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संसदीय समिति ने 21 जून को होने वाली NEET-UG परीक्षा की तैयारी का जायजा लिया

संसदीय समिति की बैठक की अध्यक्षता के लिए जाते सांसद रामगोपाल यादव. ( PTI video screenshot )

नई दिल्ली: नीट-यूजी 2026 की 21 जून को फिर होने वाली परीक्षा के पहले सांसद रामगोपाल यादव की अध्यक्षता में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर संसदीय स्थायी समिति ने बुधवार को एक बैठक की. इसमें एनएमसी एक्ट 2019 के तहत नीट परीक्षाओं के आयोजन पर चर्चा की गई. बैठक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत नियामक संस्थाएं के तहत संगठनात्मक संरचना, अधिदेश और नियामक संस्थाओं का कामकाज का रिव्यू किया गया. कमेटी ने उच्च शिक्षा विभाग के सचिव विनीत जोशी, एनटीए के डायरेक्टर जनरल अभिषेक सिंह और नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) के वरिष्ठ अधिकारियों की बातें सुनीं. यह बैठक बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई (EOU) की उस चेतावनी के एक दिन बाद हुई जिसमें उसने कहा था कि एग्जाम में धोखाधड़ी में शामिल असामाजिक तत्त्व की गतिविधियों की वजह से री-एग्जाम में छेड़छाड़ की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता. यह चेतावनी ऐसे समय में आई है जब संसद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के कामकाज और मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम को कंट्रोल करने वाले बड़े नियामक ढांचा की बारीकी से जांच कर रही है. इस नई चेतावनी से लाखों मेडिकल उम्मीदवारों में चिंता बढ़ गई है, जो पहले से ही अनिश्चितता का सामना कर रहे हैं, क्योंकि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 12 मई को प्रश्न पत्र लीक के आरोपों के बाद परीक्षा रद्द कर दी थी. बाद में यह मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंप दिया गया, जो मामले की जांच कर रही है. इससे पहले, दो अलग-अलग संसदीय समितियां ने पेपर लीक मामले की जांच की थी. शिक्षा नीति विशेषज्ञ का मानना ​​है कि संसदीय समितियों के बार-बार दखल से पता चलता है कि कानून बनाने वाले उच्च स्तरीय एग्जाम की विश्वसनीयता को लेकर ज़्यादा परेशान हो रहे हैं. एक बार जब किसी राष्ट्रीय परीक्षा में जनता का विश्वास डगमगा जाता है, तो उसे बहाल करना बहुत मुश्किल हो जाता है. जाने-माने मेडिकल एजुकेशन एक्सपर्ट और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं का संघ (AHPI) (इंडिया) के अध्यक्ष डॉ. गिरिधर ज्ञानी ने ईटीवी भारत से कहा, "अधिकारियों के सामने चुनौती सिर्फ सुरक्षित रीटेस्ट कराना नहीं है, बल्कि छात्रों को यह विश्वास दिलाना है कि यह प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी है." यह विवाद अब परीक्षा की सुरक्षा के मुद्दे से आगे बढ़कर एनटीए की संस्थागत विश्वसनीयता पर सवाल उठाने लगा है. इस महीने की शुरुआत में संसदीय समिति के सामने यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट (UDF) ने तर्क दिया कि नीट को लेकर बार-बार होने वाले विवाद भारत के परीक्षा प्रणाली में गहरी संरचनात्मक कमजोरियों की ओर इशारा करते हैं.