हम फिर देखेंगे कि भ्रष्टाचार के लिए जेल गए लोग फिर से जनप्रतिनिधि बनकर घूमेंगे. इस बीच हम, जो अपनी प्रतिभा के बावजूद नौकरी से वंचित रह गए, दंडित होते रहे."

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार सीबीआई ने जिन आठ गवाहों की गवाही दर्ज कराई थी, वे सभी पहले ही पूरी हो चुकी थीं. सोमवार को आठवें गवाह के रूप में स्कूल सेवा आयोग (SSC) का एक अधिकारी मौजूद था. उसकी गवाही के साथ ही अदालत की निर्धारित प्रक्रिया पूरी हो गई।.इसके बाद, विशेष सीबीआई अदालत के न्यायाधीश पार्थर ने रिहाई का आदेश जारी किया.

भर्ती भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तारी
अदालत के आदेश के अनुसार तृणमूल कांग्रेस के पूर्व महासचिव ने जमानत की शर्त के रूप में 90,000 रुपये की जमानत राशि जमा कराई. पिछले 202 दिनों से उनका बाईपास स्थित एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था. मंगलवार को अस्पताल में रिहाई आदेश पहुंचने के बाद पार्थ को रिहा कर दिया गया. पार्थ चटर्जी को 22 जुलाई 2022 को भर्ती भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार किया गया था.

