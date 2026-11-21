ETV Bharat / bharat

मानसून सत्र पर कांग्रेस का मोदी-शाह पर हमला, 100 दिन बाद भा सत्रावसान नहीं, बहुमत में जुटे पीएम और गृह मंत्री

मानसून सत्र पर कांग्रेस का मोदी-शाह पर हमला ( ANI )

नई दिल्ली: संसद का मानसून सत्र 100 दिनों तक बिना सत्रावसान (prorogation) के चलता रहा, जिसने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है. वहीं, महिला आरक्षण कानून को लागू करने के लिए प्रस्तावित संविधान संशोधन को पारित कराने के वास्ते सरकार द्वारा विशेष सत्र बुलाए जाने को लेकर सस्पेंस अभी भी बना हुआ है. इस पर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर निशाना साधा है.

इस मामले पर विपक्ष ने प्रस्तावित परिसीमन प्रक्रिया पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक की मांग की है. कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि विपक्ष चाहता है कि लोकसभा की सदस्य संख्या को 25 वर्षों के लिए 543 पर ही स्थिर रखा जाए, और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व भी मौजूदा स्तर पर ही बना रहे. विशेष बैठक को लेकर बनी अनिश्चितता ने शीतकालीन सत्र के समय को लेकर भी अटकलों को हवा दे दी है. यह सत्र दिसंबर के पहले सप्ताह में शुरू होने की संभावना है.