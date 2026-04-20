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जम्मू कश्मीर : संसदीय समितियां अगले महीने सुरक्षा और विकास का आकलन करने के लिए दौरा करेंगी

विभिन्न समितियां मई माह में जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगी. इस दौरान वह सुरक्षा व्यवस्था समेत कई मामलों का रिव्यू करेंगी.

A Shikara rally organised to promote drug-free Jammu and Kashmir at Dal Lake, in Srinagar on April 16, 2026.
16 अप्रैल, 2026 को श्रीनगर में डल झील पर ड्रग-फ्री जम्मू और कश्मीर को बढ़ावा देने के लिए शिकारा रैली का आयोजन किया गया। (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 20, 2026 at 8:39 PM IST

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श्रीनगर: भाजपा सांसद राधा मोहनदास अग्रवाल की अगुवाई वाली गृह मंत्रालय समिति समेत कई संसदीय कमेटियां 10 मई से जम्मू-कश्मीर का दौरा करेंगी ताकि केंद्र शासित प्रदेश में सुरक्षा और विकास की स्थिति का जायजा लिया जा सके. अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी.

उम्मीद है कि कमेटियां लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, मुख्य सचिव और डीजीपी समेत वरिष्ठ सिविल और पुलिस अधिकारियों के साथ-साथ बिजनेस और टूरिज्म सेक्टर के प्रतिनिधियों से बातचीत करेंगी.

अधिकारियों ने कहा कि इसका मकसद अलग-अलग हितधारकों से फीडबैक इकट्ठा करना और जमीनी स्तर पर पूरी स्थिति का रिव्यू करना है. नाम न बताने की शर्त पर एक अधिकारी के अनुसार, कई पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटियां अगले महीने केंद्र शासित प्रदेश का दौरा करेंगी.

अधिकारी ने कहा, "संसद का बजट सत्र खत्म हो गया है. मई के बीच से, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटियां (PSCs) इस इलाके का दौरा करने वाली हैं. इन कमेटियों में गृह मंत्रालय समिति भी शामिल है. गृह मंत्रालय समिति 11 से 15 मई तक अपने तय टूर प्लान के दौरान लद्दाख भी जाएगी."

गृह मंत्रालय समिति का यह दौरा अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसमें आंतरिक सुरक्षा , आतंकवाद विरोधी प्रयासों, सीमा पार घुसपैठ और पूरे समग्र कानून और व्यवस्था परिदृश्य का रिव्यू किया जाएगा. दूसरी कमेटियां विकास से जुड़े पहलुओं की जांच कर सकती हैं, जिसमें केंद्र सरकार की प्रायोजित योजनाओं को लागू करना और पंचायती राज संस्थाओं जैसे जमीनी स्तर पर शासन की स्थिति शामिल है.

संभावित कार्यक्रम के अनुसार, गृह मंत्रालय समिति अपना दौरा कटरा से शुरू करेगी और श्री माता वैष्णो देवी मंदिर में आपदा की तैयारी का आकलन करेगी.

इसके बाद वह श्रीनगर जाएगी, जहां सदस्य गृह मंत्रालय और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के अधिकारियों से मिलकर शासन, विकास और कल्याणकारी उपायों पर चर्चा करेंगे.

समिति गुलमर्ग और सोनमर्ग जैसे टूरिस्ट जगहों पर भी जाएगी, ताकि सुरक्षा व्यवस्था का रिव्यू कर सके और पुलिस अधिकारियों से बातचीत कर सके. टूर कारगिल के दौरे के साथ खत्म होगा, जहां सदस्य सीमा सुरक्षा सेटअप को देखेंगे और भारतीय सेना के प्रतिनिधियों से मिलेंगे.

इस महीने की शुरुआत में, कुछ संसदीय समिति ने भी जम्मू और कश्मीर का दौरा किया, और अलग-अलग इलाकों के अधिकारियों और आम लोगों से बातचीत की. हाल के सालों में ऐसे दौरे समय-समय पर होते रहे हैं, जिसमें संसदीय समितियों ने 2019 के संवैधानिक बदलावों के बाद सुरक्षा की स्थिति और विकास के कामों का रिव्यू करने के लिए केंद्र शासित प्रदेश का दौरा किया है.

अधिकारियों ने कहा कि इन यात्राओं का मकसद सामान्य हालात और स्थिरता का एहसास दिलाना भी है, खासकर तब जब पूरी घाटी में पर्यटन सीजन शुरू हो रहा है.

ये भी पढ़ें- पहलगाम आतंकी हमले की बरसी: कश्मीर के पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा बढ़ाई गई

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