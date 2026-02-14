मुंबई: मुलुंड में मेट्रो रेल पिलर का एक हिस्सा गिरा, एक की मौत, 3 घायल
मुंबई के मुलुंड इलाके में आज निर्माणाधीन मेट्रो निर्माण के दौरान बड़ा हादसा हो गया.
Published : February 14, 2026 at 2:24 PM IST|
Updated : February 14, 2026 at 2:34 PM IST
मुंबई: उत्तर-पूर्व मुंबई के मुलुंड में शनिवार दोपहर में एक निर्माणाधीन मेट्रो रेल के एक पिलर का एक हिस्सा गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि तीन लोग घायल हो गए. घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया. हादसे के कारणों का पता नहीं चला सका है.
अधिकारी ने पीटीआई को बताया कि यह घटना दोपहर करीब 12:20 बजे जॉनसन एंड जॉनसन फैक्ट्री के सामने एलबीएस रोड पर हुई. पिलर का एक सीमेंट स्लैब टूटकर नीचे एक ऑटोरिक्शा पर गिर गया, जिससे थ्री-व्हीलर पूरी तरह से चकनाचूर हो गया. तीन से चार लोगों के घायल होने की आशंका है.'
#WATCH | Mumbai: One dead, three others injured after part of a metro pillar collapsed at LBS Road, Mulund (W). During construction, a part of cement metro pillar collapsed and fell onto a rickshaw. pic.twitter.com/YcbK6GaQdi— ANI (@ANI) February 14, 2026
उन्होंने कहा, 'फायर ब्रिगेड और पुलिस के लोग और मेट्रो रेल रूट (लाइन 4) बनाने वाली कंपनी के कर्मचारी घटना के बाद के ऑपरेशन पर नजर रखने के लिए मौके पर हैं.' अधिकारी ने कहा कि और जानकारी का इंतजार है. दुर्घटना के बाद घटनास्थल पर चीख पुकार मच गई.
Mumbai, Maharashtra: A part of a cement metro pillar collapsed during construction near Johnson & Johnson Company on LBS Road in Mulund (West), falling onto an auto-rickshaw. Three to four people are reported injured. Agencies including MFB, Police, Metro staff, ward staff, and… pic.twitter.com/SYp5WxYf2K— IANS (@ians_india) February 14, 2026
देखते ही देखते लोगों की भीड़ जुट गई. पुलिसकर्मियों ने लोगों की मदद से ऑटो के नीचे दबे लोगों को बाहर निकाला और निकट के अस्पात में भर्ती कराया. इस घटना से जुड़े वीडियों में साफ देखा जा सकता है कि ऑटो में लोग बुरी तरह से फंस गए थे. काफी मशक्कत के बाद उन्हें निकाला गया.