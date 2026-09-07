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संसदीय समिति आज वुड पैनल इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर सब्सिडी और जेनेरिक दवाओं से जुड़े मुद्दों पर मंथन करेगी

संसद भवन ( ANI )

नई दिल्ली: रसायन और उर्वरक पर संसदीय स्थायी समिति सोमवार को तीन मीटिंग करेगी. इसमें इंडियन वुड पैनल इंडस्ट्री से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी. इसमें उर्वरक छूट और नवाचार योजनाओं का मूल्यांकन और जेनेरिक बनाम ब्रांडेड दवाएं, खास तौर पर जागरूकता और भरोसे की कमी पर बात होगी. पहली मीटिंग सुबह 11 बजे पार्लियामेंट हाउस परिसर में शुरू होगी और इसमें इंडियन वुड पैनल इंडस्ट्री पर एक केस स्टडी पर चर्चा होगी. मीटिंग के हिस्से के तौर पर पाहले इंडिया फाउंडेशन (PIF) के प्रतिनिधि भारत में सब्सिडी वाले एग्रीकल्चरल यूरिया का इंडस्ट्री में डायवर्जन: इंडियन वुड पैनल इंडस्ट्री पर एक केस स्टडी' पर 30 मिनट का प्रेजेंटेशन देंगे. यह मीटिंग पाहले इंडिया फाउंडेशन (PIF) द्वारा 9 जून को एक व्हाइट पेपर और प्रेजेंटेशन जारी करने के लगभग तीन महीने बाद हो रही है. इसमें सब्सिडी वाले एग्रीकल्चरल यूरिया के इंडस्ट्रियल इस्तेमाल के लिए कथित डायवर्जन पर रोशनी डाली गई थी. स्टडी में बताया गया कि किसानों के लिए बनाई गई भारी सब्सिडी वाली, नीम-कोटेड एग्रीकल्चरल यूरिया को कथित तौर पर इंडस्ट्रियल मार्केट में डायवर्ट किया जा रहा है.