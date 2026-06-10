संसदीय समिति ने 21 जून को होने वाली NEET-UG परीक्षा की तैयारी का जायजा लिया
बिहार पुलिस ने चेतावनी दी है कि धोखाधड़ी में शामिल असामाजिक तत्वों की वजह से परीक्षा में गड़बड़ी की संभावना से मना नहीं कर सकते.
Published : June 10, 2026 at 7:56 PM IST
नई दिल्ली: नीट-यूजी 2026 की 21 जून को फिर होने वाली परीक्षा के पहले सांसद रामगोपाल यादव की अध्यक्षता में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर संसदीय स्थायी समिति ने बुधवार को एक बैठक की. इसमें एनएमसी एक्ट 2019 के तहत नीट परीक्षाओं के आयोजन पर चर्चा की गई.
बैठक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत नियामक संस्थाएं के तहत संगठनात्मक संरचना, अधिदेश और नियामक संस्थाओं का कामकाज का रिव्यू किया गया. कमेटी ने उच्च शिक्षा विभाग के सचिव विनीत जोशी, एनटीए के डायरेक्टर जनरल अभिषेक सिंह और नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) के वरिष्ठ अधिकारियों की बातें सुनीं.
यह बैठक बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई (EOU) की उस चेतावनी के एक दिन बाद हुई जिसमें उसने कहा था कि एग्जाम में धोखाधड़ी में शामिल असामाजिक तत्त्व की गतिविधियों की वजह से री-एग्जाम में छेड़छाड़ की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता.
VIDEO | The Parliamentary Standing Committee on Health and Family Welfare, chaired by Ram Gopal Yadav, held a meeting to discuss the “Conduct of NEET examinations under the NMC Act, 2019” as part of its review of the organisational structure, mandate, and functioning of… pic.twitter.com/UFBBUfH6XN— Press Trust of India (@PTI_News) June 10, 2026
यह चेतावनी ऐसे समय में आई है जब संसद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के कामकाज और मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम को कंट्रोल करने वाले बड़े नियामक ढांचा की बारीकी से जांच कर रही है.
इस नई चेतावनी से लाखों मेडिकल उम्मीदवारों में चिंता बढ़ गई है, जो पहले से ही अनिश्चितता का सामना कर रहे हैं, क्योंकि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 12 मई को प्रश्न पत्र लीक के आरोपों के बाद परीक्षा रद्द कर दी थी.
बाद में यह मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंप दिया गया, जो मामले की जांच कर रही है. इससे पहले, दो अलग-अलग संसदीय समितियां ने पेपर लीक मामले की जांच की थी. शिक्षा नीति विशेषज्ञ का मानना है कि संसदीय समितियों के बार-बार दखल से पता चलता है कि कानून बनाने वाले उच्च स्तरीय एग्जाम की विश्वसनीयता को लेकर ज़्यादा परेशान हो रहे हैं. एक बार जब किसी राष्ट्रीय परीक्षा में जनता का विश्वास डगमगा जाता है, तो उसे बहाल करना बहुत मुश्किल हो जाता है.
जाने-माने मेडिकल एजुकेशन एक्सपर्ट और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं का संघ (AHPI) (इंडिया) के अध्यक्ष डॉ. गिरिधर ज्ञानी ने ईटीवी भारत से कहा, "अधिकारियों के सामने चुनौती सिर्फ सुरक्षित रीटेस्ट कराना नहीं है, बल्कि छात्रों को यह विश्वास दिलाना है कि यह प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी है."
यह विवाद अब परीक्षा की सुरक्षा के मुद्दे से आगे बढ़कर एनटीए की संस्थागत विश्वसनीयता पर सवाल उठाने लगा है. इस महीने की शुरुआत में संसदीय समिति के सामने यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट (UDF) ने तर्क दिया कि नीट को लेकर बार-बार होने वाले विवाद भारत के परीक्षा प्रणाली में गहरी संरचनात्मक कमजोरियों की ओर इशारा करते हैं.
संगठन ने सुझाव दिया कि एनटीए के मौजूदा संरचना को एक कानूनी परीक्षा अथॉरिटी से बदला जाए, जिसे संसद के एक कानून के जरिए बनाया जाए और जो सीधे कानून बनाने वालों के प्रति जवाबदेह हो.
यूडीएफ ने कहा कि नीट से जुड़ी चिंताएं सिर्फ परीक्षा के तरीके तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि इसमें पारदर्शी, गोपनीयता, जवाबदेही और लोगों का विश्वास भी शामिल हैं. इसने एनटीए के राष्ट्रीय प्रतीक के इस्तेमाल की जांच की भी मांग की और अधिकारियों से यह जांच करने का आग्रह किया कि क्या ऐसा इस्तेमाल भारत के राज्य प्रतीक (अनुचित इस्तेमाल पर रोक) एक्ट, 2005 का पालन करता है. संगठन ने आगे तर्क दिया कि चल रही जांच को कथित नीट-यूजी 2026 पेपर लीक तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए.
इसने अधिकारियों से पहले की परीक्षाओं के अनसुलझे मुद्दों की भी जांच करने को कहा, जिसमें सेंटर बांटने के पैटर्न, ग्रेस मार्क्स, स्पेशल रजिस्ट्रेशन विंडो और परीक्षा केंद्रों और एजेंसियों से जुड़ी गड़बड़ियों के आरोप शामिल हैं.
इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. राजन शर्मा ने कहा कि बिहार पुलिस की चेतावनी को गंभीरता से लिया जाना चाहिए. “यह बात कि जांचकर्ता किसी भी तरह के समझौता की संभावना को पूरी तरह से खारिज करने को तैयार नहीं हैं, यह बताता है कि परीक्षा धोखाधड़ी नेटवर्क अभी भी सक्रिय हैं.
शर्मा ने कहा, "यह बहुस्तरीय सुरक्षा सिस्टम और वास्तविक समय में निगरानी सिस्टम की जरूरत को दिखाता है." यह ध्यान देने वाली बात है कि राज्य सभा की सरकारी आश्वासनों पर एक और संसदीय कमेटी ने हाल ही में जांच और 21 जून के रीटेस्ट की तैयारियों का रिव्यू किया था.
उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी, एनटीए के डायरेक्टर जनरल अभिषेक सिंह, एनएमसी के चेयरमैन अभिजात चंद्रकांत सेठ और सीबीआई निदेशक प्रवीण सूद समेत वरिष्ठ अधिकारियों ने सांसदों को जांच में हुई प्रगति और पारदर्शी और फेयरनेस पक्का करने के लिए किए जा रहे उपायों के बारे में जानकारी दी.
सूत्रों ने बताया कि कमेटी ने इस बात पर जोर दिया कि मेडिकल प्रवेश सीट मैट्रिक्स में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए और अधिकारियों को समय पर काउंसलिंग और एडमिशन पक्का करने का निर्देश दिया.
जैसे-जैसे नीट के फिर से परीक्षा की तिथि पास आ रही है, अधिकारियों के सामने दोहरी चुनौती है, किसी भी नए उल्लंघन को रोकना और साथ ही उन लाखों छात्रों का भरोसा फिर से बनाना, जिनका भविष्य भारत की सबसे महत्वपूर्ण मेडिकल प्रवेश परीक्षा की विश्वसनीयता पर निर्भर करता है. यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट के चेयरपर्सन डॉ. लक्ष्य मित्तल ने ईटीवी भारत से कहा, "21 जून की सफलता न केवल इस साल के प्रवेश चक्र बल्कि देश में परीक्षा सुधारों का भविष्य भी तय कर सकती है."
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