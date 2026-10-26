'राजनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा': सुप्रीम कोर्ट ने TVK में शामिल होने वाले अन्नाद्रमुक विधायकों के खिलाफ याचिका खारिज की
अदालत ने टीवीके में शामिल होने वाले छह अन्नाद्रमुक विधायकों के खिलाफ याचिका खारिज कर दी है.
By Sumit Saxena
Published : October 26, 2026 at 4:56 PM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (अन्नाद्रमुक) के छह विधायकों के खिलाफ दायर एक याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया. इन विधायकों ने पार्टी के व्हिप के खिलाफ वोट देने के बाद अपनी सीटों से स्वेच्छा से इस्तीफा दे दिया था और बाद में सत्ताधारी 'तमिलगा वेत्री कझगम' (TVK) में शामिल हो गए थे.
इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत और न्यायाधीश जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की बेंच ने की. बेंच ने कहा कि वह वकील के. सुथन द्वारा दायर याचिका पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं है. वकील ने मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी.
सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि कोई इस्तीफा देता है और मंत्री बन जाता है. यह राजनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा है. इस साल सितंबर में हाई कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें एक 'चुनाव व्यय सुरक्षा' तंत्र बनाने और अन्नाद्रमुक से पाला बदलने वाले छह लोगों को पांच साल के लिए अयोग्य घोषित करने की मांग की गई थी.
हाई कोर्ट ने कहा कि विधानसभा सीट से इस्तीफा देने का अधिकार संवैधानिक व्यवस्था का एक हिस्सा है और न्यायिक आदेश के जरिए इस पर कानून से बाहर की शर्तें नहीं थोपी जा सकतीं.
याचिका में चुनाव आयोग और तमिलनाडु के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को एक "चुनाव व्यय सुरक्षा" (Election Expenditure Security) तंत्र बनाने का निर्देश देने की मांग की गई है. इसके तहत यदि कोई मौजूदा विधायक स्वेच्छा से अपनी सीट से इस्तीफा देता है और बाद में उसी इस्तीफे के कारण होने वाले उपचुनाव में फिर से चुनाव लड़ना चाहता है, तो उसे सबसे पहले उपचुनाव कराने में खर्च होने वाली सार्वजनिक धनराशि के बराबर की रकम जमा करनी होगी.
13 अक्टूबर को हाई कोर्ट ने तमिलनाडु विधानसभा अध्यक्ष जेसीडी प्रभाकर के उस फैसले को बरकरार रखा, जिसमें उन्होंने अन्नाद्रमुक (AIADMK) के छह विधायकों के इस्तीफे स्वीकार कर लिए थे. ये विधायक बाद में सत्ताधारी टीवीके में शामिल हो गए.
हाई कोर्ट ने स्पीकर को अन्नद्रमुक व्हिप कृष्णमूर्ति की याचिका पर फैसला लेने का निर्देश दिया था. इस याचिका में एस. जयकुमार, मरगथम कुमारवेल, पी. सत्यभामा और एसक्की सुबैया को दो महीने के भीतर विधानसभा से अयोग्य घोषित करने की मांग की गई थी.
ये भी पढ़ें: बहुमत के करीब पहुंचे 'थलापति' विजय, क्या अब कम्युनिस्ट पार्टियों के समर्थन की नहीं पड़ेगी जरूरत?