संसदीय समिति आज वुड पैनल इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर सब्सिडी और जेनेरिक दवाओं से जुड़े मुद्दों पर मंथन करेगी
इसमें वुड पैनल सेक्टर पर जोर दिया गया, जिसमें प्लाइवुड, पार्टिकल बोर्ड और मीडियम-डेंसिटी फाइबरबोर्ड (MDF) बनाने वाले शामिल हैं.
Published : September 7, 2026 at 9:51 AM IST
नई दिल्ली: रसायन और उर्वरक पर संसदीय स्थायी समिति सोमवार को तीन मीटिंग करेगी. इसमें इंडियन वुड पैनल इंडस्ट्री से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी. इसमें उर्वरक छूट और नवाचार योजनाओं का मूल्यांकन और जेनेरिक बनाम ब्रांडेड दवाएं, खास तौर पर जागरूकता और भरोसे की कमी पर बात होगी.
पहली मीटिंग सुबह 11 बजे पार्लियामेंट हाउस परिसर में शुरू होगी और इसमें इंडियन वुड पैनल इंडस्ट्री पर एक केस स्टडी पर चर्चा होगी. मीटिंग के हिस्से के तौर पर पाहले इंडिया फाउंडेशन (PIF) के प्रतिनिधि भारत में सब्सिडी वाले एग्रीकल्चरल यूरिया का इंडस्ट्री में डायवर्जन: इंडियन वुड पैनल इंडस्ट्री पर एक केस स्टडी' पर 30 मिनट का प्रेजेंटेशन देंगे.
यह मीटिंग पाहले इंडिया फाउंडेशन (PIF) द्वारा 9 जून को एक व्हाइट पेपर और प्रेजेंटेशन जारी करने के लगभग तीन महीने बाद हो रही है. इसमें सब्सिडी वाले एग्रीकल्चरल यूरिया के इंडस्ट्रियल इस्तेमाल के लिए कथित डायवर्जन पर रोशनी डाली गई थी. स्टडी में बताया गया कि किसानों के लिए बनाई गई भारी सब्सिडी वाली, नीम-कोटेड एग्रीकल्चरल यूरिया को कथित तौर पर इंडस्ट्रियल मार्केट में डायवर्ट किया जा रहा है.
इसमें वुड पैनल सेक्टर पर जोर दिया गया, जिसमें प्लाइवुड, पार्टिकल बोर्ड और मीडियम-डेंसिटी फाइबरबोर्ड (MDF) बनाने वाले शामिल हैं, जो यूरिया-फ़ॉर्मेल्डिहाइड (UF) रेजिन पर एक मुख्य बाइंडिंग एडहेसिव के तौर पर निर्भर हैं. स्टडी के मुताबिक सब्सिडी वाले खेती के यूरिया और बाजार में मिलने वाले इंडस्ट्रियल-ग्रेड यूरिया के बीच कीमत का बड़ा अंतर बिना इजाजत के दूसरी जगह भेजने के लिए बढ़ावा देता है. इस मुद्दे का असर सब्सिडी लीकेज, सही मुकाबले और सप्लाई-चेन मॉनिटरिंग पर पड़ता है.
दूसरी मीटिंग, जो सुबह 11.30 बजे से तय है, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत उर्वरक विभाग के प्रतिनिधियों की उर्वरक छूट स्कीम्स के साथ-साथ उर्वरक नवाचार स्कीम्स के मूल्यांकन और निगरानीट' पर एक ब्रीफिग पर फोकस करेगी. तीसरी मीटिंग दोपहर 2.30 बजे शुरू होगी और इसमें फ़ार्मास्युटिकल्स डिपार्टमेंट के प्रतिनिधियों की 'जेनेरिक बनाम ब्रांडेड दवाएं, खास तौर पर जागरूकता और भरोसे की कमीट पर एक ब्रीफ़िंग होगी.
केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स पर स्टैंडिंग कमिटी, 24 डिपार्टमेंट से जुड़ी स्टैंडिंग कमिटी में से एक है और इसे लोकसभा सेक्रेटेरिएट सर्विस देता है. इसमें 31 सदस्य हैं. 21 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से. टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद इस कमिटी के चेयरपर्सन हैं.