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'राजनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा': सुप्रीम कोर्ट ने TVK में शामिल होने वाले अन्नाद्रमुक विधायकों के खिलाफ याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ( ANI )

By Sumit Saxena 3 Min Read

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (अन्नाद्रमुक) के छह विधायकों के खिलाफ दायर एक याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया. इन विधायकों ने पार्टी के व्हिप के खिलाफ वोट देने के बाद अपनी सीटों से स्वेच्छा से इस्तीफा दे दिया था और बाद में सत्ताधारी 'तमिलगा वेत्री कझगम' (TVK) में शामिल हो गए थे.

इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत और न्यायाधीश जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की बेंच ने की. बेंच ने कहा कि वह वकील के. सुथन द्वारा दायर याचिका पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं है. वकील ने मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी.

सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि कोई इस्तीफा देता है और मंत्री बन जाता है. यह राजनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा है. इस साल सितंबर में हाई कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें एक 'चुनाव व्यय सुरक्षा' तंत्र बनाने और अन्नाद्रमुक से पाला बदलने वाले छह लोगों को पांच साल के लिए अयोग्य घोषित करने की मांग की गई थी. हाई कोर्ट ने कहा कि विधानसभा सीट से इस्तीफा देने का अधिकार संवैधानिक व्यवस्था का एक हिस्सा है और न्यायिक आदेश के जरिए इस पर कानून से बाहर की शर्तें नहीं थोपी जा सकतीं.