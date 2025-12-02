ETV Bharat / bharat

चंडीगढ़ में पैरी हत्याकांड: CCTV में दिखी दो गाड़ियां, सामने आया गैंगस्टर लॉरेंस और गोल्डी का नाम

लॉरेंस गैंग ने ली हत्या की जिम्मेदारी! हालांकि पंचकूला CIA टीम ने वो कार बरामद कर ली है, जिसमें बैठकर हमलावर पहुंचे थे, लेकिन आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं. इस हत्या के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रहा है. दावा किया जा रहा है कि ये पोस्ट लॉरेंस बिश्नोई गैंग की है. उन्होंने इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली है. पोस्ट में इंदरप्रीत सिंह उर्फ पैरी पर क्लबों से पैसा इक्टठा करने का आरोप लगाया है.

पैरी हत्याकांड, सामने आया सीसीटीवी फुटेज: इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. जिसमें दो कार दिखाई दे रही हैं. सीसीटीवी में एक कार रोड पर रुकती है. उसके पीछे एक और कार रुकती है. आगे खड़ी कार में से एक युवक उतरकर पीछे वाली कार में बैठ जाता है. इसके बाद पीछे वाली कार आगे चली जाती है और आगे वाली कार वहीं खड़ी रहती है.

चंडीगढ़: इंदरप्रीत सिंह उर्फ पैरी हत्याकांड में चंडीगढ़ पुलिस ने जांच तेज कर दी है. मोहाली और पंचकूला से लगती सभी सीमाएं सील कर दी गई हैं. पूरे शहर में नाकाबंदी कर CCTV फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जा सके.

गोल्डी बराड़ का कथित ऑडियो वायरल: इस पोस्ट के वायरल होने के बाद एक ऑडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. ऑडियों में युवक खुद को गोल्डी बरार बता रहा है. वो कह रहा है कि "लॉरेंस बिश्नोई गद्दार है. उसने एक निर्दोष व्यक्ति (पैरी) की हत्या करवा दी." गोल्डी का दावा है कि "पैरी ने लॉरेंस को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था और उसे दोस्ती के बहाने धोखे से बुलाकर मरवाया है. ऐसा काम करके लॉरेंस दोस्ती तो दूर अब दुश्मनी के नाम पर भी धब्बा है. लॉरेंस अब तू अपनी उलटी गिनती शुरू कर दे."

चंडीगढ़ में गैंगवार की आशंका: चंडीगढ़ पुलिस के आईजी पुष्पेंद्र ने बताया "युवक की गोली लगने से मौत हो गई है. मृतक की पहचान इंदरप्रीत सिंह उर्फ पैरी की रूप में हुई है, जो कार में था. 8 से 9 राउंड फायर हुए हैं. सीसीटीवी में हमलावरों की कार दिखाई दे रही है. ये गैंगवार का मामला भी हो सकता है, क्योंकि मृतक पर पहले ही आपराधिक मामले दर्ज थे. फिलहाल मामले में पुलिस की जांच जारी है. जिसके आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी.

जानें पूरा मामला: सोमवार शाम को चंडीगढ़ की टिंबर मार्केट में कार सवार इंदरप्रीत सिंह उर्फ पैरी की गोली मारकर हत्या कर दी गई. चार से पांच युवकों ने करीब 8 से 10 राउंड फायरिंग की. जिससे इंदरप्रीत सिंह की मौत हो गई. पुलिस जांच में सामने आया कि हमलावरों ने काफी देर तक युवक का पीछा किया, फिर उन्होंने अपनी गाड़ी आगे निकालकर युवक की गाड़ी रोकी और अंधाधुंध फायरिंग की.

चंडीगढ़ में गैंगवार: इससे पहले साल 2020 के अक्टूबर महीने में गोल्डी बराड़ के भाई गुरलाल बराड़ की गोलियां मारकर हत्या की गई थी. वारदात तब हुई, जब वो गाड़ी में बैठा हुआ, किसी का इंतजार कर रहा था. इसके बाद अगस्त 2021 में ट्राइसिटी से लगाते पंजाब के मोहाली में विक्की मिडुखेडा की गोलियां मारकर हत्या हुई थी. उसकी हत्या की जिम्मेदारी बंबीहा गैंग ने की थी.

