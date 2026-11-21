मानसून सत्र पर कांग्रेस का मोदी-शाह पर हमला, 100 दिन बाद भा सत्रावसान नहीं, बहुमत में जुटे पीएम और गृह मंत्री
दोनों सदनों को 13 अगस्त को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया था, लेकिन अभी तक सत्रावसान नहीं किया गया.
Published : November 21, 2026 at 10:31 AM IST
नई दिल्ली: संसद का मानसून सत्र 100 दिनों तक बिना सत्रावसान (prorogation) के चलता रहा, जिसने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है. वहीं, महिला आरक्षण कानून को लागू करने के लिए प्रस्तावित संविधान संशोधन को पारित कराने के वास्ते सरकार द्वारा विशेष सत्र बुलाए जाने को लेकर सस्पेंस अभी भी बना हुआ है. इस पर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर निशाना साधा है.
इस मामले पर विपक्ष ने प्रस्तावित परिसीमन प्रक्रिया पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक की मांग की है. कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि विपक्ष चाहता है कि लोकसभा की सदस्य संख्या को 25 वर्षों के लिए 543 पर ही स्थिर रखा जाए, और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व भी मौजूदा स्तर पर ही बना रहे. विशेष बैठक को लेकर बनी अनिश्चितता ने शीतकालीन सत्र के समय को लेकर भी अटकलों को हवा दे दी है. यह सत्र दिसंबर के पहले सप्ताह में शुरू होने की संभावना है.
रमेश ने आज शनिवार को सोशल मीडिया 'एक्स' पर एक पोस्ट करते हुए लिखा कि आज संसद के 2026 के मानसून सत्र को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किए जाने के बाद से 100वां दिन है, और सत्र का सत्रावसान (prorogation) अभी तक नहीं हुआ है. प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की जोड़ी अभी भी लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत की तलाश में है, ताकि परिसीमन से जुड़ा संविधान संशोधन विधेयक पास कराया जा सके. उन्होंने आगे लिखा कि किसी को नहीं पता कि नए बिल में क्या होगा, क्योंकि पुराना बिल 17 अप्रैल, 2026 को बुरी तरह खारिज हो गया था.
2026 के मानसून सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित (adjourned sine die) हुए आज 100 दिन हो गए हैं, लेकिन संसद का सत्रावसान (prorogation) अब तक नहीं हुआ है। पीएम-एचएम की जोड़ी परिसीमन पर संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए लोकसभा में दो-तिहाई का बेहद दाग़ी बहुमत जुटाने की तलाश में अब भी है। किसी को नहीं पता कि इस नए विधेयक में क्या होगा, क्योंकि पुराना विधेयक 17 अप्रैल, 2026 को भारी बहुमत से गिर चुका है। किसी भी राजनीतिक दल के साथ नए और ठोस प्रस्तावों पर गंभीरता से, व्यवस्थित तरीके से कोई चर्चा नहीं हुई है। यहां तक कि मल्लिकार्जुन खरगे जी द्वारा प्रधानमंत्री को चार पत्र लिखे जाने के बावजूद अब तक सर्वदलीय बैठक भी नहीं बुलाई गई है। देश के सामने आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सैन्य और विदेश नीति से जुड़ी कहीं अधिक गंभीर और ज़रूरी चुनौतियां हैं, जिन पर तत्काल ध्यान देने की ज़रूरत है। व्यापक और दूरगामी परिसीमन को फ़िलहाल टाला जा सकता है। 1976 में इंदिरा गांधी ने इसे 25 वर्षों के लिए टाल दिया था। 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी ने इसे अगले 25 वर्षों के लिए, यानी 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना के नतीजे प्रकाशित होने तक, टाल दिया था। वे विवेकशील और राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखने वाले प्रधानमंत्री थे। 19 नवंबर को FICCI सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने अर्थव्यवस्था की स्थिति को लेकर गंभीर चिंता जताई थी। ऐसा प्रतीत होता है कि वे मानसिक रूप से काफ़ी विचलित हैं, और ऐसा होना स्वाभाविक भी है। परिसीमन पर बहस और चर्चा के लिए ऐसे शांतचित्त लोगों की ज़रूरत है, जो उन तनावों से मुक्त हों जिनसे प्रधानमंत्री घिरे हुए हैं। इसके लिए विभिन्न हितधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श भी ज़रूरी है। ऐसी परिस्थितियों में देश के हित में यही होगा कि लोकसभा की मौजूदा सदस्य संख्या और राज्यों के प्रतिनिधित्व का वर्तमान स्वरूप बरकरार रखा जाए और वर्तमान राज्यवार सीटों का मौजूदा बँटवारे में ही महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण लागू कर दिया जाए। इस व्यवस्था को तब तक यथावत रखा जाना चाहिए, जब तक बड़े जोर-शोर से प्रचारित ‘विकसित भारत’ का लक्ष्य हासिल नहीं हो जाता। यह उस लक्ष्य के प्रति उचित सम्मान होगा, क्योंकि पूरी तरह से नए परिसीमन के नतीजों को तभी बेहतर ढंग से संभाला जा सकता है, जब ‘विकसित भारत’ का सपना हक़ीक़त बन चुका हो।— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) November 21, 2026
बता दें, दोनों सदनों को 13 अगस्त को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया था, लेकिन शनिवार सुबह तक न तो लोकसभा और न ही राज्यसभा का सत्र सत्रावसान (सत्र की औपचारिक समाप्ति) के जरिए समाप्त किया गया है. पिछला रिकॉर्ड 2008 में बना था, जो 87 दिनों का था. सरकार संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए एक विशेष या विस्तारित सत्र बुलाने की संभावना पर विचार कर रही है. सरकारी सूत्रों ने पहले ही भरोसा जताया था कि यह विधेयक 15 से 18 मतों के अंतर से लोकसभा में पारित हो जाएगा.
हालांकि, प्रस्तावित बैठक की तारीखों या अवधि की अब तक कोई घोषणा नहीं की गई है. प्रस्तावित संशोधन का उद्देश्य परिसीमन के जरिए लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों की संख्या को बढ़ाकर अधिकतम 850 करना है. इससे 2029 के संसदीय चुनावों से पहले संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने का रास्ता साफ हो जाएगा. माना जा रहा है कि दक्षिणी राज्यों की चिंताओं को दूर करने के लिए सरकार हर राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या में 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने पर विचार कर रही है. इस संबंध में एक प्रस्ताव यह भी है कि 1971 की जनगणना के आधार पर राज्यों के बीच सीटों का जो मौजूदा बंटवारा है, उसे बरकरार रखा जाए; हालांकि, अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है.
मौजूदा सत्र को आगे बढ़ाने के लिए कम से कम दो दिन का नोटिस देना जरूरी है, जबकि एक नया सत्र बुलाने के लिए कम से कम 14 दिन का नोटिस चाहिए. संविधान में किसी सदन को 'अनिश्चित काल के लिए स्थगित' (adjourned sine die) किए जाने के बाद, उसे 'सत्रावसान' (prorogue) करने के लिए कोई निश्चित समय-सीमा तय नहीं की गई है. किसी सत्र को लंबे समय तक बिना सत्रावसान के छोड़ देना, अपने आप में कोई संवैधानिक या प्रक्रियात्मक गड़बड़ी नहीं मानी जाती है.
उन्होंने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल के साथ कोई नया ठोस प्रस्ताव गंभीरता और व्यवस्थित तरीके से नहीं रखा गया है. इतना ही नहीं, पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा प्रधानमंत्री को चार पत्र लिखे जाने के बावजूद, अब तक कोई सर्वदलीय बैठक भी नहीं बुलाई गई है.
पढ़ें: महिला आरक्षण विधेयक पारित कराने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने की योजना, 15 वोटों से जीत का प्लान
केंद्र सरकार मानसून सत्र को बढ़ाने के विकल्प पर गंभीरता से कर रही है विचार: सरकारी सूत्र
महिला आरक्षण बिल के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी! क्या BJP के निशाने पर है UP विधानसभा चुनाव?